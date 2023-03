A ordem em tempo de cobran?as

Conhecido na Antiguidade Cl?ssica por ?o grande mal?fico?, o planeta Saturno exerce no zod?aco as fun?es hoje reconhecidas de forma mais positiva como o zelador, o ?capataz?, aquele que p?e ordem aos caos e imp?e em situa?es desordenadas a disciplina, a responsabilidade, a organiza??o, controlando ambi??o e limita?es dos povos e das na?es.

Atuando em dois ciclos diferentes sobre a vida dos seres humanos, Saturno rege em um primeiro e mais curto desses ciclos, com dura??o de sete anos, o cotidiano, as necessidades imediatas das pessoas, os campos onde nos sentimos menos seguros, trazendo uma aura de super-compensa??o para se superar limites, desafios, tristeza e demora no desenvolvimento de nossa esp?cie. No segundo ciclo, de 49 anos de dura??o, mais longo, s?o regidos a ambi??o, as leis, a paci?ncia e o senso de tempo.

Saturno ? o nome romano do deus Cronus dos gregos, filho de Urano ? deus do C?u ? e de Gea, a Terra. Conta a mitologia hel?nica que Cronus foi o pai de uma segunda gera??o dos deuses do Olimpo, da qual sairia Zeus, o deus invenc?vel que passou a governar o mundo dos homens.

Senhor do tempo, da a??o e da raz?o, Saturno rege o signo de Capric?rnio, um signo do elemento Terra que nos d? o impulso de seguran?a e garantia para o futuro diante da evolu??o e das conquistas de nossa esp?cie.

Dessa sua atua??o nos vem a caracter?stica de cobrador das atitudes, decis?es, progresso e evolu??o com que lidamos no nosso dia a dia. ? um quadro de exig?ncias, do uso que fazemos da nossa capacidade mental, da ambi??o que nos move em busca do crescimento e da auto-afirma??o.

Como principais caracter?sticas da a??o saturnina sobre os povos, v?m os conceitos de cautela, responsabilidade, profissionalismo, perfeccionismo, senso pr?tico, o trabalho e a economia. Mas, a? tamb?m est?o o dom?nio, a busca pelo estatus, o ego?smo e egocentrismo, as exig?ncias e o rigor.

Os ciclos de Saturno no Brasil

Para o Brasil, a aplica??o dos ciclos saturninos de evolu??o se d?o de forma evidente com os acontecimentos das ?ltimas sete d?cadas, se retrocedermos no tempo, a partir da anunciada reg?ncia do planeta dos an?is em 2017, um ano que promete o aprofundamento da crise pol?tica, social e econ?mica que vivemos com maior intensidade nos ?ltimos meses.

Voltando ? d?cada dos anos cinq?enta do s?culo passado teremos a crise do governo Vargas e seu suic?dio com o marco mais significativo na evolu??o do Pais no rumo de suas propostas nacionais. Da? por diante, todos os anos que t?m Saturno por protagonista apontam acontecimentos ora tr?gicos, ora significativos na vida brasileira.

Foram estes os anos da reg?ncia ordenadora de Saturno:

1954 ? Ano de Saturno ? Agravamento de crise de disputa pelo poder ? Rep?blica do Gale?o ? Suic?dio de Get?lio Vargas.

? Ano de Saturno ? Agravamento de crise de disputa pelo poder ? Rep?blica do Gale?o ? Suic?dio de Get?lio Vargas. 1961 ? Ano de Saturno ? Ren?ncia de J?nio Quadros ? Tentativa de golpe militar com veto ? Presid?ncia de Jango ? Implanta??o do Parlamentarismo.

? Ano de Saturno ? Ren?ncia de J?nio Quadros ? Tentativa de golpe militar com veto ? Presid?ncia de Jango ? Implanta??o do Parlamentarismo. 1961 ? Ano de Saturno ? Ren?ncia de J?nio Quadros ? Tentativa de golpe militar com veto ? Presid?ncia de Jango ? Implanta??o do Parlamentarismo.

? Ano de Saturno ? Ren?ncia de J?nio Quadros ? Tentativa de golpe militar com veto ? Presid?ncia de Jango ? Implanta??o do Parlamentarismo. 1975 ? Ano de Saturno - Come?a a abertura do regime militar ? Assassinato de Wladimir Herzog ? Crise Militar com as a?es do Presidente Geisel contra Comandantes das Grandes Unidades do Ex?rcito para o fim da tortura.

? Ano de Saturno - Come?a a abertura do regime militar ? Assassinato de Wladimir Herzog ? Crise Militar com as a?es do Presidente Geisel contra Comandantes das Grandes Unidades do Ex?rcito para o fim da tortura. 1982 ? Ano de Saturno - Come?a a redemocratiza??o com a realiza??o de elei?es diretas nos Estados e nas suas capitais. In?cio da abertura pol?tica. ? inaugurada a Usina de Itaipu, ent?o a maior do mundo

? Ano de Saturno - Come?a a redemocratiza??o com a realiza??o de elei?es diretas nos Estados e nas suas capitais. In?cio da abertura pol?tica. ? inaugurada a Usina de Itaipu, ent?o a maior do mundo 1989 ? Ano de Saturno ? Fernando Collor de Mello ? eleito presidente da Rep?blica na primeira elei??o direta ap?s a redemocratiza??o ? A Constitui??o de 1988 come?a a vigorar plenamente ? Confisco da Poupan?a.

? Ano de Saturno ? Fernando Collor de Mello ? eleito presidente da Rep?blica na primeira elei??o direta ap?s a redemocratiza??o ? A Constitui??o de 1988 come?a a vigorar plenamente ? Confisco da Poupan?a. 1996 ? Ano de Saturno ? Come?a o ciclo de privatiza?es do governo Fernando Henrique ? A d?vida p?blica ? aumentada exponencialmente ? O plano real se mostra efetivo no controle da hiperinfla??o. Massacre de Eldorado dos Caraj?s no Par?.

? Ano de Saturno ? Come?a o ciclo de privatiza?es do governo Fernando Henrique ? A d?vida p?blica ? aumentada exponencialmente ? O plano real se mostra efetivo no controle da hiperinfla??o. Massacre de Eldorado dos Caraj?s no Par?. 2003 ? Ano de Saturno ? O torneiro mec?nico Luiz In?cio Lula da Silva assume a Presid?ncia da Rep?blica em meio a forte crise econ?mica mundial e agravamento do endividamento externo do pa?s e da d?vida p?blica. Explode na Base Aeroespacial de Alc?ntara a Plataforma de Lan?amento de ve?culos espaciais matando 21 cientistas brasileiros.

? Ano de Saturno ? O torneiro mec?nico Luiz In?cio Lula da Silva assume a Presid?ncia da Rep?blica em meio a forte crise econ?mica mundial e agravamento do endividamento externo do pa?s e da d?vida p?blica. Explode na Base Aeroespacial de Alc?ntara a Plataforma de Lan?amento de ve?culos espaciais matando 21 cientistas brasileiros. 2010 ? Ano de Saturno ? Dilma Vana Roussef ? eleita a primeira mulher Presidente da Rep?blica e a crise internacional se amplia amea?ando fortemente o Pa?s.

A influ?ncia de Saturno na vida nacional se d? pelo ordenamento do caos institucional, econ?mico e de car?ncias e demandas pol?ticas e sociais com a repactua??o da vida nacional em novo ciclo que dever? come?ar em 2017 quando o processo de desordem p?blica, crise pol?tica, depress?o econ?mica e choque entre os poderes apontam para a proximidade de mudan?as profundas no quadro de normalidade criado sob a Constitui??o de 1988, exatamente h? 29 anos, em mais um dos efeitos ordenadores do ciclo de influ?ncia de sete anos desse planeta.