Nosso mais próximo luminar e o corpo celeste que junto com o Sol exerce a maior influência de seu campo gravitacional sobre o nosso planeta, a Lua é regente do ano de 2023 afetando de forma significativa as posições astrológicas que nos levam a considerar o novo ciclo uma fase de destaque para os desejos pessoais, as necessidades básicas do ser humano, o magnetismo que envolve nosso comportamento, o crescimento e a fertilidade.



Senhora da quarta casa do zodíaco, nosso satélite povoa o imaginário humano das mais diferentes formas regendo desde o ciclo das marés ao calendário de plantio e colheita afetados diretamente pelo seu campo magnético responsável desde a Antiguidade por crenças e conhecimento que registram desde a já mencionada influência sobre os ciclos da prática da agricultura até os humores e surtos nas manifestações psiquiátricas de nosso humor e ânimo.



O mais conhecido e estudado corpo celeste de nosso sistema planetário o nosso satélite tem as mais antigas referências que a registram em diferentes culturas seu papel importante na manutenção da vida no planeta Terra.



Na conceituação astrológica, desde a sistematização desse conhecimento pelo gregos na remota Antiguidade, a Lua foi considerada a regente dos líquidos, das mercadorias, da navegação, da fabricação das bebidas, da enfermagem, dos comerciantes e do público em geral. Além disso, esse luminar representa o princípio feminino em contraposição ao Sol refletindo o dom da maternidade e as mulheres em geral.



Nos mapas astrais a Lua mostra assuntos, posições e comportamento que refletem as oscilações de nosso humor e disposição emocional. Na avaliação dos estudiosos do site Astrolink, “nosso satélite natural, a Lua, era chamada de Luna pelos romanos, Selene e Ártemis pelos gregos e já foi chamada de muitos outros nomes em outras mitologias. Na astrologia representa a natureza básica de nossos instintos e emoções, nosso senso de proteção, hábitos enraizados e dá indícios do que nos faz bem e acolhidos. Pessoas intuitivas muitas vezes encontram um posicionamento muito forte da Lua no mapa astral. O astro tem uma influência direta sobre a nossa psiquê e essa influência pode ser captada e sentida de diversas formas durante cada momento de seu ciclo”.



Astrologicamente a Lua rege no corpo humano o peito, o estômago, o equilíbrio dos fluidos corporais, as secreções glandulares, o olho esquerdo do homem e olho direito das mulheres. Rege o signo de Câncer na quarta casa do zodíaco e representa necessidade de proteção familiar que vem de sua posição zodiacal. Em essência, rege as emoções e seu ciclo de influências leva 28 dias com mudanças que se efetivam pela posição do satélite em relação ao seu movimento de circunvolução em torno de nosso planeta.



Único corpo celeste já visitado pelo ser humano foi objeto da corrida espacial dos anos 60 e 70 do século passado. Expedições como as do programa Apolo teve em Neil Alden Amstrong o primeiro ser humano a descer em seu solo alguns segundos depois de 20h17min30s em 20 de julho de 1969.



Em termos astrológicos mais amplos, 2023 é o 53º ano da Era de Aquário, iniciada em 20 de julho de 1969 com a chegada do primeiro homem na Lua e coincide com o sexto ano do Grande Ciclo Astrológico de 36 anos regido por Saturno e que se iniciou em 2017 e nos levará até 2052.

O Brasil em 2023

Republica Federativa do Brasil

São Paulo – SP (Riacho do Ipiranga)

07/09/1822 16:30:00

03w00 23s31 046w37



Revolução Solar

A Revolução Solar indica a posição dos corpos celestes em relação ao País no período de sua análise e aponta as influências sobre os assuntos e os campos de vida regidos pelas doze casas do zodíaco abrangendo setores específicos da vida nacional. Para 2023 são estes os aspectos mais significativos do ano:

Planetas nas casas

Sol e Vênus na Casa 3

Esta casa rege as condições do meio em que vivemos em estreita ligação com o meio-ambiente dando assim destaque a um campo da atividade governamental em relação à preservação, recuperação e o futuro dos diferentes eco-sistemas existentes no Brasil. A posição do Sol mostra que este será um ano em que as atenções se voltarão a esse setor com otimismo, senso científico sobre os diferentes biomas nos quais vivemos com decisões certas na hora certa coincidindo com a disposição expressa do novo governo que assumirá a gestão do País em janeiro. Haverá nos próximos meses a reavaliação das condições hoje existentes com as do passado mais longínquo o que sugere atenção especial aos povos originários e seus territórios. Há que se evitar, no entanto, políticas e a arrogância na sua aplicação. Já a posição de Vênus nessa casa mostra um quadro bastante favorável e positivo diante da conciliação e da harmonia restabelecida especialmente com o emprego de políticas de convencimento e persuasão sem pressões excessivas para aceitação das mudanças que virão.

Mercúrio na Casa 4

As posições que se seguem no mapa de Revolução Solar mostram durante o ano o trânsito de Mercúrio, planeta regente dos campos da expressão intelectual, os meios de comunicação, o sistema de transporte, o comércio em todas as sua formas, governando especificamente o uso da palavra e do que é escrito. Mercúrio nesta casa indica um bom ano para os assuntos ligados ao cultivo do solo, imóveis, agricultura, geologia e atividades relacionadas à terra. Por sua ligação com a noção de país como nossa morada registra ênfase maior no exercício econômico do comércio interno, apesar do destaque dado ao mercado externo. Muitos desafios virão do campo e da produção e só serão superados com muita determinação e atividade.

Plutão na Casa 7

O proto-planeta que tanto nos influi nas circunstâncias de nossa vida como nação mostra por sua posição neste mapa de Revolução Solar uma importante influência sobre medidas que nos afetam diretamente e também guiam as mudanças profundas, imperativas e inesperadas na vida social. As relações do Brasil com o mundo passarão por profundas alterações e envolverão parcerias com países e governos de diferentes matizes, demandando permanente ajuste de valores e conceitos sobre aqueles com que nos relacionamos por necessidade e tradição. Usada adequadamente essa influência nos fará desbravadores de novos campos de ação e fonte de recursos e ganhos. Empregada de forma correta ela receberá reconhecimento e será valorizada.

Lua e Saturno na Casa 8

A posição da Lua, regente do ano e corpo celestes com a segunda maior influência em nossas vidas, aponta 2023 como um ano em que surgirão dificuldades na saúde e no ambiente de relações mais próximo, atuando diretamente sobre as necessidades de segurança nas políticas públicas de saúde e saneamento básico. Este trânsito do nosso luminar também indica a necessidade crescente de recursos para o setor e predomínio das mulheres nas políticas desse campo da administração pública e dá ênfase aos recursos orçamentários que permitem boas práticas nesse setor. Saturno nesta posição nos leva à responsabilidade que cairá sobre agentes públicos na lida com as finanças e aplicação de recursos para atendimento das necessidades mais prementes da população. Rege também os planos de longo prazo, as implicações legais dessas políticas, os bancos e os investimentos. O planeta dos anéis nos influencia diretamente quando de seu trânsito pela oitava casa do zodíaco fazendo com que os assuntos não resolvidos no passado se tornem agora razão de preocupações do País.

Netuno na Casa 9

Esta posição nos mostra que o novo ciclo astral exigirá do povo brasileiro a ampliação da tolerância com as diferenças, especialmente no campo da religião e da moral. Benefícios virão de programas educacionais revistos e re-fundados e das reformas sociais imperativas impostas pela sociedade, pelas carências públicas e pela necessidade dos menos favorecidos. O planeta também aponta ajuda e apoio vindo de setores externos e estrangeiros. Todas as exigências para o sucesso dos programas afetados por este trânsito exigirão atenção para não se negligenciar demandas e necessidade. Na educação Netuno regerá a comunicação benéfica com os países de língua estrangeira.

Júpiter na Casa 10

Esta é uma das mais importantes indicações do mapa de revolução solar neste novo ano. Ela indica favorecimento das atividades de negócios, desde que os projetos não sejam utópicos. Por ser a casa do ápice da roda do zodíaco governando reputação, profissões, autoridades e estatus do país no mundo, mostra agora a ampliação da capacidade de liderança do Brasil em âmbito regional e global criando campo altamente favorável aos assuntos econômicos e à prática da política. Muitas novas oportunidades surgirão em razão desse posicionamento. A Educação Superior e seu pólo oposto, a Educação Básica, serão diretamente afetadas por aspectos benéficos apontando mudanças e planos promissores.

Urano na Casa 11

Urano é o planeta que governa no zodíaco a ciência, as invenções, o setor elétrico, a aviação, a vontade criativa o humanitarismo e a intelectualidade, afetando diretamente as circunstâncias fora de controle, as questões de Gênero, as artes e o inconformismo público com políticas e decisões. Sua posição nessa casa também tem influência sobre nossos planos, metas e objetivos que estarão sob o foco da instabilidade e das mudanças. Por seu trânsito nesta casa, Urano dirigirá em 2023 os planos e objetivos futuros do país, nele atuando de forma benéfica.

Marte na Casa 12

Esta posição de Marte – planeta regente dos princípios de ação, do impulso agressivo, do senso de iniciativa, da ambição, da força e do poder, do trabalho, da competição e da criatividade – mostra curiosamente o destaque dado pelas novas autoridades eleitas para conduzir o País, a preocupação com os chamados “programas sociais”, a fome e a disposição expressa do governo em mover uma “verdadeira guerra” à desigualdade social que permeia a vida brasileira ao longo de seus cinco séculos de existência. Sua importância se mostra no senso de rebeldia diante dos desafios e o trabalho e luta pelos não privilegiados indicando uma associação do campo governamental com a prática da lei e da justiça. Marte também conduz reações emocionais às carências do povo e os embates da vida política com o sistema constitucional vigente no Brasil.

2023 para os signos



A Lua, campo celeste do ano de 2023 é a regente do quarto signo, Câncer, e sua ação no comportamento, psiquismo e nossa forma de perceber o astral, os ambientes e pessoas que nos cercam. Com isso, o novo ano reserva em geral uma época de sensibilidade em relação ao que nos circunda, nossas fontes criativas, flexibilidade para enfrentar desafios cuidar, nutrir e fazer crescer todas as nossas iniciativas.

Para cada signo, a posição do nosso satélite e luminar indica aspectos diversos de acordo com a casa do zodíaco que ela rege. São estas as indicação para o ano:

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Regente: Marte

A Lua e o nativo de Áries: durante o ano a Lua ampliará a agressividade e a expressividade das emoções do filho de Marte. Sua ação no primeiro signo se dá por fazer com que o nativo se sobressaia em situações em que as decisões rápidas sejam essenciais. Será ano de entusiasmo mutável o que acelerará ainda mais a tendência de Áries de deixar de lado a persistência e partir para novos interesses assim que se assenhorear daquilo que lhe atrai a atenção. O entusiasmo de Áries torna-se mutável e passageiro com qualquer coisa. Mas, este será um ano de muita originalidade, com o senso inventivo e inovador do nativo levado a graus muito altos. Há que se cuidar nestes doze meses da confiança excessiva e a previsão insuficiente em todos os campos da vivência cotidiana. O nativo de Áries vai se revelar líder nato e os que exercem chefia serão muito beneficiados.





TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Regente: Terra

A Lua e o taurino: para o nativo do segundo signo, o ano de 2023 será período de estabilidade emocional em um quadro que dá maior ênfase ao campo material com as emoções dirigidas e voltadas para o conforto que nos dá a posse e a propriedade. As exigências em torno da qualidade daquilo que almejamos se torna maior e nestes meses, o taurino vai exigir o melhor de tudo. O apego a ideais, sonhos e ambições será muito maior que o natural no signo e suas reações a pessoas, fatos e opiniões serão lentas, porém muito fortes. Um aspecto que avoluma e neste ano ganha importância é a capacidade intuitiva natural do signo. Haverá maior ambição por conquistas materiais e a tendência ao conservadorismo e à aceitação somente do que é convencional se tornarão ainda mais evidentes, moldado decisões e pensamentos.



GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Regente: Mercúrio



A Lua e o geminiano: no signo da versatilidade a Lua amplia a capacidade de Gêmeos de se realizar nos contatos efêmeros e na satisfação superficial de sua curiosidade. A ação do nosso luminar sobre o signo da comunicação fará com que a necessidade de novidades no cotidiano mostre mudanças constantes no dia a dia e percepção rápida e precisa, embora em raciocínio desapaixonado, mutável e por vezes caótico. A busca pela ação e o movimento serão base constante dos dias deste período e o geminiano e a geminiana se verão envoltos por sentimentos mutáveis e muita tensão nervosa. A natureza inquieta do signo é ainda mais exagerada sob esta influência o que indica para a mulher, superficialidade e falta de apego às próprias raízes. Para o homem indica a atração pelo prestígio social.



CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Regente: Lua

A Lua e o canceriano: Em seu próprio domicílio na roda do zodíaco, a Lua dará ao nativo do quarto signo um ano de lembranças, apego ao passado, ligação profunda com as raízes e a hereditariedade em um quadro que o fará mais firme na busca de seus objetivos pessoais. A tenacidade assim será a marca distintiva do filho de Selene neste ano. Mente meditativa e lenta nas análises e conclusões; temperamental e por vezes infeliz sem sentido e com latente tendência à busca pela tranquilidade e passividade, Câncer terá fase de sensibilidade à flor da pele. Seguir intuição, premonição e palpites poderá levá-lo a bons caminhos nos desafios do cotidiano no período em que parcimônia, economia e cuidado em relação a dinheiro e propriedades vai ser constante nos dias do nativo. As artes, com pendor maior para a música, a poesia e o teatro ganham maior significação.



LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Regente: Sol

A Lua e o leonino: para o signo que tem por maior símbolo a presença do ator à frente do palco para receber aplausos, o ano de 2023 será de ampliação da auto-suficiência e da confiança do leonino em seus dons e dotes pessoais. É fase de dar curso à dramaticidade nas suas emoções ainda que distanciado do foco de sua atenção e pensamentos. A capacidade que o filho do Sol tem para a avaliação dos outros e suas motivações será ainda mais aumentada. O novo ano terá uma inovadora postura mental para o leonino que se vai ver com nobreza nas emoções, alcance de sonhos de mando e de poder e posições de destaque em todos os seus empreendimentos. A ambição será muito exagerada neste ano e controlá-la será exercício a se exigir permanentemente do nativo e da nativa do signo do poder. Artes, luxo e crianças irão concentrar atenções.



VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Regente: Mercúrio

A Lua e o virgiano: no signo da deusa Ceres a influência da Lua se dá na ampliação de algumas características mais distintivas do virgiano e da virgiana. A tendência se mostrar mais seletivo e discriminador nas suas escolhas, palavras e pensamentos se torna mais aguda e firme. Isso se dará em 2023 trazendo maior ênfase às qualidades mentais que se mostrarão mais voltadas à praticidade e à firmeza no pensar e fazer. É época de dar maior valor às pequenas conquistas do dia a dia sem deixar que coisas obtidas com esforço caiam no esquecimento do descaso. Apego ao oculto; temperamento mutável e conservadorismo nas atitudes e princípios dominarão as relações do nativo de uma forma mais exagerada. É o ano do professor no signo de Virgem em funções do nativo que verá ampliada sua capacidade para doutrinar, ensinar, dirigir e encaminhar.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Regente: Vênus

A Lua e o libriano: a Balança penderá em 2023 para o campo da experimentação e do ensaio e erro para o aprimoramento de sua caminhada pelo planeta. A influência lunar em Libra dá a lucidez necessária para que se viva dia a dia com os olhos postos no momento e não em tempos passados ou futuro distante. O sentido de realidade se mescla a fase de impressões sensoriais muito fortes. Mas, é uma fase que exigirá muito do nativo e da nativa do signo de Vênus. Controlar os caprichos; refrear a inconstância e deter o senso crítico serão tarefas permanentes dos dias desta nova fase. Haverá maior presença social dos librianos em uma época propícia à escolha do refinamento nas relações afetivas e gosto apurado em música, poesia e artes. Este é momento muito significativo pela ampliação da capacidade de julgamento de Libra.



ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Regente: Plutão e Marte

A Lua e o escorpiano: para os nativos do signo da determinação o novo ano promete emoções intensas e desejos poderosos. Será fase de ciúme por pequenas coisas; orgulho bastante explícito e senso de posse muito exagerado. Mas, em compensação, sua determinação por alcançar objetivos e planos será vitoriosa, especialmente naquilo que disser de mudança de estatus e posição social. Haverá vantagem com a aplicação prática da capacidade de observação e uma aguda percepção de pessoas e intenções nos seus relacionamentos sociais e não emocionais. O ano pede cuidado com as palavras e com tudo que estiver relacionado ao sexo quando houver a interferência de outras pessoas em seus desejos. 2023 pode ser um ano de muitas boas opções se o filho da Águia agir com moderação e prudência.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Regente: Júpiter

A Lua e o sagitariano: para o nativo do signo do Arqueiro, o novo ano vai trazer maior influência daquele que é o seu símbolo desde a Antiguidade: o Centauro. Agora, o idealismo e os sonhos de realização do sagitariano e da sagitariana se tornarão mais fáceis para se alcançar e dentre eles, ganharão em importância e êxito os que dizem do ensino e do aprendizado. Haverá nesses meses de conquista de novos espaços, uma forte atração para o oculto; o que é misterioso e um crescente apego à religião e crenças. Há que se cuidar durante todo o período do uso da crítica que pode levar a situações complicadas e desencontros indesejados. 2023 será para todos os nativos do signo uma fase bastante propícia para ordenar os rumos do cotidiano e organizar a vida e a rotina de forma concreta e bem mais produtiva. O ano será de mudanças.



CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Regente: Saturno

A Lua e o capricorniano: nosso luminar no signo do trabalho está em detrimento, vale dizer enfraquecido na sua influência. Mas, ao contrário do que pode parecer, essa posição é positiva, pois evitará que o ano seja de reserva, frieza e distanciamento. Você estará em busca de aumento de prestígio e conceito e terá êxito nessa caminhada. A popularidade e a fama serão os pontos de destaque no passar dos meses e sua busca por afirmação bem sucedida. Mas, há que se cuidar de uma forte tendência à melancolia e ao isolamento que estará permanentemente aflorando na sua forma de se comportar. O filho da Cabra das Montanhas valorizará mais a independência e proporcionará uma época especial de muita sensibilidade para os relacionamentos pessoais. O seu ano pedirá contenção com o dinheiro e permanente cuidado com suas economias.



AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Regente: Urano

A Lua e o aquariano: para o signo do Aguadeiro o ano será fase de afirmação de seu desprendimento tanto em relação a coisas materiais quanto ao conhecimento e a palavra. 2023 para os nativos do signo dos avanços e da conquista mostrará época de colocar em prática planos antigos e ideais reprimidos. O aquariano e aquariana estarão sempre em busca da realização de alguma coisa que almejam fortemente. Isso pode levar a um quadro de desânimo com as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Mas, ainda que lentamente, ganhos serão obtidos e o resultado final da fase será benéfico. Haverá agora apego maior para a política, princípios de convivência social e manifestação de energia criativa em tudo o que fizer. A amizade e os amigos serão destaque neste ano que o fará se voltar muito às causas sociais e caritativas.



PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Regente: Netuno

A Lua e o pisciano: o instinto; os dons psíquicos de intuição e premonição e a sensibilidade diante da palavra e das intenções alheias serão pontos de destaque para o filho e a filha de Peixes neste novo ano. 2023 verá o nativo distanciado das decisões diante dos desafios de seu dia a dia. É fase de certa apatia diante do mundo e isso deve ser combatido com posturas mais firmes e determinação para se buscar o sucesso. Do lado positivo o ano trará senso de realismo que vai beneficiar a todos no passar dos dias quando o pisciano e a pisciana estarão agindo com clareza de intenções e seguros do que pretendem. Já no campo das debilidades da fase, os nativos devem cuidar para que as desilusões e desgostos não se tornem reação permanente nos seus relacionamentos próximos. Haverá satisfação com a lida com as artes.