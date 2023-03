O mapa de Revolu??o Solar ? uma das mais antigas e praticadas formas de previs?o usada pela Astrologia Ocidental. Seus mapas permitem uma an?lise das casas do zod?aco e sua reg?ncia sobre os mais diferentes campos de vida e tamb?m mostram a posi??o dos planetas e de nossos luminares nas casas durante um lapso de tempo. Com isso, as previs?es se mostram mais objetivas e corretas.

O Brasil surgiu como na??o independente sob o signo de Virgem ?s 16h30 de 7 de setembro de 1822 e Marte em Virgem aponta como palavra chave do ano de 2019 a disciplina. O aspecto favorece o trabalho quando se julga ser o mesmo a luta por uma boa causa. ? influenciador meticuloso e cuidadoso que gosta a rotina e consegue executar bem as tarefas mais mon?tonas. Por outro lado leva a cr?tica ao exagero e a faz inaceit?vel e de pouca receptividade. Sua a??o coletiva gera aura de frieza nas rela?es interpessoais e institucionais e mostra a?es calculistas e baseadas em excessiva desconfian?a.

O mapa de Revolu??o Solar para o Brasil em 2020 aponta forte concentra??o de influ?ncias na Casa 4 do zod?aco geradas pela Lua, Urano e Marte duplamente j? que neste ano teremos o planeta vermelho em ?ries. Isso aponta conflitos, debates, pol?micas e forte disp?ndio de energia com assuntos conflituosos. A sa?de p?blica ser? campo afetado fortemente por esta posi??o. A Lua, por seu turno rege emo?es e meio ambiente e mostra que o Pa?s ser? afetado por a?es nesse campo e nem todas de forma positiva j? que rea?es externas poder?o bloquear fontes de renda para o Brasil. Urano, planeta das mudan?as s?bitas, mostra imprevistos, surpresas e novidades no campo institucional.

Outras posi?es que nos afetaram diretamente v?m por um lado da posi??o de Saturno na primeira casa do zod?aco, indicativo de car?ncia de seriedade em a?es de interesse p?blico e amplia??o de um quadro de desigualdade social crescente. Por outro lado, Plut?o, o proto-planeta regente das mudan?as e transforma?es tem posi??o debilitada na 12? casa, gerando influ?ncias que apontam destrui??o ou desconstru??o do que j? existe para coloca??o de algo novo no lugar em a?es nem sempre bem sucedidas.

Um ponto significativo para o Brasil est? nas posi?es da casa natal do Pa?s que se tornou Na??o independente ?s 16h30 de 7 de setembro de 1822 fazendo o Brasil um nativo do signo de Virgem. Isso se comprova com a natural voca??o do Pa?s para o que muitos afirmam ser o ?celeiro do mundo? com a nossa economia centrada na produ??o agro-pastoril como bom filho da deusa Ceres que rege esses campos. Os gr?os e prote?na animal oriundos do campo continuar?o a ser a base da forma??o do PIB brasileiro e neste novo per?odo, a?es passadas, antes de pequena significa??o, ganhar?o mais import?ncia. Neste novo ano, como todos os virgianos, o Brasil s? encontrar? ?xito na vida nacional se atentar diretamente aos campos sociais e da sa?de onde se situa nossa maior fragilidade. Mas, como todos os nativos do sexto signo o Pa?s manter? uma de suas principais caracter?sticas e raz?o de muitos de sues problemas: a aten??o exagerada ao detalhe sem vis?o do que ? geral para toda a Na??o.

Detalhamento

Ano em que a resist?ncia, at? interna, ?s realiza?es se manifesta, causando preocupa?es, ansiedade e dificuldades no campo do trabalho com um grande sentimento de restri??o geral na vida do povo brasileiro que se mostrar? sobrecarregado pelos conflitos e cansado da atividade p?blica e pol?tica. Para superar dificuldades as classes dirigentes dos tr?s Poderes da Rep?blica ter?o que demonstrar muita for?a de vontade e bastante seriedade para enfrentar os desafios de uma ?poca na qual pela influ?ncia do planeta dos an?is se manifesta a necessidade de nos super-compensar nos campos onde nos sentimos menos seguros e onde forte car?ncia, especialmente com as desigualdades sociais, ser?o ainda mais aprofundadas. O Ascendente ou Casa 1 da Revolu??o Solar do Brasil estar? em Capric?rnio revelando muito interesse da popula??o na sua posi??o social, no emprego e nas a?es que mostrem efetiva melhora das condi?es da popula??o em geral.

A Casa 2 do mapa astral mostra o setor do zod?aco onde lidamos com valores, as quest?es financeiras a economia, a forma de ganhar dinheiro para a sobreviv?ncia e por nosso pr?prio esfor?o, talentos e recursos naturais. Para o Pa?s neste novo ano de 2020, com destaque maior a partir de 20 de mar?o, haver? um quadro de busca por sa?das originais para lidar com seu dinheiro, impostos e recursos do Tesouro p?blico. Apesar de propostas de algum neg?cio diferente que o ajude o Pa?s a equilibrar as contas, n?o haver? solu??o emergencial que nos tire da crise que h? tr?s anos afeta duramente nossa economia com PIB baixo, desemprego, d?ficits crcentes nas contas p?blicas e na balan?a comercial externa ainda que em ?poca de infla??o sob controle e juros baixos. N?o ser? muito f?cil passar por este ano, em termos econ?micos, pois a t?nica das previs?es indica a perman?ncia de um quadro de instabilidade e intranquilidade nesse campo.

CASA 3 ? O mapa para o Brasil na sua Revolu??o Solar aponta Netuno transitando a Casa 3 em posi??o que indica onde tendemos a nos enganar ou enganar os outros e mostra a procura de um ideal. Neste ano de 2020 o planeta do Rei dos Mares transita a Casa 3 da Revolu??o Solar apontando para o Brasil uma ?poca de imprevistos e decep?es com a administra??o p?blica nas tr?s esferas de poder trazendo complica?es ao cidad?o comum. O erro passa a ser uma constante nessas atividades pol?ticas. Com a Casa 3 em Peixes, h? indica??o de que no campo da cultura haver? manifesta?es criativas e novidades com agita??o e muito debate em torno dos caminhos que o setor vai enfrentar. Assuntos mar?timos, a Marinha e o litoral tamb?m ter?o destaque na m?dia e nos debates pol?ticos.

A Casa 4 tem fortes aspectos no mapa de Revolu??o Solar para o Pa?s em 2020 com sua posi??o zodiacal em ?ries, signo governado por Marte. Tr?s corpos celestes estar?o posicionados nesta casa: a Lua, Marte com dupla reg?ncia e Urano. A posi??o da Lua na Casa 4 indica que o meio ambiente continuar? na pauta de debates nacionais e internacionais com mudan?as que afetar?o os programas ligados ao setor no Pa?s e muita emo??o vai envolver as discuss?es e mudan?as sobre os rumos do Brasil nesse campo. O envolvimento do meio ambiente com quest?es econ?micas vai ocupar espa?os e se desdobrar para discuss?es tomadas em tons emocionais e pol?micos envolvendo as rela?es externas do Pa?s. A dupla reg?ncia de Marte, por seu turno mostra os campos nos quais o Brasil depender? de mais energia, em setor que passar? por algumas reformas e mudan?as em meio a forte debate. Manifesta?es populares tamb?m podem ser esperadas e algumas delas resultar?o em conflito que trar? preocupa??o generalizada. Medidas tomadas pelo governo no campo da sa?de p?blica ter?o forte impacto na opini?o p?blica. Urano, outro dos planetas situados nesta casa, mostra que a vida nacional ser? dirigida de forma tumultuada e nada mon?tona neste novo ano. Tais mudan?as, por repentinas, podem acontecer e por ser este o planeta que governa o que ? fora do comum, alguma coisa extraordin?ria n?o ? de se descartar. Imprevistos tamb?m far?o parte do dia a dia da popula??o.

A Casa 5 ? a morada zodiacal das especula?es e dos empreendimentos que tratam da vida financeira. Neste novo ano, sua posi??o nesta Casa mostra ganhos e crescimento das aplica?es em bolsa e nas especula?es com a?es, t?tulos e moedas alcan?ando n?veis incomuns. A posi??o no mapa de Revolu??o Solar indica a nossa atitude emocional e tem como destaque a originalidade e os canais criativos. Tamb?m rege nossa capacidade dram?tica o que aponta sucesso nos campos do teatro, cinema e televis?o que ser?o fortemente beneficiados, ainda que sujeitos a pol?micas e controv?rsias.

A Casa 6 do zod?aco ? o campo do dever e nela se mostram o trabalho, a sa?de e os nossos h?bitos. Este setor rege emprego e empregados, o servi?o que prestamos aos outros e, na sua reg?ncia, trabalho e sa?de est?o entrela?ados. Em 2020 os campos do trabalho, do emprego e da sa?de estar?o governados pelas influ?ncias nessa casa em G?meos trazendo ao setor do trabalho e emprego um ano inst?vel e agitado com crescimento da informalidade e das mudan?as frequentes nos ?ndices de produtividade e ocupa??o. O grande desgaste que este aspecto registra estar? na sa?de p?blica, setor em que demandas populares e a atua??o governamental ter?o contesta??o, dificuldades e muitas demandas resultando em insatisfa??o, manifesta?es e irrita??o da popula??o com problemas e car?ncias.

Casa 7 - ? a morada da coopera??o no zod?aco e rege as parcerias tanto de neg?cios quanto nos processos, negocia?es, o trato e a resposta que temos do p?blico para os atos dos governantes e dirigentes de empresas p?blicas, a coopera??o que dispensamos e que recebemos, as nossas atitudes em rela??o aos que agem em nosso nome na representa??o popular. Indica o sucesso de elei?es municipais previstas para outubro. O mapa de revolu??o Solar do Brasil tem V?nus na Casa 7 e sua posi??o em C?ncer aponta forte mudan?a na composi??o das elites dirigentes nos munic?pios e uma a??o harm?nica das duas casas do Congresso Nacional com o debate de importantes quest?es p?blicas tomando novas fei?es. Haver? tamb?m a interven??o do Judici?rio em assuntos da pol?tica com Tribunais substituindo o papel do legislador ao regular o funcionamento da m?quina p?blica. Mas, o di?logo entre os poderes dever? ao final prevalecer nesses embates.

Casa 8 ? este ? o campo do dinheiro das pessoas, a poupan?a e a capacidade de renova??o. Nesse setor do zod?aco a indica??o da forma eficaz de lidar com as altera?es das condi?es prim?rias da vida. No mapa do Pa?s para 2020 esta posi??o mostra que os assuntos das finan?as e o debate em torno de novos planos e decis?es, podem ter solu??o favor?vel. O Sol estar? na Casa 8 da Revolu??o Solar e isso aponta um ano em que processos judiciais ganhar?o destaque com a solu??o de alguma pend?ncia significativa na vida pol?tica do Brasil. Mas, o aspecto tamb?m aponta dificuldades vindas de nossas rela?es mais pr?ximas com os vizinhos e pa?ses amigos que enfrentar?o dificuldades que nos afetar?o. Por ter a Casa 8 da RS em Le?o, essas dificuldades ser?o atenuadas especialmente devido ?s condi?es das reservas cambiais de que dispomos e da boa vontade nas rela?es externas.

Casa 9 - ? aquela que rege, no zod?aco, as nossas aspira?es e com isso mostra a mente, a religi?o e a educa??o. ? a casa que envolve os grandes neg?cios e mostra as li?es que aprendemos com a vida valorizando a tradi??o e o pragmatismo que se aplica nas rela?es exteriores e no campo educacional campos que trar?o muitas mudan?as. Merc?rio na Casa 9 aponta um ano em que as atividades intelectuais ser?o fortemente impulsionadas com algumas altera?es que poder?o trazer novos rumos ao setor da educa??o e para os neg?cios com o exterior ou qualquer outro tipo de contato com o estrangeiro que ser?o mudados pelas altera?es na forma com que o Pa?s se relaciona e se comunica com o mundo. Pragmatismo, realismo e no??o clara do senso pr?tico for?ar?o a mudan?a nos nossos relacionamentos com os outros pa?ses. As ci?ncias exatas ganhar?o muito destaque em 2020.

Casa 10 ? este ? o ?meio do c?u? ou ponto m?ximo de eleva??o da roda do zod?aco. Esta casa rege a nossa ambi??o, o reconhecimento e o sucesso mundano. Nela est?o os elementos que regulam o sucesso com o uso de muita diplomacia e tato no trato com as pessoas e reflete a rela??o nem sempre harm?nica entre povo e seus dirigentes. Posicionada em Libra o signo do equil?brio, ela mostra que 2020 ser? um bom per?odo para quem trabalha com assuntos art?sticos em geral e com o Direito. Com isso pode-se esperar um destaque extraordin?rio para o Judici?rio, ator permanente de grandes debates nacionais e que pode por vezes se mostrar fator de equil?brio na vida do Pa?s. Mas, desafios vir?o dessas atividades judiciais e n?o ? de se descartar que alguns deles colocar?o em choque for?as contr?rias e acender?o as discuss?es sobre as divis?es que regem a opini?o p?blica.

Casa 11 ? setor do zod?aco que mostra nossa consci?ncia social e a capacidade que temos de nos relacionar com outros povos, na?es, etnias e ra?as. Rege a atitude que tomamos em rela??o aos outros, e o dinheiro obtido com a a produ??o do pa?s como um todo. O mapa da Revolu??o Solar para o Brasil neste novo ano mostra a Casa 11 em Escorpi?o o que aponta a popula??o envolvida em debates e divis?es num confronto que n?o ser? muito f?cil, nem muito calmo. Esse confronto de opini?es se dar? com setores diversos cada um defendendo seu ponto de vista com entusiasmo acalorado. N?o haver? rela?es frias ou com formalidades. Ou elas se dar?o muito bem ou se enfrentar?o seriamente, cada uma assumindo posi?es e projetos que ser?o muito dr?sticos. O extremismo de opini?es alcan?ar? seu ?pice ainda que o ano n?o seja prop?cio ao dom?nio de qualquer delas.

Casa 12 ? este ?, no zod?aco, o setor onde se mostram nossas for?as e fraquezas desconhecidas. ? o campo das limita?es e obst?culos. Mas tamb?m ? o ambiente da consci?ncia interior, da caridade, da simpatia e do bem estar que expomos ao p?blico. ? nesta casa que s?o escondidos os problemas e car?ncias. Popularmente ? a casa erroneamente chamada ?inferno zodiacal?, uma vez que ao mesmo tempo em que mostra restri?es, abre caminho para solucion?-las.

O mapa para o Brasil aponta J?piter nessa casa, um indicativo de certa apatia nas manifesta?es populares que, no entanto, podem surgir de forma inesperada. Haver? na escolha dos novos dirigentes pol?ticos nos munic?pios uma elei??o de baixo envolvimento da popula??o em torno das demandas de suas cidades. Com isso, novas solu?es para a vida pol?tica nacional podem ser adiadas. O outro planeta situado nesta Casa ? Plut?o que nos indica um ano em que se dever? buscar a renova??o nas atividades empreendidas tanto na economia quanto no campo social. A Na??o enfrentar? momentos dif?ceis e confusos diante de ideias estranhas com as quais a popula??o n?o ver? as coisas claramente e ter? sempre a impress?o de que algo vai dar errado. Car?ncias antigas e demandas populares que h? tempos n?o s?o atendidas ressurgir?o no debate nacional sobre os rumos da pol?tica. O novo ano ser? um per?odo em que o povo brasileiro estar? sempre preocupado e tenso com os rumos das decis?es das elites governamentais, empresariais e pol?ticas. Em 2020 a Casa 12 da Revolu??o Solar estar? em Sagit?rio o que revela isolamento, forte necessidade de afirma??o de ideais e da vontade popular diante de planos n?o realizados, necessidades n?o atendidas e vontade popular sufocada por debate improdutivo sobre os rumos a seguir na vida do Pa?s. Sagit?rio ? o signo da natureza e esse ? um campo em que as previs?es mostram fragilidade e inseguran?a.