FOTO: Divulgação - O mês de Aquário para todos os signos

Com a entrada do Sol em Aquário, os signos passam a ocupar, no Zodíaco, uma casa diferente. Nelas, há elementos que ganham importância e destaque ao longo do período. Esses elementos são áreas de sua vida que têm o Sol a interferir em cada um deles. Isso não significa uma ação negativa ou positiva, pois a capacidade humana de se auto-determinar é que governa essa tendência. Mas, a área regida pelo Sol mostra campo aberto para que nele se atuem elementos externos. Em cada um dos signos esta é previsão base para este mês astral que vai até o dia 18 de fevereiro.

Áries sob a regência do Sol em Aquário - O Sol governa sua décima primeira casa zodiacal, aquela que o põe em contato com o seu próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade. Nesta fase a influência solar faz com que amigos ganhem destaque e importância em seu cotidiano. Nesta fase, de bons augúrios para que você trate com o dinheiro proveniente de seu próprio esforço e trabalho, o Sol dirige sonhos e aspirações tornando-os factíveis e bem mais próximos da realização. Molda também nossa ambição e faz com que se pense bastante antes de dar vazão a tudo o que desejamos. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.

Touro sob a regência do Sol em Aquário - A regência solar agora se dá sobre a sua décima casa zodiacal e, com isso, faz com que os assuntos relacionados a posição social, sua honra e conceito públicos, reputação profissional , carreira e o exercício de quaisquer atividades que a ele dêem poder, sejam dimensionados de forma muito forte. Neste período, o seu relacionamento com as pessoas que em sua vida expressam esse prestígio e conceito, os pais e os seus superiores, se os tiver, ganham maior significação e expressividade, fazendo com que aí se desenrolem os acontecimentos marcantes desta fase. Agora podem acontecer viagens longas. No nosso corpo, governa os joelhos.

Gêmeos sob a regência do Sol em Aquário - A regência do Sol neste mês solar se faz sobre a sua nona casa zodiacal, aquela que nos diz do lado espiritual de nossas vidas e da instrução mais refinada. É o período de destaque para tudo o que nos diz de universidade e do ensino avançado e da pesquisa, das profissões com enfoque ainda maior sobre as carreiras ligadas ao Judiciário. Agora, você, nativo, verá o seu lado interior aflorar de forma muito mais intensa e valorizada, com o aparecimento de dons que tem latentes e pouco usa, como a intuição e a premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.

Câncer sob a regência do Sol em Aquário - Nesta fase em que o Sol rege a sua oitava casa zodiacal, afloram os elementos que dizem respeito aos que o antecederam, os ancestrais e aqueles que já nos deixaram. É uma fase em que as dívidas assumem maior importância, especialmente aquelas que falam de governo ou de atividade no serviço público. Você agora se verá envolvido em questões ligadas, a finanças ou digam respeito a sua vida em família. Nesta fase, a atração pelo oculto é maior que em qualquer outra época do ano. No nosso corpo o Sol rege os órgãos da reprodução e falam do sexo



Leão sob a regência do Sol em Aquário - O Sol rege a sétima casa zodiacal ocasião em que os acontecimentos deverão receber influência muito acentuada quando disserem de sua associação com outras pessoas, tanto no campo afetivo, como o casamento e noivado, quanto em relação aos sócios, parceiros e companheiros e como conseqüência disso, diz também de divórcio, ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Neste período, você ganha maior fascínio para tratar com outras pessoas, com o público, valorizando a ação na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.

Virgem sob a regência do Sol em Aquário - O Sol transita pela sua sexta casa Zodiacal e, ao longo deste mês solar, a influência de nosso principal luminar se fará sobre seu trabalho, especialmente se o tiver subordinado ou em função submetida a chefia, não importa seu grau hierárquico. O seu relacionamento com os que lhe são superiores e os que dirigem suas atividades profissionais terá o Sol a lhe guiar os passos e a forma de com eles se relacionar. Os alimentos e as roupas, o comércio deles e suas ligações com esses campos também são governados de forma muito favorável neste período. Neste período, a saúde em geral é também dirigida pelo Sol que, especificamente governa, em nosso corpo, os intestinos.

Libra sob a regência do Sol em Aquário - O Sol, nesta fase, transita pela sua quinta casa, aquela que diz dos prazeres, divertimento e tudo o que se relaciona ao lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida. Liga-nos também das artes, do teatro e da diversão. O amor também é regido por esta casa, o que torna o período altamente receptivo às manifestações do querer. Isso diz também dos filhos como forma de expressão afetiva. No campo material são regidas as mais diversas formas de especulação. O Sol em seu signo agora rege o coração e as costas

Escorpião sob a regência do Sol em Aquário - Com o Sol regendo a sua casa IV, as influências até a próxima mudança de regência solar acontecem basicamente sobre o que disser da vida em família e de seu apego a tudo o que estiver ligado ao ambiente doméstico. Nesta fase, predominam suas relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções. No campo material a fase é aquela em que você lidará com êxito, de oposição e obstáculos no trabalho e profissão, tudo o que disser de agricultura e a terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.

Sagitário sob a regência do Sol em Aquário - O Sol governa para você a terceira casa zodiacal, aquela que trata, neste mês lunar, do intelecto, sua capacidade cognitiva e dedutiva, a inteligência prática e aplicada, sua habilidade manual, estudos e tudo o que disser de escrita. É a fase em que serão valorizadas todas as formas de expressão e comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet. Neste período destacam-se viagens curtas e o seu relacionamento com irmãos. No campo físico a regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.

Capricórnio sob a regência do Sol em Aquário - Esta fase astrológica mostra o Sol regendo para você, a segunda casa zodiacal, aquela que em nossas vidas as nossas aptidões e a forma com que nos dispomos a ganhar a vida, obter dinheiro através de nosso trabalho e do exercício profissional. Depois da regência solar sobre nossa personalidade, temos uma fase benéfica para as perspectivas financeiras, nossas propriedades e bens e o relacionamento que mantemos com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os principais acontecimentos desta fase. Na saúde há que se cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição

Aquário sob a regência do Sol em sua primeira casa - Você ingressa agora na primeira casa, aquela em que o Sol governa nosso signo natal. Nesta fase recebemos fortes influências sobre nossa forma de ser e comportar. É a fase em que se define, com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o nosso meio-ambiente e nosso relacionamento com os mais velhos e experientes, os pais e pessoas que guiam nossos caminhos na vida, como um campo oposto de nosso primeiro contato com o mundo. Nossa maneira de reagir a esse mundo, nele nos mostrando como personalidade, é dirigida por esta regência que atua também sobre o crânio e a face.

Peixes sob a regência do Sol em Aquário - Agora, o Sol passa a reger a sua última casa do zodíaco, aquela que nos diz de preparação para o renascimento. A décima segunda casa zodiacal é importantíssima para que amealhemos forças para enfrentar os desafios futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal”, vez que nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos a influências externas. Mas, isso mostra que o Sol rege um período em que nos confinamos para nos preparar para a explosão da força criadora do primeiro momento de nossas vidas. É um momento importante que faz com que enfrentemos os desafios do amanhã com maior determinação. Agora, há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.

Este estudo é melhor detalhado na coletânea “Você e seu signo” com um volume para cada signo - de autoria de Max Klim, editada pela Editora Nova Era do Grupo Editorial Record

