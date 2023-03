O Brasil em 2017

A forma mais confi?vel e comum de an?lise de previs?es em astrologia est? na leitura dos mapas de revolu??o solar e de tr?nsitos para o per?odo no qual se deseja a interpreta??o. A revolu??o solar compreende a passagem do sol pelas casas do zod?aco e a reg?ncia destas pelos planetas com um quadro de influ?ncias mais objetivas. Os tr?nsitos mostram as forma?es da posi??o dos planetas no mesmo lapso de tempo.

Para a an?lise do mapa de previs?es para o Brasil por revolu??o solar e por tr?nsitos o c?lculo ? sempre feito levando-se em conta que o pa?s existe, ou nasceu formalmente ?s 16h30 de 7 de setembro de 1822 com a Independ?ncia do Imp?rio Portugu?s proclamada pelo pr?ncipe D. Pedro de Alc?ntara, nas margens do Riacho Ipiranga onde hoje ? o centro urbano da cidade de S?o Paulo.

Com isso, o mapa astrol?gico do Brasil mostra o pa?s com o Sol em 14 graus e 34 minutos do signo de Virgem que ? o nosso signo solar natal. Os dois outros aspectos mais significativos s?o os da posi??o da Lua em 6 graus e 55 minutos de G?meos e o Ascendente em 25 graus e 41 minutos de Aqu?rio.

Essas tr?s posi?es s?o consideradas as mais importantes e significativas do nosso mapa natal como Na??o. Elas nos d?o algumas caracter?sticas bem pr?prias do povo brasileiro como, no caso do signo solar natal, o individualismo seletivo e cr?tico dos virgianos (e n?o virginianos que s?o os nativos da Virg?nia nos Estados Unidos) junto a uma tend?ncia ? fixa??o com o detalhe das coisas, melancolia e com profundo senso humanit?rio.

A Lua que rege a personalidade do brasileiro e as emo?es, sua posi??o em G?meos revela a versatilidade t?o caracter?stica do jeitinho brasileiro, a variedade e a novidade que se somam, em nosso temperamento que ? governado pelo Ascendente em Aqu?rio e nos faz imaginativos, individualistas, tolerante, imprevis?vel e temperamental.

A revolu??o solar

Para o ano de 2017, nosso mapa de revolu??o solar apresenta alguns aspectos que consideramos de maior significa??o e que apontam para processos de influ?ncia mais duradoura sobre a vida do pa?s.

O Sol na Casa 5 aponta um ano em que estaremos submetidos ? costumeira auto-indulg?ncia, a tend?ncia para desculpar os pr?prios erros e defeitos numa fase em que a juventude e as crian?as ir?o dominar o cen?rio nacional com a explicita??o de car?ncias desses ?ltimos e atividade dos primeiros, num momento em que as artes, em especial o teatro; o ensino, os esportes e a especula??o atingem pontos de destaque no cotidiano.

A Lua na Casa 11 ? um indicativo de que nossos sonhos e esperan?as como Na??o devem passar por altera?es not?veis, tomando muito do tempo da popula??o e das elites dirigentes do pa?s. ? uma posi??o indica mudan?as nos planos nacionais mais importantes. Haver? mudan?a tamb?m nos objetivos que buscamos como povo com o risco de equ?vocos e enganos por parte de grupos que se organizam com objetivos n?o muito claros e leg?timos.

Merc?rio na Casa 5 antecipa meses nos quais a dramaticidade dos fatos concentrar? a aten??o da popula??o em uma ?poca em que prevalecer? um sentido autocrata de aplica??o de normas e leis. A educa??o ganhar? o debate das ruas com forte aten??o popular neste per?odo que acelerar? mudan?as nesses campos.

Outras posi?es que se destacam no mapa de revolu??o solar do Brasil s?o:

Marte na Casa 5 d? destaque ao campo econ?mico com o afloramento de uma ?poca de especula??o exagerada e ousadia e comportamento temer?rio por parte dos agentes que movem as engrenagens desse campo da vida nacional.

Saturno na Casa 8, uma posi??o que atua sobre a gest?o das finan?as e a responsabilidade oficial sobre essa atividade, mostra que os assuntos n?o resolvidos do passado se tornar?o agora a principal fonte de preocupa?es e isso envolver? finan?as p?blicas, bancos e o papel governamental na condu??o dos interesses nacionais.

A reg?ncia de J?piter, este ano posicionado na Casa 6, trar? aspectos fortes de mudan?as prote??o no campo da sa?de onde as epidemias como a dengue, a zica e outras ser?o melhor controladas expans?o nos processo de controle. Haver? mudan?a que afetar? fortemente as camadas mais humildes da popula??o nesse campo.

Urano na Casa 1 mostra 2017 como um ano em que a imprevisibilidade trazida por esse planeta se manifestar? de forma variada, por?m normalmente ligada a acidentes e por muitos acontecimentos imprevistos.

Tr?nsitos

Os tr?nsitos s?o as posi?es dos planetas no mapa anual do Pa?s. Por essas posi?es e o seu tempo de dura??o, s?o indicadas as influ?ncias que a passagem dos corpos celestes por determinada ?rea exercer? nos diversos campos que constituem os rumos da vida nacional.

Os aspectos formam figuras geom?tricas pela posi??o que indica a dist?ncia entre dois pontos na roda do zod?aco. Entre essas figuras que levam ?s suas denomina?es e aparecem com destaque no mapa para o Brasil em 2017 est?o os chamados aspectos maiores, de forte influ?ncia, como os sext?s, as quadraturas e a oposi??o. Eles s?o mais significativos e de maior influ?ncia desses tr?nsitos A denomina??o sext?s v?m da dist?ncia de 60 graus entre dois corpos celestes; a quadratura se d? quando a posi??o de dois planetas forma ?ngulo de 90 graus e a oposi??o quando est?o os corpos distantes 180 graus.

Os sext?s est?o entre os aspectos positivos e quadratura e oposi??o entre pos de tend?ncia negativa.

Dois aspectos negativos se sobressaem no mapa de Tr?nsitos do Brasil em 2017. Uma quadratura envolvendo Saturno, regente do Ano, e Merc?rio, entre maio e junho e de setembro ? primeira semana de outubro. O outro, ? uma oposi??o que ocorre entre mar?o e julho envolvendo Netuno e o Sol.

No primeiro desses aspectos, a quadratura de Saturno, h? um desafio acentuado envolvendo as formas e os meios que usamos para nos comunicar, a opini?o p?blica e a juventude. Manifesta?es, a a??o da m?dia. Nessa fase a educa??o ser? outro dos campos mais afetados por esta posi??o.

J? Netuno e o Sol em oposi??o ? um aspecto que indica as formas de reagir aos fatos e as decis?es de interesse do Pa?s, aponta crises nos campos da energia, inclu?do a matriz f?ssil do petr?leo, e a produ??o agropecu?ria que passar?o por fase tumultuada e confusa.

No mapa figuram tamb?m com maior destaque, dois sext?s, aspectos que mostram oportunidades, os caminhos abertos e que nos s?o oferecidos, as facilidades que encontramos para realizar nossos objetivos, enfim, as trilhas que a vida percorrer? em busca do futuro.

O primeiro desses sext?s ocorre de janeiro a mar?o e de setembro em diante durante o restante do ano. Envolve Netuno e Saturno e atua diretamente sobre a sensibilidade social e pol?tica, indicando mudan?as sens?veis e profundas nesses campos. Fatos significativos envolvendo o mar territorial brasileiro poder?o ocorrer no bojo das discuss?es sobre a chamada ?Amaz?nia Azul? no litoral do pa?s. A sa?de p?blica ter? amplo debate em torno da universaliza??o de atendimento e mudan?as e novos planos.

O outro sextil, envolvendo Saturno e o Ascendente natal do mapa do Brasil, trata de planos de longo prazo e de altera?es e mudan?as no processo legislativo e judicial de ordenamento legal. Haver? atua??o ben?fica de pessoas mais experientes para a solu??o de problemas e demandas nacionais. O campo das pesquisas cient?ficas ser? muito beneficiado.