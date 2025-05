Com a entrada do Sol em Gêmeos às 15h55 de 20 de maio, o terceirou signo passa a ocupar, no Zodíaco, uma casa diferente. Nela, há elementos que ganham importância e destaque ao longo do período. Esses elementos são áreas de sua vida que têm o Sol a interferir em cada um deles. Isso não significa uma ação negativa ou positiva, pois a capacidade humana de autodeterminar-se é que governa essa tendência. Mas, a área regida pelo Sol mostra campo aberto para que nele se atuem elementos externos. Em cada um dos signos esta é previsão base para este mês astral que vai até o dia 20 de junho.

Áries sob a regência do Sol em Gêmeos

Nesta fase em que o Sol transita pela terceira casa zodiacal, ganha destaque a sua capacidade cognitiva e dedutiva, sua inteligência prática e a aplicação dessa capacidade mental. Além disso, destaca-se sua habilidade manual, estudos e tudo o que disser de escrita. No campo físico a regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.

Touro sob a regência do Sol em Gêmeos

A segunda casa zodiacal regida agora pela Sol, governa suas aptidões e a forma de ganhar a vida, obter dinheiro através do trabalho e do seu exercício profissional, em fase benéfica para as perspectivas financeiras, propriedades e bens. Na saúde há que se cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição

Gêmeos sob a regência do Sol em sua primeira casa

O Sol governa em Gêmeos, a forma de ser e comportar, a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o nosso meio-ambiente e nosso relacionamento com os mais velhos e experientes. Na saúde rege o crânio e a face.

Câncer sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol rege a sua última casa do zodíaco, a décima segunda, que nos diz da preparação para o renascimento quando amealhemos forças para enfrentar os desafios futuros e nos preparar para a explosão da força criadora do primeiro momento de nossas vidas. Na saúde deve-se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.

Leão sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol governa sua décima primeira casa zodiacal, a que o põe em contato com o seu próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade, amigos e bons augúrios para o trato com o dinheiro proveniente de seu próprio esforço e trabalho. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.

Virgem sob a regência do Sol em Gêmeos

A regência do Sol agora se faz sobre posição social, honra e conceito públicos, reputação profissional , carreira e o exercício de quaisquer atividades que dêem poder, prestígio e conceito, os pais e os seus superiores e viagens longas. No nosso corpo, governa os joelhos.

Libra sob a regência do Sol em Gêmeos

A regência do Sol sobre a sua nona casa zodiacal, destaca o lado espiritual da vida e da instrução, tudo o que nos diz de universidade e do ensino avançado e da pesquisa, das profissões e carreiras do Judiciário. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.

Escorpião sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol rege a sua oitava casa zodiacal e trata dos que o antecederam, os ancestrais e aqueles que já nos deixaram, as dívidas com impostos, governo ou de atividade no serviço público e a atração pelo oculto. No nosso corpo o Sol rege os órgãos da reprodução e falam do sexo

Sagitário sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol rege a sétima casa zodiacal e fala da sua associação com outras pessoas, no afeto, o casamento e noivado, sócios, parceiros e companheiros, divórcio e ações legais vinculadas a isso e o trato com outras pessoas, com o público, e na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.

Capricórnio sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol transita pela sua sexta casa Zodiacal onde a influência solar se faz sobre seu trabalho subordinado ou em chefia, relacionamento com os que lhe são superiores, alimentos e as roupas e o comércio deles. Na saúde governa, em nosso corpo, os intestinos.

Aquário sob a regência do Sol em Gêmeos

O Sol governa sua quinta casa que diz dos prazeres, divertimento, lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida, artes, teatro e diversão. O amor também é regido por esta casa que governa as mais diversas formas de especulação. Na saúde, rege o coração e as costas

Peixes sob a regência do Sol em Gêmeos

Com o Sol regendo a sua casa IV, as influências acontecem sobre o que disser da vida em família e ambiente doméstico, relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções. Há oposição e obstáculos no trabalho e profissão e destaque para agricultura, a terra e a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.

