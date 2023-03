O 51? ano da Era de Aqu?rio, iniciada em 20 de julho de 1969 com a descida do primeiro homem na Lua, coincide com o quarto ano do Grande Ciclo Astrol?gico de 36 anos regido por Saturno e que se iniciou em 2017 e nos levar? at? 2052.

Neste ano do novo ciclo, o corpo celeste do per?odo ser? o Sol, base e fonte de vida para nossa esp?cie, senhor da luz, do nosso ego, do impulso de poder, da personalidade e raz?o da nossa exist?ncia sobre o planeta Terra. Na representa??o astrol?gica dos deuses gregos regentes dos signos a figura do tit? H?lios, usada na mais long?nqua antiguidade, foi substitu?da pela figura de Apolo, um deus ol?mpico propriamente dito e que representava na mitologia as artes, a m?sica, a luz divina e a vida.

Apolo?foi uma das?principais divindades? da?mitologia?greco-romana, um dos? deuses ol?mpicos. Filho de?Zeus?e?Leto e irm?o g?meo de??rtemis, possu?a muitos atributos e fun?es, e depois de Zeus foi o deus mais influente e venerado de todos os da?Antiguidade?cl?ssica. Era considerado entre gregos e romanos como o deus da divina dist?ncia, que amea?ava ou protegia desde o alto dos c?us, sendo identificado como o?sol?e a luz da?verdade.?

A combina??o das influ?ncias do Sol e de Apolo nos leva a considerar que o ano de 2020 colocar? em destaque a principal express?o do indiv?duo, as qualidades de lideran?a e o sucesso, o princ?pio masculino, a autoridade e os altos postos.

Áries - 21 de março a 20 de abril Exaltado em ?ries, o Sol ter? em 2020 para ?ries reg?ncia sobre a sua 5? casa zodiacal em quadro que valoriza o senso empreendedor, a milit?ncia do nativo, a obstina??o e a ambi??o. Ser? um ano que trar?, progressivamente e de forma crescente, um destaque maior para nome e conceito p?blicos. As rela?es do nativo com seu mundo pessoal mais pr?ximo ser?o o centro de sua vontade e suas preocupa?es e a forma com que cada um se mostra ao seu mundo pessoal ter? papel bem mais amplo que o habitual, revelando sucesso e boas conquistas. Haver? tend?ncia maior para seguir os caminhos da rotina por convic?es pr?prias, sem interfer?ncia alheia, com uma tend?ncia ? arrog?ncia que deve ser contida. A busca pela lideran?a se dar? de forma en?rgica e determinada e no campo do trabalho a import?ncia do nativo estar? no exerc?cio dos postos de autoridade. O Sol na 5? casa do zod?aco afeta rela?es com filhos, romances, os casos amorosos, os prazeres a divers?o e f?rias e lazer indicando nesses campos a sua atitude emocional, a pol?tica, as quest?es sociais e seus empreendimentos.

Touro - 21 de abril a 20 de maio Em 2020 o centro das a?es do taurino estar? na praticidade, na persist?ncia, na determina??o e na sua forma particular de reagir com cautela, p?s no ch?o e lentid?o aos desafios que a vida lhe apresenta. A realiza??o individual do nativo neste novo ano vir? do ac?mulo de valores e da aquisi??o de bens, da preocupa??o com a fortuna e do pensamento centrado no dinheiro. Estes ser?o os elementos de maior significa??o de um ano que ter? necessidades exageradas e forte preocupa??o para alcan?ar a estabilidade a qualquer custo. Haver? concentra??o de for?a e esfor?o no sentido da realiza??o nesses campos materiais, com menor aten??o ao lado espiritual da vida. Junto a isso, o nativo desenvolver? uma forte tend?ncia a se mostrar pelo que tem, buscando assim um estatus maior em seu mundo pessoal. No trabalho, o taurino deve conter arroubos e exibicionismo. O Sol na 4? casa do zod?aco de seu signo mostra os campos da seguran?a pessoal, o lar, a vida em fam?lia, hereditariedade e as propriedades como im?veis, regendo os alicerces sobre os quais se constr?i seu car?ter.

Gêmeos - 21 de maio a 20 de junho A sensibilidade, a simpatia e as formas de se comunicar far?o do ano para o nativo de G?meos uma fase em que seus relacionamentos ver?o ampliadas influ?ncia e caracter?sticas t?picas do terceiro signo. A agilidade no agir e nos pensamentos surgir? de forma muito f?cil em 2020. Com isso, a palavra e a forma do nativo se comunicar tanto no seu mundo pessoal quanto nas suas atividades rotineiras, ganhar?o um significado novo, mais premente e urgente, cheio de vida e cor. O aprendizado, a leitura e a cultura ganhar?o maior import?ncia e deixar?o ? mostra seu talento. Haver? no passar dos meses uma baixa na persist?ncia e incapacidade de concentra??o do nativo que deve cuidar de seus assuntos e interesses com maior empenho. No campo do trabalho haver? forte necessidade de aprofundamento dos conhecimentos espec?ficos que poderiam ampliar-lhe valor e ganhos. O Sol na 3? casa de seu mapa zodiacal aponta um ano de import?ncia no seu ambiente de vida e suas formas de se relacionar. 2020 mostra tamb?m a capacidade de adapta??o de sua mente ao aprendizado e a habilidade nos relacionamentos.

Câncer- 21 de junho a 21 de julho A influ?ncia do Sol no signo que rege as rela?es em fam?lia neste novo ano se far? com uma preocupa??o maior com a vida dom?stica e as ra?zes familiares do nativo. 2020 ser? ano de maior ?nsia para o canceriano estabelecer bases emocionais mais seguras e com isso suas rela?es ?ntimas se tornar?o raz?o de preocupa??o num per?odo que promete v?nculo muito forte com a tradi??o nesse campo. Ser?o meses nos quais a preocupa??o com a opini?o que os outros formam a seu respeito mudar? de forma intensa o comportamento do nativo. A sensibilidade ser? o elemento distintivo do ano. Com isso, o nativo deve cuidar por se controlar e se posicionar de forma mais racional mesmo nas situa?es dif?ceis que vier a enfrentar. No trabalho, a sua realiza??o se dar? em atividades nas quais se mostre ?til aos outros em uma fase de realiza??o pessoal muito forte com atividades de rotina. A reg?ncia solar na sua 2? casa zodiacal tamb?m aponta para uma ?poca mais voltada a valores e a forma de ganhar a vida em quadro que exp?e claramente seus talentos, esfor?os e recursos interiores.

Leão - 22 de julho a 22 de agosto Em seu pr?prio domic?lio no zod?aco, o quinto signo do dominador e auto-expressivo Le?o, o Sol far? de 2020 um ano de realiza??o intensa para os nativos do quinto signo do zod?aco. A realiza??o pessoal e a criatividade estar?o em destaque para os nativos que encontrar?o neste per?odo um campo prop?cio para sua paz interior. Ser? um ano em que a lideran?a, a autoconfian?a e a afetividade ter?o muito destaque num ?poca de busca pelo lazer, distra??o, prazeres e dos filhos, elementos t?picos da a??o solar sobre o seu pr?prio signo. Haver?, junto a esses elementos um forte temor de ser ridicularizado ou desacreditado por algum ato ou por suas a?es. O ano ser? de exuber?ncia emocional e isso ir? moldar o comportamento do nativo nas rela?es afetivas. No trabalho, o ?xito vir? do exerc?cio contido da lideran?a e de atividades ligadas ?s artes. Mas, em todo o ano, deve-se evitar sucumbir ? lisonja. O Sol na 1? casa de seu mapa natal aponta influ?ncias fortes sobre sua individualidade, as rela?es com o mundo pessoal mais pr?ximo e a forma com que as pessoas o v?em.

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro Este novo ano trar? ao virgiano uma ?poca de se realizar pelo que foi feito em tempos passados. ? t?pica fase da colheita das boas sementes que o nativo semeou e deixou pela sua caminhada. A realiza??o pessoal do filho da deusa Ceres vir? de atos e a??o em ?reas pouco valorizadas ou de pequena import?ncia, pelo menos na apar?ncia, por serem rotineiras e comuns. A sa?de ser? ponto de destaque pelas preocupa?es que pode trazer ao nativo nesses meses, especialmente entre maio e julho e de setembro em diante. Haver? uma intensa busca pelo perfeccionismo em todos os seus atos e isso ir? refletir o comportamento do nativo que exagerar? na busca pelo acerto em sua vida pessoal. O sucesso profissional vir? de atividades ligadas ? ?rea social ou que se ligue ? sa?de. O Sol na sua 12? casa do zod?aco pessoal mostra valora??o maior do subconsciente, suas for?as e fraquezas desconhecidas ou ocultas, as atividades de bastidores e tudo aquilo que escondemos dos outros. Para muitos esta casa representa os d?bitos espirituais (o carma), a caridade, a simpatia e o bem estar p?blico.

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro O ano de 2020 para os nativos de Libra ter? o Sol, a reger a modera??o, os acordos, a forma diplom?tica de se relacionar e as atividades desenvolvidas em parceria, associa?es e uni?es, atuando de forma distintiva no campo em que o nativo se relaciona com outras pessoas. A busca pelo meio termo e a indefini??o de atitudes tamb?m comp?e esse quadro que revela sucesso nas negocia?es que exigem tato e diplomacia. Haver? por todo o ano uma tend?ncia maior na valoriza??o das suas parcerias com outras pessoas e isso se dar? tanto no campo afetivo ? beneficiando o casamento e as rela?es duradouras ? quanto na vida material. Os bons momentos desta nova fase estar?o na sua lida social, nas festas e na forma com que receber amigos. A busca pela paz interior se tornar? quase obsessiva. No trabalho o sucesso vir? de atividades e fun?es que exijam sua capacidade de concilia??o e a lida com o p?blico. O Sol na 11? casa do deu mapa natal destaca a consci?ncia social, capacidade de ter amigos, e rege os seus desejos de vida, objetivos pr?ticos e dinheiro ganho com a profiss?o.

Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro 2020 trar? ao escorpiano uma fase de determina??o, agressividade, ast?cia, mist?rio, ci?me e mente penetrante. Ser? um per?odo em que nativo estar? questionando tudo e todos sobre as quest?es relativas ? pr?pria vida, o sentido da exist?ncia e presen?a no mundo, aspectos que se tornar?o muito importantes. Os v?nculos pessoais com a fam?lia, especialmente com o pai, surgir?o de forma intensa em um per?odo em que o misticismo junto aos questionamentos sobre nossa exist?ncia e seus prop?sitos surgir? de forma recorrente. Ser? um ano tranquilo nos afetos se o ci?me exagerado n?o atrapalhar relacionamentos. No campo do trabalho o ?xito vir? da persist?ncia e da for?a de vontade e as ?reas mais prop?cias para o sucesso estar?o na ci?ncia e em tudo que exija pesquisa e investiga??o. Mas, neste per?odo, o nativo deve cuidar de sua aten??o e combater a distra??o e o desinteresse. O Sol na 10? casa de seu mapa destaca o senso de honra, prest?gio, conceito p?blico e posi??o na comunidade. Estatus, fama, promo??o e ambi??o ser?o fatores presentes em todos os seus dias do ano.

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro O novo ano trar? ao signo do Centauro, o espiritualizado Sagit?rio, um per?odo de valoriza??o dos princ?pios ?ticos e a tranquilidade com boa conviv?ncia social. Neste novo ano dois aspectos atuar?o de forma muito forte em seu signo: assuntos e temas femininos e fatos, not?cias, viagens e liga??o com o estrangeiro. Nos pr?ximos meses o sagitariano agir? com maiores no?es e conceitos filos?ficos mais seguros e firmes. Com isso os ideais de paz, espiritualidade e amor pela humanidade e pela natureza ganham maior espa?o nas preocupa?es e na rotina, valorizando muito a figura m?tica que inspira e denomina o signo, o Centauro - mistura do homem e do cavalo - s?mbolo de apego a tudo que ? natural. No trabalho, o sucesso vir? em atividade que esteja ligada aos esportes, viagens e a vida ao ar livre. O Sol na 9? casa zodiacal para seu signo aponta influ?ncias sobre a mente, a religi?o, os ideais e filosofia de vida, os sonhos e vis?es. ? fase que coloca em primeiro plano para o nativo a intui??o, a ?tica e a opini?o publica por meses que indicar?o as li?es que se aprende com a vida.

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro 2020 trar? para o signo da ?cabra-das-montanhas? um ano em que a ambi??o, a seriedade, a dedica??o ao dever e as no?es de estatus e eleva??o social ser?o muito mais amplos. Ser? um per?odo de buscar ideais e sonhos com a perseveran?a e a determina??o que tanto caracterizam suas a?es numa ?poca em que as pessoas ter?o papel fundamental nessa caminhada e delas depender? o sucesso em ?poca passada quando os bens, valores e dinheiro eram mais importantes. No campo pessoal e afetivo ser?o meses de reavalia??o de decis?es nos quais deve-se ter maior cuidado para evitar a auto-piedade que anula a seguran?a na forma de agir. No trabalho, o novo ano trar? conquistas se voltado para o social e para a lida com o p?blico. A austeridade e a reserva estar?o presentes em seus atos e devem governar plenamente sua forma de se relacionar. O Sol na 8? casa do zod?aco para Capric?rnio coloca em destaque o apoio material ou moral que se recebe dos outros, heran?as, seguros, contratos, o sexo, as quest?es ocultas, o sono, as cirurgias e envolver? um quadro de renascimento psicol?gico.

Aquário - 21 de janeiro a 19 de fevereiro O novo ano vai abrir, com enfoque maior a partir de mar?o, a uma nova senda na caminhada do filho do Aguadeiro. 2020 ser?, para o aquariano, o ano de valoriza??o da amizade e da descoberta de novos rumos em seus relacionamentos emocionais como o casamento e compromissos afetivos. Com essa nova op??o em sua vida, o nativo vai poder buscar a realiza??o de sonhos e ideais com o apoio de pessoas que ser?o importantes no seu cotidiano. O novo ano ser? revelador de dons de simpatia, boa vontade e aceita??o pessoal. Ainda que estejam presentes, a necessidade de liberdade, a originalidade e o individualismo, ceder?o espa?o para a boa conviv?ncia. No trabalho, o aquariano vai encontrar ?xito na pol?tica, nas sociedades e no que estiver ligado ? Justi?a. O Sol na sua 7? casa zodiacal aponta as parcerias conjugais e de neg?cios, casamento e div?rcio, os contratos, as negocia?es e acordos, a sua coopera??o com os outros e o trato com o p?blico. Ser? um ano em que as pessoas que agem em seu nome ganham significa??o e import?ncia indicando tamb?m aquilo que mais lhe faz falta.