Com 82 anos recém-completados, Carlos Alberto Lemes de Andrade segue com a mesma disciplina que cultivou ao longo da vida: escreve horóscopos diários, respeita um rigoroso regime de trabalho e, entre uma pausa e outra, reflete sobre o cosmos. Mas antes de se tornar conhecido pelo pseudônimo Max Klim, ele trilhou uma trajetória multifacetada — como professor, advogado e jornalista — até encontrar sua verdadeira vocação entre os astros.

Nascido em 27 de março de 1943, em Campanha, no Sul de Minas Gerais, Carlos viveu a infância na cidade natal antes de se mudar para Belo Horizonte, onde cursou o Colégio Estadual e integrou a primeira turma do recém-criado Colégio Militar da capital mineira. Mais tarde, foi para Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, onde começou sua vida adulta e deu os primeiros passos no magistério e na imprensa local.

Com formação em História pela UFMG e em Direito pela tradicional Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, Carlos atuou por décadas em ambas as áreas. Como professor, destacou-se pela dedicação à pesquisa e ao ensino, mergulhando em temas como a Inconfidência Mineira e a Guerra do Paraguai. Como advogado, defendeu causas cíveis e gerais em cidades como Rio, Cataguases, Juiz de Fora e Resende, além de ter representado o Grupo da Fábrica de Tecidos Bangu.

A virada profissional, no entanto, veio através do jornalismo. Ainda em Ituiutaba, editava o Folha do Pontal, que contava com uma coluna de horóscopo — um tema que o atraia. Quando ingressou na Agência JB, do Sistema Jornal do Brasil, o destino conspirou novamente: com a saída do horoscopista titular, Carlos assumiu a função. Surgia então Max Klim, assinatura que passaria a figurar diariamente nas páginas de 18 jornais brasileiros.

“São 55 anos de criação ininterrupta de 365 horóscopos por ano”, relembra. Sob o pseudônimo, ele também publicou 19 livros — entre eles, os 12 volumes da coletânea Você e seu signo, o Anuário Nova Era de Astrologia e o seu título mais estimado, A História Reinterpretada pela Astrologia, no qual analisa a trajetória da humanidade sob a ótica das eras astrológicas.

Mas mais do que uma prática, a astrologia tornou-se uma ideologia de vida. “A única lição que a astrologia nos ensina e que todos deveriam praticar é a de que somos parte infinitamente pequena do Universo. E que não importa o que temos ou parecemos ser — o curso da vida é igual para todos”, reflete.

Hoje, morando novamente em uma área rural de Campanha e afastado da advocacia, Max Klim leva uma vida simples e regrada. “Quero apenas saúde e disposição para continuar escrevendo meus horóscopos diários e semanais. Nada mais.”

Entre os ciclos dos planetas e o tempo dos homens, Carlos Alberto Lemes de Andrade encontrou seu equilíbrio. Uma vida guiada pelas estrelas — e vivida com os pés no chão.

Tags:

astros