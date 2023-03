O mapa de Revolu??o Solar para o Brasil em 2021, come?ando em janeiro, mostra aspectos bastante importantes e significativos com destaque para a reg?ncia do Sol e da Lua na casa 6. Nossos dois luminares apontam a persist?ncia de problemas de sa?de com o reflexo mais imediato da pandemia de coronav?rus na economia o que vai mobilizar o Pa?s praticamente ao longo de todo o ano.

O Sol indica a preval?ncia dos efeitos danosos do Covid 19 que pedem cuidado redobrado mesmo com a perspectiva de vacina??o em massa da popula??o. A Lua, por seu turno aponta os efeitos danosos da pandemia especialmente no campo dos servi?os com o com?rcio mostrando um tempo de incertezas e dificuldades recorrentes.

V?nus e Merc?rio regem a Casa 7 e mostram influ?ncias diversas. Enquanto o planeta dos relacionamentos e da beleza aponta di?logo e entendimento, Merc?rio indica novos caminhos para contratos e grandes empresas com uma incipiente retomada nos investimentos e no com?rcio exterior.

A posi??o de Marte na Casa 6 setor do zod?aco que rege a sa?de e o trabalho gera uma aura de cuidado com as atividades da rotina onde deve imperar a prud?ncia e atitudes moderadas e bem pensadas. Esta posi??o afeta diretamente rela?es de emprego mostrando campo inst?vel e sujeito a mudan?as, questionamentos e desentendimentos.

J?piter na Casa 11 revela um quadro mais positivo para as rela?es exteriores, campo no qual o Brasil consolidar? alguma boa alian?a realizando antigo plano de aumento de com?rcio ou rela?es industriais. Essa concretiza??o de progresso e desenvolvimento ? refor?ada pela posi??o de Saturno na Casa 10 que, no entanto, mostra tamb?m uma ?poca de dificuldades e desafios a serem superados nos mais diversos campos da vida nacional que exigir? muito esfor?o para que se evitem perdas e preju?zos no campo econ?mico.

Nas finan?as e no mercado o Pa?s vai vivenciar a influ?ncia de Urano, regente desta casa, em posi??o que mostra altos e baixos nas atividades do setor com claro dom?nio de ?poca de incertezas e instabilidade financeira. Esta posi??o tamb?m mostra a possibilidade de mudan?a s?bita de rumos na atua??o financeira de agentes e autoridades financeiras.

Netuno na Casa 12 ? outra posi??o afetar? o imagin?rio coletivo que se debater? entre as perspectivas favor?veis para o ano e um crescimento de uma onda de negativismo sem base real nos fatos do dia a dia. Inseguran?a coletiva e indecis?o vir?o desse quadro que se alonga por todo o ano o que gerar? uma aura de desanimo coletivo quanto aos rumos do pa?s.

Plut?o na Casa 10 ? indicativo de que 2021 ser? um ano que nos exigir? muita reflex?o e organiza??o, especialmente na vida da pol?tica nacional onde o prest?gio e conceito de l?deres estar? em jogo de forma muito negativa.

Nesse mapa de revolu??o solar h? aspectos que merecem aten??o. Em 2021 a Casa 6 morada zodiacal da sa?de e do trabalho e casa Natal do Brasil como pa?s independente ter? a influenci?-la a sua posi??o exatamente no signo natal do Pa?s, Virgem, o que favorece grandemente a procura da solu??o dos problemas de sa?de da popula??o, coincidindo com a vacina??o que se programa para o novo ano. M?todos alternativos de tratamento e princ?pios de higiene tamb?m recebem essa boa influ?ncia.

Duas posi?es chamam a aten??o neste ano. A Casa 12, setor do zod?aco que rege desafios, sofrimento, for?as e fraquezas desconhecidas, limita?es e obst?culos, estar?o no mapa de revolu??o solar na Casa 1 do Mapa Natal do Pa?s e em Peixes simultaneamente. Isso aponta um per?odo de descontentamento geral e indefinido da nossa popula??o que mostrar? essa insatisfa??o sem definir claramente o que h? de errado na condu??o da vida nacional. Em Peixes a Casa 12 revela um per?odo em que a popula??o brasileira externar? em muitos momentos a sua preocupa??o com not?cias ruins e ter? dificuldades em conseguir as coisas que quer em quadro agravado pelo isolamento social que far? nosso povo mais sens?vel e insatisfeito.

Max Klim

é jornalista especialista em astrologia