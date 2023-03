2018 para os signos

O período efetivo da regência de Júpiter se fará a partir das 13h16 de 20 de março, quando o Sol dará começo ao novo ciclo na natureza com a chegada do Outono no nosso hemisfério sul e à primavera no hemisfério norte. Até essa data ainda estaremos sob a influência de Saturno e dessa ocasião em diante ganharão destaque e importância os grandes negócios; o comércio; as relações com o estrangeiro; as igrejas como fatores de ampliação da espiritualidade e um período de supervalorização da ética e da opinião pública.

Áries - 21 de março a 20 de abril

A coragem, o senso combativo natural do signo, o ardor com que ?ries enfrenta seus desafios, o talento para a lideran?a e permanente busca por liberdade e a??o, caracterizam a influ?ncia de J?piter sobre o primeiro dos signos do Zod?aco. ?ries, neste ano vai mostrar maior coragem que a habitual, capacidade executiva e criativa, embora com amplia??o do egocentrismo que j? ? tra?o t?pico do signo. O nativo de ?ries dever? atentar ainda mais para sua tend?ncia a considerar o ?eu primeiro?, dando curso a sua natural generosidade.