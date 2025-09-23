FOTO: Divulgação - Com a primavera o Sol rege Libra

No momento em que cessa o frio e a semente brota em nova promessa de vida, comemoramos com a chegada da Primavera e do Sol ao ponto alto do zodíaco em Libra um novo ciclo zodiacal com a regência do signo da Balança, símbolo do equilíbrio e do ponto máximo da evolução dos seres na natureza.

Neste 22 de setembro em nosso Hemisfério Sul, o Sol dá início a sua passagem anual pelo ponto mais alto da roda do zodíaco, o signo de Libra, a Balança, campo da busca da harmonia pelo equilíbrio que, num aspecto simbólico, têm forte relação com

Regido por Vênus, este mês solar é época propícia ao acordo, à diplomacia, à beleza e ao refinamento e nos sugere como seus principais elementos a moderação; a necessidade social; o senso de valores; a paz e a harmonia.

Na natureza, este novo ciclo solar aponta o mais alto degrau na vida dos seres humanos, momento em que completamos nosso conhecimento e alcançamos o maior potencial de desenvolvimento físico e mental. É o ápice da evolução do ser e ponto de inflexão para uma caminhada declinante. Por isso, a ligação do signo com a noção de equilíbrio e de seu símbolo com a balança.



O signo do mês: Libra

Período de regência astrológica padrão: de 23.09 a 22.10

Em 2025: de 15h20 de 22.09 até 15h20 de 23.10

Planeta regente: Vênus

Elemento: Ar

Nativo: libriano ou libriana

Símbolo: Uma balança estilizada

Signo oposto: Áries

Dia da semana: sexta-feira – dia de Vênus

Personalidade mundial do signo: Mohandas Ghandi, líder indiano

Personalidades de destaque no Brasil:

Dinah Silveira de Queiroz, escritora – Heitor dos Prazeres, compositor e artista plástico – Joel Silveira, poeta e ensaísta – D. Pedro I, Imperador do Brasil – Rachel de Queiroz, escritora – Austregésilo de Ataíde, escritor e jornalista – Roquete Pinto, educador – Juca Chaves, cantor – Pedro Ernesto, médico – Tim Maia, cantor – Gal Costa, cantora – Domingos de Oliveira, teatrólogo e cineasta – Adhemar Ferreira da Silva, atleta olímpico – Plínio Marcos, dramaturgo – Fernanda Montenegro, atriz – Clóvis Bevilacqua, jurista, escritor – Cid Moreira, apresentador de TV – Ida Gomes, atriz, Glória Menezes, atriz – Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, político – Zé Kéti, compositor e sambista – Adolpho Block, editor empresário – Catulo da paixão Cearense, poeta –Barão do Rio Branco, político e diplomata – José do Patrocínio, jornalista no Império – Mário de Andrade, poeta e escritor – João do Vale, compositor e intérprete – Cartola, sambista – Abelardo Barbosa Chacrinha, animador de TV – Tom Zé, cantor – Antônio Houaiss, crítico literário, enciclopedista e filólogo – Ulisses Guimarães, político – Chiquinha Gonzaga, compositora e instrumentista – Grande Otelo, ator – Benjamim Constante, militar e político – Padre Manoel da Nóbrega, religioso – Dias Gomes, dramaturgo – Vinícius de Moraes, diplomata, poeta, compositor – Evaristo de Morais, jurista.

Personalidade – Pontos positivos

O equilíbrio

A diplomacia

O senso de justiça

A sensibilidade

A sinceridade

O reconhecimento

O refinamento

A ambição

Personalidade – Pontos negativos

Falta de iniciativa

Apego ao luxo

Possessiva

Egoísmo

Sensibilidade à crítica

Excessiva dependência

O tipo libriano:

Com seu temperamento modelado pelo sentido da pacificação do mundo ao seu redor, amante do equilíbrio e da harmonia, você é o exemplo do julgador correto e consciencioso, embora nem sempre ciente do rumo a seguir. Sonhador e romântico incorrigível, adora o luxo e faz por onde usá-lo como parte de sua atração pelo ócio e pela vida tranquila. Busca a paz, mas o faz sempre nos seus próprios termos e mostra uma possessividade que impressiona. O charme é a arma que Balança usa para conquistar seus espaços. Guarda mágoas e ofensas e sofre em torno disso.

