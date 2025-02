Assim como cada signo tem sua própria personalidade, é claro que existirá uma bebida “ideal” para todas as 12 casas do zodíaco. Seguindo as indicações dos astrólogos, separamos aqui quais seriam os drinks ideais para cada um, levando em consideração o que sua constelação tem a dizer.

A seguir, confira a lista completa, e lembre-se: aprecie com moderação!

Áries

A energia e a criatividade dos arianos caem bem com a clássica mistura de vodka com energético – um drink estimulante e bem equilibrado. O sabor mais carregado também é compatível com sua personalidade forte.

Touro

Para os taurinos, tempo é sinônimo de qualidade. Sua paciência inestimável combinada ao seu paladar refinado faz do vinho tinto a melhor escolha. Quanto maior o tempo de envelhecimento, melhor! Essa é uma bebida para ser saboreada aos poucos.

Gêmeos

A versatilidade e a flexibilidade dos geminianos requerem bebidas que se encaixem bem em qualquer ocasião, além de serem facilmente adaptáveis. Um gin com tônica é a melhor pedida, pois, além de leve, também pode ser incrementado com diferentes ingredientes.

Câncer

Cancerianos são pessoas mais reservadas, que em suma preferem passar seu tempo em casa. A margarita é mais um drink clássico que funciona perfeitamente aqui, trazendo um sabor doce que é contrastado pelas bordas de sal da taça.

Leão

Leoninos gostam de festejar e ser o centro das atenções – e não há bebida mais apropriada do que um espumante. Além de saboroso e sofisticado, o espumante garantirá o status que eles desejam para serem bem-vistos no ambiente.

Virgem

Os virginianos são organizados e meticulosos, o que requer bebidas mais leves e contidas. A sangria de vinho branco é uma das opções que se encaixam bem nesse perfil, trazendo uma boa combinação de sabor, refrescância e elegância.

Libra

O signo de libra é cercado por pessoas criativas e exigentes, do ponto de vista estético. Por isso, um drink que seja igualmente bonito e bem adocicado seria a melhor pedida, como é o caso da sangria rosé.

Escorpião

Confiantes e misteriosos, nada melhor do que uma bebida sexy para acompanhar sua personalidade quente. O blood mary é feito com ingredientes inusitados e especiarias únicas, trazendo um drink tão exótico quanto o signo.

Sagitário

Sagitarianos são curiosos e estão sempre ansiosos em vivenciar experiências novas. O saquê é uma bebida tipicamente japonesa que pode introduzi-los a um mundo inteiramente novo, assim como a uma nova cultura.

Capricórnio

Inteligentes e organizados, os capricornianos precisam de uma bebida refinada que reflita o seu intelecto. Whisky’s, como o Jack Daniels, podem ser a escolha perfeita, pois é são bebidas minimalistas e fortes.

Aquário

Os espirituosos aquarianos são refinados e glamorosos. O cosmopolitan é um drink visualmente atraente que deixará bem evidente a personalidade daquele que está bebendo.

Peixes

Piscianos são sensíveis e apreciam o lado artístico da vida. Nesse caso, nada melhor do que uma piña colada para adocicar seu dia e ainda encantá-los com a beleza do drink.