Marte rege as quest?es relativas ? luta, a competi??o e a lideran?a apontando tamb?m uma ?poca em que coragem, combatividade, auto-afirma??o, auto-motiva??o e busca da pr?pria identidade levam ?s conquistas com iniciativa, independ?ncia, espontaneidade, vitalidade f?sica, for?a e a energia masculina em geral.

Planeta que controla nos seres humanos o desejo e as energias sexuais, Marte ? o deus da guerra entre os romanos - faz a liga??o do que ? novo com os aspectos de desconstru??o e constru??o, poder, for?a e a viol?ncia. A combina??o de todos esses elementos mostra uma ?poca em que as mudan?as se dar?o em torno da autoridade e das diferentes formas de poder exercidos a partir da for?a e da vontade.

A influ?ncia de Marte, conhecido na Antiguidade com o ?pequeno mal?fico? pela sua liga??o com o uso da for?a e do poder se d? no segundo ano de reg?ncia de Saturno ? que os antigos astr?logos apelidavam de ?grande mal?fico? ? no Grande Ciclo Astral de 36 anos iniciado em 2017 e que se alongar? at? 2052. Saturno rege a disciplina, a organiza??o, a ambi??o, as limita?es e a ortodoxia e o conservadorismo em lenta e duradoura influ?ncia sobre pessoas e na?es.

Astrologicamente a combina??o entre os dois planetas considerados ?mal?ficos? na Antiguidade, faz prever uma ?poca de forte mudan?a nos rumos dos pa?ses e do pr?prio mundo terreno com a quebra dos padr?es conhecidos de institucionalidade, procedimentos, comportamento e normas de vida.

O que ? novo ganhar? express?o maior no cotidiano e substitui, de forma por vezes violenta, aquilo que j? ? conhecido e padr?o nas sociedades. E isso se dar? tanto para o bem quanto para o mal, sem que possa afirmar que as mudan?as tender?o a apenas um dos lados da dualidade entre o que ? positivo e o que ? negativo.