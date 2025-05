FOTO: Divulgação - Gêmeos: o Sol no mês da comunicação

Signo da versatilidade mental e da comunicação do ser humano, Gêmeos representa no zodíaco a conquista dos dons da fala e da escrita e mostra a capacidade de vislumbrar a verdade em suas diferentes formas criando a chamada dualidade geminiana que nada mais é do que a capacidade de ver a verdade pelos seus diferentes ângulos. Símbolo do prazer e da realidade, o terceiro signo do zodíaco é a representação prática da adaptação do ser humano às mais diferentes situações e aos mais conhecidos dos cenários. Seu elemento, o Ar, lhe dá a transparência e a comunicabilidade, a inteligência e a dualidade que nos envolve a todos nós, humanos.

Na mitologia, liga-se, entre outros, à lenda de Castor e Pólux, gêmeos que desejando se separar, com a morte de Castor, foram abençoados por Zeus para que se tornassem imortais. Zeus os atendeu mas os fez partilhar metade do ano em Hades, o inferno, e a outra no Olimpo, morada dos deuses. Simboliza o conhecimento, o ensino, a comunicação e a palavra. Rege os meios de comunicação, transportes e mensagens. É o campo do zodíaco que se liga ao mais ancestral dos sentidos humanos: a fala regendo também por consequência as mais diferentes formas que usamos para nos comunicar, entre elas, a escrita, a literatura, a Internet, o rádio e a televisão..

Período de regência astrológica padrão: de 21.05 a 20.06

Em 2025: de 15h55 de 20.05 a 23h42 de 20.06

Planeta regente: Mercúrio

Elemento: Ar

Nativo: geminiano e geminiano

Símbolo: O duplo, os gêmeos

Signo oposto: Sagitário

Dia da semana: Quarta feira – Dia de Mercúrio

Personalidade mundial do signo: a atriz Marylin Monroe

Personalidades de destaque no Brasil:

Epitácio Pessoa, político, Presidente da República – Sílvio Caldas, cantor – Rubens Barrichello, piloto de Fórmula 1 – Joaquim Pedro de Andrade, cineasta – Floriano Peixoto, militar, Presidente da República – Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias – Ronaldo Rogério Mourão, astrônomo – Sivuca, músico – Ciro Monteiro, cantor – José Lins do Rego, escritor – Ivan Linz, cantor – Vianinha, dramaturgo – Pedro Nava, médico, poeta, escritor – Ivo Pitanguy, cirurgião plástico – Cláudio Manoel da Costa, intelectual da Conjuração Mineira – Maísa Matarazzo, cantora e compositora – Tobias Barreto, ensaísta – Bernardii pintor modernista mineiro - Dalton Trevisan, escritor – Ariano Suassuna, romancista - Antenor Nascentes, filólogo – J. Carlos, chargista – Pancetti, artista plástico – Graça Aranha, escritor – Nelson Gonçalves, cantor – Carlos Scliar, pintor

Personalidade – Pontos positivos

Criatividade

A flexibilidade

A comunicação

A versatilidade

A diplomacia

A imaginação

Autoconfiança

O dom da palavra

Personalidade – Pontos negativos

A superficialidade

A inconstância

A impaciência

Curiosidade

Imprevidência

O tipo geminiano:

A versatilidade convive no nativo com uma impressionante volubilidade em gosto, decisões e pensamentos. Com infinitos interesses, curiosidade que pouco controla e notável capacidade para receber e perfeito anfitrião, o nativo não aprofunda conhecimentos mas é capaz de discorrer por horas sobre os mais diferentes assuntos graças a sua agilidade mental. Com humor variável, à medida que correm as horas e o geminiano se defronta com diferentes aspectos de uma realidade, é diplomático o bastante para evitar confrontos. É fascinante ao se mostrar socialmente.