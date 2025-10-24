O mais determinado e expressivo dos signos do zodíaco, o oitavo, é a representação da procriação humana.



Simbolizado originalmente por uma águia, lembrando a vida livre e a determinação da sobrevivência, ligou-se ‘a idealização do sexo como forma de paixão, prazer e emoção, o que o torna mais hábil ao lidar com tudo que diz da nossa sexualidade.



Seus conceitos dizem da intensidade com que vive, pensa, age e busca.



Na mitologia lembra a lenda de Órion, o hábil menino-caçador morto a mando de Diana por um escorpião.

Isso lembra vingança, um dos traços do caráter escorpiano.



O signo governa o dinheiro, as atividades bancárias, e macro-economia, a moral popular, as epidemias e pandemias e trata da demografia e do aumento ou redução da população. Reservado, exigente e determinado, passa sobre tudo e todos os obstáculos ao buscar suas metas.

Período de regência astrológica padrão: de 23.10 a 21.11

Em 2025: de 00h51 de 23.10 até 22h36 de 21.11

Planeta regente: Plutão co-regido por Marte

Elemento: Água

Nativo: escorpiano e escorpiana

Símbolo: A letra “m” grega com a perna direita distanciada do corpo – a águia

Signo oposto: Touro

Dia da semana: Terça-feira – Dia de Marte e Plutão

Personalidade mundial do signo: Whoopi Goldberg, atriz

Personalidades de destaque no Brasil:

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, atleta, jogador de futebol - Ziraldo, jornalista, escritor, cartunista – Ruy Barbosa, político, escritor, jurista – Humberto de Campos, escritor – Capistrano de Abreu, historiador – Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, político – Darcy Ribeiro, antropólogo, escritor, político – Luís Fernando Veríssimo, jornalista, escritor – Milton Nascimento, cantor, compositor, instrumentista – José Lewgoy, ator – Graciliano Ramos, escritor – Capiba, compositor – Nelson do Cavaquinho, cantor e compositor – Dina Sfat, atriz – Garrincha, atleta, jogador de futebol - Carlos Drummond de Andrade, poeta, cronista – Marieta Severo, atriz – Hebert de Souza, o Betinho, sociólogo – Prudente de Morais, político, primeiro Presidente civil da República – Sobral Pinto, jurista – Frei Damião, líder religioso – Eva Todor, atriz – Miguel Reale, jurista e pensador – Cecília Meireles, poetisa – Ari Barroso, compositor, radialista – Dinah Silveira de Queiróz, escritora, acadêmica – Nássara, caricaturista e compositor – Oswaldo Aranha, político, diplomata – Bernardo Élis, escritor – Rachel de Queiroz, escritora, acadêmica – Washington Luiz, presidente da República – Iberê Camargo, pintor – Augusto Rodrigues, educador e pintor.



Personalidade – Pontos positivos

A ambição

A tenacidade

O magnetismo

A perspicácia

A emotividade

A confiabilidade

A sensualidade

O senso criativo

Personalidade – Pontos negativos

A crítica

O senso de vingança

O ciúme

A inveja

A falta de tato

A violência

Pensamento escorpiano

A busca por fazer de sua vida a conquista permanente de objetivos o leva quase sempre a fazer de sua caminhada uma seqüência de atos de fixação, lúcidos, porém impiedosos, com os obstáculos que encontra em seu caminho. Fazê-lo de forma mais serena é a plena conquista de seus melhores ideais e o exercício de suas qualidades na afirmação da mais marcante de todas as personalidades do zodíaco!

O tipo escorpiano:

Conquistador, cimento, firme e que raramente se desvia dos caminhos que traça para si mesmo e para sua vida. Assim é você, escorpiano, o nativo do signo da Águia, amante do oculto e do mistério. Pesquisador de nomeada, investigador incansável, tem forte atração pelo sexo e simboliza a sua prática como forma de perpetuação da espécie. É hábil e tem destreza Manuel e mental. Crítico que vai aos limites da impiedade, raramente perdoa seus adversos. É explosivo e conservador, pouco flexível e tende a se mostrar ditatorial entre os íntimos e quando detém o poder.

