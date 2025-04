O primeiro dos signos do elemento Terra que tem por seu regente o nosso próprio planeta ou Vênus. Hoje, segundo a maioria dos astrólogos modernos, o nosso planeta, é o símbolo do signo ao representar o touro na sua determinante significação para a evolução da espécie humana. Na história se prende às razões pelas quais o ser humano deixou a vida nômade e se tornou sedentário, preso ao solo, cultivando a terra, valorizando a posse e os bens e a propriedade. Na astrologia mundana é o senhor da segunda casa zodiacal, morada dos recursos e habilidade, valores e dinheiro.

Rege os produtos que fazem o PIB (Produto Interno Bruto) de uma nação; governa as ações das massas trabalhadoras e os setores produtivos e a economia. Na mitologia, lembra a lenda de Europa, filha de Agenor, rei da fenícia, raptada por Júpiter e que assumiu a forma de um touro com o qual gerou Minos, o rei de Creta senhor na lenda do Minotauro. Na evocação das forças da natureza, representa o primeiro contato do ser vivo com solo que lhe serve de nutriente e berço. É o signo da pessoa segura e contida em tudo o que faz e pensa; amante do conforto e que busca com seus atos a estabilidade e a segurança. Nos filhos do signo revela incomum fixação e teimosia, pouco mudando suas opiniões, valores e conceitos. É um signo que representa também a libido e a sensualidade nos seres vivos.

Período de regência astrológica padrão: de 21.04 a 20.05

Em 2025: de 16h56 de 19.04 a 15h55 de 20.05

Planeta regente: Terra (ou Vênus para alguns astrólogos)

Elemento: Terra

Nativo: taurino e taurina

Símbolo: O touro

Signo oposto: Escorpião

Dia da semana: Domingo, dia da Terra

Personalidade mundial do signo: Peter Ilyitch Tchaikovsky - compositor

Personalidades de destaque no Brasil:

Anselmo Duarte, cineasta –José de Alencar, escritor – Adhemar de Barros, político - Carlota Joaquina, Imperatriz do Brasil – Pixinguinha, compositor – Noel Nutels, indigenista – Severino Araújo, maestro – Ronald Golias, humorista – José Sarney, político, escritor, Presidente da República - Vital Brazil Mineiro da Campanha, cientista – Lucélia Santos, atriz – Custódio Mesquita, compositor, ator – Ruth de Souza, atriz – Nelson Werneck Sodré, militar, escritor, historiador - Conde D ´Eu, consorte da Princesa Isabel – Pedro Américo, pintor – Floriano Peixoto, Presidente da República – Carlos Lacerda, político – Dorival Caymmi, compositor e intérprete – Miguel Couto, médico – Afonso Arinos de Mello Franco, político, escritor – Rubens Paiva, escritor e deputado federal personagem do filme “Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar - Ataulfo Alves, cantor, compositor – Aurélio Buarque de Holanda, filólogo, escritor – Cândido Rondon, sertanista e marechal do Exército – Dalva de Oliveira, cantora – Eryclides Zerbini, médico cardiologista – Antônio Olinto, poeta – Rubem Fonseca, escritor – Carlos Lyra, cantor – Bidu Sayão, cantora lírica – Jamelão, sambista – Raimundo Correia, poeta – Ângela Maria, cantora – Lima Barreto, escritor – Pedro Bloch, escritor – Eurico Gaspar Dutra, presidente da República – Murilo Mendes, poeta – Cacá Diegues, cineasta – Beth Carvalho, cantora

Personalidade – Pontos positivos

O realismo

O esforço empreendedor

A lealdade

A paciência

A sinceridade

A segurança

O autocontrole

A estabilidade

Personalidade – Pontos negativos

O egoísmo

A teimosia

A insensibilidade

O conservadorismo

A memória rancorosa

O temperamento

O tipo taurino:

Confiável e sempre com os pés no chão, Touro é o signo da estabilidade, da confiança e da segurança. O nativo mostra responsabilidade e senso de dever, conservador em suas atitudes e de difícil convencimento para novidades e aventuras. Julga pelo que sabe sobre si e é muito exigente com os que o cercam. Organizado e metódico, gosta da segurança da terra e mostra interesse pela natureza e pela ecologia. De difícil convencimento quando convencido nunca deve ser enfrentado abertamente. É amigo sincero e fiel ao seu querer.