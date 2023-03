O Brasil em 2019

No Brasil, com a nova vers?o de governo com vi?s conservador e mais tradicionalista, h? que se considerar as influ?ncias tanto de Marte para o ano e de Saturno para o ciclo de 36 anos ( 2017 a 2052) em qualquer an?lise que se fa?a sobre os rumos do Pa?s. Para tanto, h? que se considerar a no??o de que iniciaremos um ciclo de desconstru??o e reconstru??o institucional, pol?tica, social e econ?mica com a combina??o da influ?ncia de Saturno no seu segundo ano de reg?ncia global quanto de Marte para o ano de 2019..

O Brasil surgiu como na??o independente sob o signo de Virgem ?s 16h30 de 7 de setembro de 1822 e Marte em Virgem aponta como palavra chave do ano de 2019 a disciplina. O aspecto favorece o trabalho quando se julga ser o mesmo a luta por uma boa causa. ? influenciador meticuloso e cuidadoso que gosta a rotina e consegue executar bem as tarefas mais mon?tonas. Por outro lado leva a cr?tica ao exagero e a faz inaceit?vel e de pouca receptividade. Sua a??o coletiva gera aura de frieza nas rela?es interpessoais e institucionais e mostra a?es calculistas e baseadas em excessiva desconfian?a.

J? a influ?ncia de Saturno sobre Virgem, o signo natal do Brasil, se d? no campo da prud?ncia, do senso pr?tico e cuidadoso e com exageros nos conceitos morais. Revela detalhismo exagerado com os pequenos fatos ganhando propor??o maior no cotidiano. H? sob esta reg?ncia uma forte car?ncia nos julgamentos e avalia?es indefinidas entre o que ? importante o que n?o ?. Isso deriva do detalhismo de Virgem, fator que impede uma vis?o equilibrada do todo concentrando a aten??o apenas no detalhe. Nesta ?poca desenvolve-se entre as gentes um forte temor do desconhecido.

2019 ser? tamb?m momento criativo e de surgimento do que ? novo e inesperado refletindo todo um quadro que marca a vida no Brasil com novo governo, oriundo do voto popular em uma fra??o do pa?s com ideais pol?ticos que pela primeira vez chega ao poder. Embalado nessa for?a origin?ria, esse motor pol?tico-social deve buscar medidas que alterar?o profundamente o que j? ? estabelecido e conhecido, inovando e criando novos par?metros de comportamento e a??o.

2019 ? Revolu??o Solar

O mapa de Revolu??o Solar para o Brasil em 2019 aponta a influ?ncia forte e determinante na Casa 11 com o Sol atuando diretamente no campo dos relacionamentos sociais e de grupo que ganhar?o maior significado e import?ncia. Nesse aspecto, o Brasil ver? distanciamento e isolamento na a??o institucional sobre demandas sociais e no campo das rela?es do Pa?s com outras na?es, tender? posi?es solit?rias e de auto-isolamento. Os desafios do ano ser?o enfrentados com empenho, embora alguns de dif?cil resolu??o sejam adiados ou deixados de lado.

A outra influ?ncia que se dar? na casa 11 do zod?aco ser? a de Marte, regente do ano e senhor do conflito, da constru??o e da desconstru??o, dos assuntos militares e tudo que envolva metais. Marte nos dar? um ano em que surgir?o n?cleos de oposi??o os mais diferentes ? realiza??o das metas estabelecidas pelo pa?s em aspecto agravado pela pr?pria incapacidade de avaliar os meios para realizar efetivamente essas metas. Apesar dos grande projetos anunciados e o desejo de mudan?a e de coisas novas, haver? necessidade de pondera??o para se obter resultados. Nessa casa tamb?m est? a influ?ncia de a??o marciana faz prever disputas, discuss?es e confrontos.

Marte e Sol combinados apontam tamb?m a incapacidade do Pa?s em separar o que ? pessoal e, no campo institucional, o Governo daquilo que representa o Estado e sua posi??o diante dos desafios que marcam a ?poca.

Outra influ?ncia significativa ? a posi??o de Plut?o na Casa 4. O nosso neo-planeta rege o impulso destruidor ou reformador e a fus?o de conceitos e valores. Esse pequeno corpo celeste ? senhor das transforma?es e sua a??o em 2019 sobre o Pa?s, aponta tamb?m a a??o de grupos radicais e a subvers?o das normas e dos valores.

O ano ser?, na vida interna do Brasil uma ?poca de reviravoltas e mudan?as que se aprofundar?o fazendo na vis?o mais popular que o Pa?s fique ?pernas para o ar? tantas ser?o as modifica?es impostas ? estrutura s?cio-econ?mica com que nos acostumamos nas ?ltimas d?cadas. Com isso, viverem os meses de mudan?as aprofundadas no relacionamento estado e cidad?o com as circunst?ncias abrigando confrontos, conflitos e busca de consenso.

Nas demais posi?es da Revolu??o Solar destacam-se a influ?ncia da Lua na casa 3 que ? indicativo de agita??o na rotina di?ria que n?o ser? calma e onde sempre estar? sempre acontecendo algo para quebrar a harmonia e a influ?ncia de V?nus na casa 12, raz?o de insatisfa?es n?o contidas e reprimidas fortemente com rompimento e isolamento entre os entes federados e entre governo e popula??o. No campo econ?mico V?nus mostra que haver? um quadro de conten??o e modera??o que podem levar ? instabilidade.

Saturno rege a Casa 3 do mapa do Brasil na revolu??o solar e essa posi??o indica que a vida das pessoas ser? fortemente afetada com diminui??o ou piora na sua qualidade e que o Pa?s poder? vivenciar desentendimentos ou dificuldade de relacionamento externo, especialmente com na?es vizinhas. Esse quadro ? ainda mais negativado pelo influ?ncia de Urano na casa 7, indicativos de imprevistos e complica?es das mais diferentes origens e de Netuno na casa 6 em posi??o que indica a pr?tica de excessos e situa?es confusas.

Por fim, a casa 5 da revolu??o solar em Aqu?rio mostra na economia um ano dif?cil e bastante complicado com riscos crescentes para aplica?es financeiras ou especulativas e em bolsa de valores que mostram situa??o inst?vel e sujeita a perdas

Nos tr?nsitos planet?rios, h? destaque para uma quadratura de J?piter com Merc?rio de fevereiro a junho e de outubro em diante e que ao mesmo tempo em que facilita mudan?as mostra exageros e pouca clareza de ideias e maus julgamentos durante fase em que a publicidade e a propaganda ganham vitalidade. O outro aspecto marcante ser? a influ?ncia de Urano em oposi??o com Marte de abril em diante e muito forte de setembro a dezembro. Esta posi??o recomenda cautela e tranquilidade em dias em que impulsos, irritabilidade e agressividade podem dominar as a?es mais audaciosas e imprudentes sem medida de suas consequ?ncias. Surpresas podem ser esperadas para essa ?poca.