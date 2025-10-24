Com a entrada do Sol em Escorpião, o nosso principal luminar gera um leque maior de influências e agora passa a ocupar, no Zodíaco uma casa diferente onde há elementos que ganham importância e destaque ao longo deste período.



Esses elementos são áreas de sua vida que têm o Sol a interferir em cada um deles.



Isso não significa uma ação negativa ou positiva, pois a capacidade humana de determinar os rumos da própria vida é que governa essa tendência. Mas, a área regida pelo Sol mostra campo aberto para que nele se atuem elementos externos.



Em cada um dos signos esta é previsão base para este mês astral que vai até o dia 21 de novembro.



Áries

21 de março a 20 de abril

Áries sob a regência do Sol em Escorpião - Nesta fase em que o Sol rege a sua oitava casa zodiacal, afloram os elementos que dizem respeito aos que o antecederam, os ancestrais e aqueles que já nos deixaram. É uma fase em que as dívidas assumem maior importância, especialmente aquelas que falam de governo ou de atividade no serviço público. Você agora se verá envolvido em questões ligadas, a finanças ou digam respeito a sua vida em família. Nesta fase, a atração pelo oculto é maior que em qualquer outra época do ano. No nosso corpo o Sol rege os órgãos da reprodução e falam do sexo.



Touro

21 de abril a 20 de maio



Touro sob a regência do Sol em Escorpião - O Sol rege a sétima casa zodiacal ocasião em que os acontecimentos deverão receber influência muito acentuada quando disserem de sua associação com outras pessoas, tanto no campo afetivo, como o casamento e noivado. É a fase dos sócios, parceiros e companheiros e como conseqüência disso, diz também de divórcio, ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Neste período, você ganha maior fascínio para tratar com outras pessoas, com o público, valorizando a ação na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.



Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

Gêmeos sob a regência do Sol em Escorpião - O Sol transita pela sua sexta casa Zodiacal e, ao longo deste mês lunar, a influência solar se fará sobre seu trabalho, especialmente se o tiver subordinado ou em função submetida a chefia, não importa seu grau hierárquico. O seu relacionamento com os que lhe são superiores e os que dirigem suas atividades profissionais terá o Sol a guiar-lhe os passos e a forma de com eles se relacionar. Os alimentos e as roupas, o comércio deles e suas ligações com esses campos também são governados de forma muito favorável neste período. Neste período, a saúde em geral é também dirigida pelo Sol que, especificamente governa, em nosso corpo, os intestinos.

Câncer

21 de junho a 20 de julho



Câncer sob a regência do Sol em Escorpião - O Sol, nesta fase, transita pela sua quinta casa, aquela que diz dos prazeres, divertimento e tudo o que se relaciona ao lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida. Nos diz também das artes, do teatro e da diversão. O amor também é regido por esta casa, o que torna o período altamente receptivo às manifestações do querer. Isso diz também dos filhos como forma de expressão afetiva. No campo material são regidas as mais diversas formas de especulação. O Sol em seu signo agora rege o coração e as costas



Leão

21 de julho a 22 de agosto

Leão sob a regência do Sol em Escorpião - Com o Sol regendo a sua casa IV, as influências até a próxima mudança de regência solar acontecem basicamente sobre o que disser da vida em família e de seu apego a tudo o que estiver ligado ao ambiente doméstico. Nesta fase, predominam suas relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções. No campo material a fase é aquela em que você lidará com êxito, de oposição e obstáculos no trabalho e profissão, tudo o que disser de agricultura e a terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Virgem sob a regência do Sol em Escorpião - O Sol governa para você a terceira casa zodiacal, aquela que trata, neste mês lunar, do intelecto, sua capacidade cognitiva e dedutiva, a inteligência prática e aplicada, sua habilidade manual, estudos e tudo o que disser de escrita. É a fase em que são valorizadas todas as formas de expressão e comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet. Neste período destacam-se viagens curtas e o seu relacionamento com irmãos. No campo físico a regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.



Libra

23 de setembro a 22 de outubro

Libra sob a regência do Sol em Escorpião - Esta fase astrológica mostra o Sol regendo para você, a segunda casa zodiacal, aquela que em nossas vidas as nossas aptidões e a forma com que nos dispomos a ganhar a vida, obter dinheiro através de nosso trabalho e do exercício profissional. Depois da regência solar sobre nossa personalidade, temos uma fase benéfica para as perspectivas financeiras, nossas propriedades e bens e o relacionamento que mantemos com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os principais acontecimentos desta fase. Na saúde há que se cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição

Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião sob a regência do Sol em sua 1ª casa - Você ingressa agora na primeira casa, aquela em que o Sol governa nosso signo natal. Nesta fase recebemos fortes influências sobre nossa forma de ser e comportar. É a fase em que se define, com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o nosso meio-ambiente e nosso relacionamento com os mais velhos e experientes, os pais e pessoas que guiam nossos caminhos na vida, como um campo oposto de nosso primeiro contato com o mundo. Nossa maneira de reagir a esse mundo, nele nos mostrando como personalidade, é dirigida por esta regência que atua também sobre o crânio e a face.



Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro



Sagitário sob a regência do Sol em Escorpião - Agora, o Sol passa a reger a sua última casa do zodíaco, aquela que nos diz de preparação para o renascimento. A décima segunda casa zodiacal é importantíssima para que amealhemos forças para enfrentar os desafios futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal”, vez que nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos a influências externas. Mas, isso mostra que o Sol rege um período em que nos confinamos para nos preparar para a explosão da força criadora do primeiro momento de nossas vidas. É um momento importante que faz com que enfrentemos os desafios do amanhã com maior determinação. Agora, há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.



Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio sob a regência do Sol em Escorpião - O Sol governa sua décima primeira casa zodiacal, aquela que o põe em contato com o seu próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade. Nesta fase a influência solar faz com que amigos ganhem destaque e importância em seu cotidiano. Nesta fase, de bons augúrios para que você trate com o dinheiro proveniente de seu próprio esforço e trabalho, o Sol dirige sonhos e aspirações tornando-os factíveis e bem mais próximos da realização. Molda também nossa ambição e faz com que se pense bastante antes de dar vazão a tudo o que desejamos. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.



Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário sob a regência do Sol em Escorpião - A regência solar agora se dá sobre a sua décima casa zodiacal e, com isso, faz com que os assuntos relacionados a posição social, sua honra e conceito públicos, reputação profissional , carreira e o exercício de quaisquer atividades que a ele dêem poder, sejam dimensionados de forma muito forte. Neste período, o seu relacionamento com as pessoas que em sua vida expressam esse prestígio e conceito, os pais e os seus superiores, se os tiver, ganham maior significação e expressividade, fazendo com que aí se desenrolem os acontecimentos marcantes desta fase. Agora podem acontecer viagens longas. No nosso corpo, governa os joelhos.



Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

Peixes sob a regência do Sol em Escorpião - A regência do Sol neste mês lunar se faz sobre a sua nona casa zodiacal, aquela que nos diz do lado espiritual de nossas vidas e da instrução mais refinada. É o período de destaque para tudo o que nos diz de universidade e do ensino avançado e da pesquisa, das profissões com enfoque ainda maior sobre as carreiras ligadas ao Judiciário. Agora, você, nativo, verá o seu lado interior aflorar de forma muito mais intensa e valorizada, com o aparecimento de dons que tem latentes e pouco usa, como a intuição e a premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.



Este estudo é melhor detalhado na coletânea “Você e seu signo” com um volume para cada signo - de autoria de Max Klim, editada pela Editora Nova Era do Grupo Editorial Record



