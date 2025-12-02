Em um mundo cada vez mais impactado pelos conceitos de preservação ambiental, conservação dos recursos naturais e respeito ao legado da terra, o ser humano convive neste final de 2019 com um quadro que nos revela desastres ecológicos; aquecimento global; inclemência do tempo e a sombra das ameaças à própria sobrevivência da espécie humana em um planeta super-povoado por bilhões de pessoas, em sua maioria carentes de recursos e qualidade de vida.



Para nós no Brasil, a chegada da regência do Centauro se dá em momento em que o País vive mais uma tragédia ambiental com episódios de desastres e fenômenos cada vez mais intensos, fora dos padrões habituais da Primavera.



É nesse quadro que às 22h36 de 21 de novembro qyabsi, começa um novo ciclo de regência solar sobre a Terra, com a chegada desse nosso principal luminar ao signo de Sagitário indicativo das mudanças profundas nos rumos de nossa forma de vida.



O simbolismo desse trânsito astrológico nos remete à figura do Centauro - representação do signo na Antiguidade grega - expressão maior da união entre o ser humano e a natureza com a figura metade homem e metade cavalo do guerreiro que se transformou no guardião da educação, do aprendizado, da liberdade e do núcleo familiar.



Conhecido pelos gregos por “O Arqueiro”, o signo de Sagitário tem sua história ligada ao mito do guerreiro que reflete, pela vontade dos deuses do Olimpo, a união corporal do homem e do cavalo, o conflito humano entre a atração da matéria e o apelo do espírito, numa dualidade que nos acompanha por toda a vida.



Assim é que Sagitário, o nono signo tem como seu símbolo a figura mítica do Centauro ou de modo simplificado, as suas armas: o arco e flecha. É signo do elemento Fogo e, por isso, do domínio superior da criação em campos próprios e da busca pela verdade.



Nas características do sagitariano estão os elementos que compunham a figura do Centauro, um educador nato inspirado pela história de Quirão, o mais famoso e sábio de todos os seres da época, filho de Saturno e Filira a quem visitava disfarçado de cavalo e, por castigo dos deuses transformado em um ser meio humano e meio equino.



Sagitário rege assim os tribunais, as igrejas, o mundo editorial, as viagens e a nossa noção de liberdade exploradora. É um ser profético, excessivamente sincero e que tem a honra por princípio básico de vida.

Sagitário



Período de regência astrológica padrão: de 22.11 a 21.12

Em 2025: de 21de novembro até de 21 de dezembro

Planeta regente: Júpiter

Elemento: Fogo

Nativo: sagitariano e sagitariana

Símbolo: Uma flecha atirada ao céu simbolizando o “Arqueiro”, seu outro nome na Antiguidade Clássica

Signo oposto: Gêmeos

Dia da semana: Quinta feira, dia de Júpiter

Personalidade mundial do signo: Henri Toulose-Lautrec, pintor

Personalidades de destaque no Brasil:

D. Pedro II, Imperador do Brasil - Olavo Bilac, poeta –Mário Lago, compositor, ator – Henriette Morineau, atriz – Anita Mafaltti, pintora – Emílio Garrastazu Médici, militar, Presidente da República – Ciro dos Anjos, romancista e poeta – Luiz Gonzaga, o Gonzagão, compositor e cantor – Señor Abravanel, o Sílvio Santos, apresentador de TV e empresário de Comunicação – Clarice Lispector, escritora – José Olímpio, editor – Noel Rosa, compositor e cantor – Alceu Amoroso Lima, ensaísta, jornalista – Manoel de Barros, poeta – Adélia Prado, poetisa – Almirante Tamandaré, militar do Império – Ana Néri, enfermeira – Odilo Costa Filho, jornalista e escritor – Oscar Niemeyer, arquiteto, projetista de Brasília – Miguel Arraes, político – Olavo Bilac, poeta, jornalista e conferencista – Afrânio Peixoto, escritor – Érico Veríssimo, escritor – Gustavo Corção, jornalista e escritor – Altamiro Carrilho, instrumentista – Roberto Drummond, escritor -

Personalidade – Pontos positivos

Honestidade

Ingenuidade

Otimismo

Lealdade

Responsabilidade

Religiosidade

Idealismo

A persuasão

Personalidade – Pontos negativos

Insubordinação

O senso de liberdade

Senso crítico

Excessiva franqueza

Tendência à depressão

Egocentrismo

O tipo sagitariano:

Franco e honesto o sagitariano ou sagitariana típicos, transmitem um raro senso de confiança e integridade. Tem profundo senso de religiosidade e não raro se envolve em crenças e seitas exóticos. É franco, alegre e otimista. Profundamente ligado a sua família, busca a liberdade como valor maior de vida. Tem bom humor e muita jovialidade. É avançado em conceitos e mostra profundo sentido do social, doando-se por inteiro a obras caritativas. Usa da franqueza de forma desajeitada e imprudente. É muito criativo e idealista.

