2017 Para Os Signos

Áries - 21 de março a 20 de abril A influ?ncia de Saturno em ?ries indica um ano em que o nativo do primeiro signo ser? for?ado pelas circunst?ncias a tomar a iniciativa nas demandas e desafios do cotidiano, agindo com paci?ncia e autoconfian?a para alcan?ar suas metas. ?ries representa o impulso inicial de qualquer a??o e Saturno, representando a lei de causa e efeito, trar? de volta ao nativo as conseq??ncias de tudo o que fizer. Haver? em 2017 muitas oportunidades do nativo desenvolver suas habilidades e m?todos em seu trabalho. As exig?ncias do ano ser?o de disciplina e firmeza. Haver? forte tend?ncia do nativo de ?ries desenvolver maior egocentrismo e se auto-justificar diante de atos que tratam da sua ambi??o e seguran?a. Agir sozinho e sem tato ou diplomacia ser? constante neste ano. Suas a?es na pol?tica ser?o bem valorizadas e reconhecidas. Na sa?de h? que se atentar ? circula??o sangu?nea, especialmente na cabe?a.

Touro - 21 de abril a 20 de maio O novo ano trar? ao taurino uma permanente preocupa??o com seguran?a financeira e emocional, fatores que perturbar?o bastante a paz dos filhos de Touro em todos os meses de 2017. Ser? uma ?poca em que o taurino buscar? a paz e a ordem nos assuntos pr?ticos de maneira quase obsessiva, mas com a possibilidade de conter os excessos e se beneficiar desse quadro As carreiras relacionadas a valores e finan?as estar?o muito bem postas nos pr?ximos meses e investimentos e empresas se tornam campo mais prop?cios para o taurino atuar. Os cuidados que o nativo deve tomar neste ano estar?o ligados ao excessivo materialismo que n?o lhe permitir? desenvolver todo seu potencial. O equil?brio nas atitudes e no ordenamento de ganhos e gastos ser? muito importante em um ano financeira ben?fico. O campo da administra??o de neg?cios e bens alheios ser? o mais prop?cio para o nativo que desejar iniciar ou mudar de carreira.

Gêmeos - 21 de maio a 20 de junho A reg?ncia de Saturno para os nativos de G?meos em 2017 mostra um ano no qual a mente pr?tica, disciplinada, sistem?tica e l?gica dos filhos do terceiro signo estar? dimensionando os resultados dos pr?ximos meses. Ainda que essa posi??o exija muito em termos de disciplina, o geminiano ter? suas id?ias julgadas por sua utilidade pr?tica e vai conseguir resultado not?vel, especialmente com o trabalho mental, na matem?tica e na execu??o pr?tica de tudo que idealizar. Saturno acrescenta aos dons naturais do nativo uma grande dose de disciplina, senso pr?tico e de justi?a nas fun?es que vier a exercer. A conviv?ncia do nativo com as pessoas mais pr?ximas, parentes e fam?lia, se far? de forma mais contida e fria neste novo ano. O nativo tamb?m vai se mostrar cheio de d?vidas, suspeitas e timidez na rela??o com as pessoas em per?odo no qual deve aplicar toda sua capacidade de resolver problemas com flexibilidade.

Câncer- 21 de junho a 21 de julho O campo familiar ser? o teatro de opera?es de Saturno no signo de C?ncer durante o ano de 2017. Ali, o planeta dos an?is criar? uma aura de dificuldades na estabilidade e na seguran?a da vida dom?sticas, trazendo algumas preocupa?es. Habitualmente muito sens?vel, o canceriano se ver? levado a criar uma coura?a ao redor de si o que poder? inibir a manifesta??o de maiores calor e afeto nas suas rela?es pr?ximas. A seriedade na forma de agir com suas obriga?es compromissos ser? o ponto alto mais positivo do ano para o nativo que poder? se dar a atividades que envolvam n?meros e c?lculos de uma forma bastante positiva. Assim, os nativos de C?ncer ter?o um ano voltado ? coopera??o e ?s parcerias o que envolve as associa?es para lucros e ganhos. 2013 ser? o ano em que o ciclo regido por Saturno enfatiza as rela?es com o p?blico. Na sa?de, os cuidados devem se voltar ao sistema digestivo.

Leão - 22 de julho a 22 de agosto A a??o de Saturno no signo do Sol, o sempre l?der Le?o, se mostra de forma intensa em 2017 quando far? os nativos buscarem a qualquer custo o reconhecimento que lhes satisfa?a a necessidade de se sentirem importantes no mundo em que vivem. O exerc?cio de qualquer atividade que o coloque em destaque e na qual possa exercer mando e lideran?a ser? muito ampliada neste ano novo quando o leonino poder? exercitar com sucesso o seu senso pr?tico. Le?o precisar? agora desenvolver um conjunto de valores mais adequado para lidar com o amor, o romance, as crian?as e as quest?es que derivam de sua auto-express?o criativa. Haver? em 2017 para os nativos do quinto signo interesses profissionais valorizados na educa??o, na administra??o de assuntos de lazer e divers?o e nas especula?es financeiras. Desilus?es no amor e problemas com os filhos, para aqueles que os t?m, n?o est? descartado nesta fase. Na sa?de sua aten??o deve se voltar ?s costas e epis?dios cardiovasculares.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro O ano promete aos nativos do signo da deusa Ceres uma ?poca bastante propicia para atividades relacionadas ? medicina, pesquisa relacionada ? sa?de e ci?ncia, al?m de fun?es que exijam manuseio de n?meros, c?lculos e valores. Nos experimentos em que se envolver, o nativo ganha destaque incomum por seu perfeccionismo, detalhismo e capacidade de tratar com min?cia de detalhes. A austeridade e a melancolia marcam o ano de Saturno para os virgianos que poder?o ter epis?dios de depress?o ou estresse com o peso de suas atribui?es e responsabilidades de trabalho. O equil?brio emocional e comportamental do nativo de Virgem ganha contorno ainda maior durante o ano quando ele dever? se ocupar constantemente dos seus humor e ?nimo para bem conviver com as pessoas. No campo da sa?de, h? que se ter maior aten??o aos problemas digestivos.

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro Saturno trar? aos filhos do signo da Balan?a em 2017 a clara no??o de que para se conseguir alguma coisa de valor mais duradouro, ele precisar? de apoio e ajuda e isso se dar? com maior facilidade, especialmente ap?s o m?s de mar?o. A no??o de responsabilidade ser? ampliada e o libriano a cobrar? de todos aqueles com que se relacionar neste novo ano. No campo profissional o nativo ser? beneficiado se estiver com suas atividades ligadas a contratos, leis, normais, regulamentos e tudo que disser de justi?a, advocacia, contabilidade e no novo campo da media??o. Nessa ?rea, no entanto, o nativo deve evitar sobremaneira as obriga?es e compromissos mais pesados e de maior valor. No campo afetivo e pessoal o exerc?cio da paci?ncia ser? muito significativo. A consci?ncia social e a responsabilidade para com os mais carentes o afetar? de forma intensa. Na sa?de os cuidados devem se voltar ao sistema ?sseo.

Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro Uma forte influ?ncia de Saturno para o signo do sexo e da determina??o se dar? em 2017 nos campos das finan?as, especialmente as da fam?lia, os impostos, heran?a, seguro e quest?es relativas a propriedades alheias. Podem ocorrer conflitos e desaven?as nesses campos e caber? ao nativo com maior diplomacia do que a que usa habitualmente direcionar de forma correta seus interesses. Haver? muito perfeccionismo no desempenho profissional e na lida com quest?es sociais do nativo neste ano. 2017 n?o ser? um ano prop?cio para qualquer demanda judicial envolvendo os escorpianos que ter?o meses em que a aceita??o da responsabilidade ser? muito exigida do nativo. Por filhos do elemento ?gua e com esta posi??o do planeta dos an?is, os escorpianos deve controlar sua sensibilidade e evitar ressentimentos e m?goas que s? fazem por lhe trazer males psicol?gicos e at? f?sicos.

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro A seriedade na busca pela aplica??o pr?tica de seus princ?pios filos?ficos de vida, seus ideais e cren?as se far? presente de forma intensa para os filhos do signo do Centauro em 2017. O ano revelar? tamb?m capacidade intelectual altamente desenvolvida, disciplina maior nos encargos de seu cotidiano e maior profundidade de concentra??o. Esses atributos agora ampliados pela a??o saturnina, trar?o benef?cios na ?rea da educa??o, do ensino e no aprendizado de qualquer mat?ria nova. O temor ? desaprova??o e a censura ter?o papel importante em seu ?nimo em muitos momentos de uma fase em que o nativo ir? se mostrar revoltado e indignado com o que considerar uma injusti?a. A reputa??o pessoal ser? seu bem mais precioso neste ano. Neste ano o nativo deve evitar a todo custo a tentayiva de impor aos outros seus valores, id?ias e conceitos num quadro que n?o prop?cio ? pol?tica.

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro Regendo a sua pr?pria casa de morada no zod?aco, a influ?ncia de Saturno ? muito mais intensa para os nativos do signo da Cabra das Montanhas a quem reserva uma ?poca de muita realiza??o pessoal e amplia??o de seu prest?gio no c?rculo mais pr?ximo de relacionamentos. Uma forte ambi??o de poder, de estatus e de autoridade vai permear as atitudes do nativo, especialmente no desempenho de suas obriga?es e tarefas de trabalho, campo no qual deve cuidar para n?o incorrer em excessos. A necessidade de se destacar e realizar coisas importantes se far? presente no dia a dia do capricorniano que se mostrar? bom organizador, com mente objetiva e muito senso pratico. A no??o de que o sucesso s? lhes chega pelo rigor e o esfor?o ? ponto significativo para o sagitariano que ter? agora mais desenvolvidas sua compaix?o e espiritualidade. Haver? em 2017 um aberta necessidade de que o nativo exercite com maior freq??ncia o seu senso de humor.

Aquário - 21 de janeiro a 19 de fevereiro 2017 ser? um ano que trar? para os nativos do signo do Aguadeiro boa capacidade de concentra??o mental, impessoalidade no trato das quest?es mais importantes, mente cient?fica aplicada ? pr?tica e preocupa??o permanente com a verdade e imparcialidade. Tais atributos naturais do aquariano s?o bem dimensionados por Saturno que poder? se realizar com conquistas no campo das ci?ncias, arquitetura e engenharia, e tudo que os permita exercitar suas habilidade com n?meros. Senso de justi?a e de responsabilidade s?o outros dos atributos do nativo que t?m influ?ncia forte do planeta dos an?is. N?o haver? muita facilidade de amplia??o de seus relacionamentos neste novo ano quando o nativo espera que os outros ajam dentro de seus conceitos e valores. Frieza e insensibilidade podem cercar suas rela?es. Na sa?de o nativo deve evitar o tempo frio e os problemas pulmonares.