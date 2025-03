Escolher um curso de graduação é uma decisão importante e pode ser um desafio para muitas pessoas. Para aqueles que acreditam na influência dos signos na personalidade e na vida de cada um, a astrologia pode servir como um ótimo ponto de partida.

Cada signo possui características marcantes que podem estar alinhadas a determinadas áreas do conhecimento. A seguir estão alguns dos cursos que mais combinam com a personalidade de cada signo. Confira!

Áries (21/03 - 19/04)

Regidos por Marte, os arianos são os primeiros representantes dos signos de fogo. Por isso, é comum associar pessoas de áries a estresse e controle – mas não só isso. Dinamismo, liderança e tomada de decisão são boas características dos arianos que podem agregar no ambiente de trabalho.

Cursos indicados: Administração, Engenharia, Educação Física, Direito e Marketing.

Touro (20/04 - 20/05)

Pessoas do signo de Touro valorizam segurança, estabilidade e conforto, por isso é muito comum que o retorno financeiro de cada profissão seja bastante importante no momento da decisão. Com uma abordagem prática, os taurinos demonstram interesse por atividades que envolvem arte, bem-estar, planejamento financeiro e contato com a natureza.

Cursos indicados: Arquitetura, Gastronomia, Economia, Design de Interiores, Contabilidade, Medicina Veterinária e Agronomia.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Geminianos são extremamente comunicativos e versáteis, por isso são ótimos para criar um bom networking e costumam se dar bem com todos. Com grande curiosidade, tendem a se destacar em cursos que estimulam o aprendizado constante e não costumam gostar de ambientes muito burocráticos ou tarefas repetitivas.

Cursos indicados: Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Letras, Relações Públicas e Ciência da Computação.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cancerianos são sensíveis, protetores e empáticos, por isso possuem uma alta inteligência emocional. Costumam se dar bem em profissões que exigem cuidado e gestão de pessoas. Por conta do caráter sonhador, podem não conseguir manter o foco em tarefas repetitivas e, por isso, também se dão bem em carreiras que exigem criatividade.

Cursos indicados: Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Nutrição, Serviço Social, Design e Criação de Conteúdo.

Leão (23/07 - 22/08)

Leoninos são líderes natos. Possuem personalidade forte, apreciam destaque e gostam de reconhecimento em suas carreiras. Por isso, podem ter dificuldade em receber ordens, preferindo profissões autônomas ou com hierarquias flexíveis.

Cursos indicados: Artes Cênicas, Moda, Relações Públicas, Publicidade e Direção Teatral.

Virgem (23/08 - 22/09)

O trabalho é muito importante para os virginianos, por isso eles costumam ser trabalhadores muito dedicados. Pessoas de virgem se destacam por serem muito organizadas, disciplinadas e analíticas, o que pode ser uma ótima característica em atividades que exigem alto conhecimento técnico.

Cursos indicados: Medicina, Farmácia, Engenharia de Produção, Administração, Biomedicina e Contabilidade.

Libra (23/09 - 22/10)

Os librianos são diplomáticos, sociáveis e valorizam a estética e a harmonia. Normalmente, preferem trabalhos subjetivos e intelectuais a trabalhos físicos. Pessoas de libra são ótimas para profissões que se envolvem com artes e direitos humanos, por sua capacidade de análise e seu senso estético.

Cursos indicados: Direito, Ciência Política, Moda, Design Gráfico, Relações Internacionais e Estética e Cosmética.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Os escorpianos são intensos, misteriosos e possuem uma natureza investigativa, além de serem bastante ambiciosos e movidos pela curiosidade. Comumente, eles se sentem atraídos por profissões que exigem pesquisa e aprofundamento.

Cursos indicados: Psicologia, Medicina, Criminologia, Biomedicina, Física e Jornalismo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Indivíduos do signo de sagitário são aventureiros e otimistas, buscando sempre liberdade em qualquer ambiente de trabalho que se encontram. Sentem afinidade com carreiras que permitem viagens e exploração intelectual e não gostam de rotinas definidas e burocráticas.

Cursos indicados: Turismo, Relações Internacionais, Filosofia, Educação Física e História.

Capricórnio (22/12 - 19/01)

Os capricornianos são disciplinados, determinados e buscam estabilidade profissional, assim como os virginianos. Normalmente, se sentem confortáveis em áreas que exigem responsabilidade e pragmatismo, além de serem muito flexíveis em relação às formações, conquistando sucesso em tudo que fazem.

Cursos indicados: Administração, Contabilidade, Direito, Engenharia Civil e Economia.

Aquário (20/01 - 18/02)

Os aquarianos são conhecidos por possuírem uma mente visionária, inovadora e criativa. Por isso, demonstram interesse por profissões que envolvem tecnologia, mudanças sociais e invenção. As pessoas de aquário também são criativas e viciadas em criar coisas novas, por isso podem ser ótimas em profissões artísticas e inovadoras.

Cursos indicados: Engenharia de Software, Ciências Sociais, Design, Astronomia, Inteligência Artificial, Moda e Criação de Conteúdo.

Peixes (19/02 - 20/03)

Piscianos são muito intuitivos, sensíveis e sonhadores. Assim, se destacam em carreiras relacionadas à arte, espiritualidade e assistência social. Por serem bastante criativos e viverem em seus próprios mundos, costumam não gostar de hierarquias rígidas e trabalhos extremamente formais.

Cursos indicados: Artes Plásticas, Música, Psicologia, Cinema e Fisioterapia.