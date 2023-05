No momento em que a comunicação entra no debate das preocupações diárias do cidadão em dias de profundas transformações na forma com que nos relacionamos em sociedade, o Sol começa a sua regência pelo terceiro signo do zodíaco, Gêmeos, que é a representação prática da adaptação do ser humano às mais diferentes situações e aos mais conhecidos dos cenários, um quadro típico do uso da palavra, das diferentes formas da escrita na manifestação do pensamento e das ideias regendo também as formas de nos comunicar pelas redes sociais.

Símbolo do prazer e da realidade expressas por seu elemento o Ar, Gêmeos reflete a transparência e a comunicabilidade, a inteligência e a dualidade que nos envolve a todos os seres humanos em nossa natureza física e espiritual.

Na mitologia, Gêmeos está ligado à lenda de Castor e Pólux, que desejando se separar, foram abençoados por Zeus para que se tornassem imortais. Zeus os atendeu, mas os fez partilhar metade do ano em Hades, o inferno, e a outra no Olimpo, morada dos deuses. Com isso, o signo mostra a dualidade entre o dia e a noite e entre o racional e o instintivo simbolizando o conhecimento, o ensino, a comunicação e a palavra.

No campo mundano rege os meios de comunicação, as formas de uso da internet, os transportes e as mensagens. No corpo humano governa diretamente os órgãos que nos dão o dom da fala.

Período de regência astrológica padrão: de 21.05 a 20.06

Em 2023: de 04h09 de 21.05 até 11h57 de 21.06

Planeta regente: Mercúrio

Elemento: Ar

Nativo: geminiano e geminiano

Símbolo: O duplo, os gêmeos

Signo oposto: Sagitário

Dia da semana: Quarta feira – Dia de Mercúrio

Personalidade mundial do signo: a atriz Marilyn Monroe

Personalidades de destaque no Brasil:

Epitácio Pessoa, político, Presidente da República – Sílvio Caldas, cantor – Joaquim Pedro de Andrade, cineasta – Floriano Peixoto, militar, Presidente da República – Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias – Sivuca, músico – José Lins do Rego, escritor – Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, Presidente da República – Ivan Linz, cantor – Vianinha, dramaturgo – Pedro Nava, médico, poeta, escritor – o pintor modernista Bernardii - Ivo Pitanguy, cirurgião plástico – Erasmo Carlos, cantor e compositor – Cláudio Manoel da Costa, intelectual da Conjuração Mineira – Maísa Matarazzo, cantora e compositora – Tobias Barreto, ensaísta – Aguinaldo Silva, escritor e roteirista – João Gilberto, instrumentista e intérprete – Maria Bethânia, cantora – Dalton Trevisan, escritor – Linda Batista, cantora – Ariano Suassuna, romancista - Antenor Nascentes, filólogo – J. Carlos, chargista – Pancetti, artista plástico – Irineu Marinho, jornalista – Graça Aranha, escritor – Nelson Gonçalves, cantor – Carlos Scliar, pintor.

Personalidade – Pontos positivos

Criatividade

A flexibilidade

A comunicação

A versatilidade

A diplomacia

A imaginação

Autoconfiança

O dom da palavra

Personalidade – Pontos negativos

A superficialidade

A inconstância

A impaciência

Curiosidade

A impaciência

Imprevidência

O tipo geminiano:

A versatilidade convive no nativo com uma impressionante volubilidade em gosto, decisões e pensamentos. Com infinitos interesses, curiosidade que pouco controla e notável capacidade para receber e perfeito anfitrião, o nativo não aprofunda conhecimentos mas é capaz de discorrer por horas sobre os mais diferentes assuntos graças a sua agilidade mental. Com humor variável, à medida que correm as horas e o geminiano se defronta com diferentes aspectos de uma realidade, é diplomático o bastante para evitar confrontos. É fascinante ao se mostrar socialmente.