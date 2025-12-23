A partir de 21 de dezembro, o Sol começa sua passagem anual pelo décimo signo do zodíaco, Capricórnio, trazendo profundas mudanças em nosso comportamento fazendo-nos mais sérios, rigorosos, exigentes e senhores da ordem e da organização em data que coincide com o Solstício de verão no nosso hemisfério sul.

Também conhecido na Antiguidade como o signo da “cabra das montanhas”, Capricórnio tem por origem o mito grego da figura de Zeus, o deus dos deuses, o senhor do Olimpo criado por Gaia, a deusa símbolo da mãe-terra.

Na astrologia ocidental é a chegada do período da exigência, do trabalho, da necessidade de abrir mão de conceitos e valores para a conquista de nossas mais caras ambições em tempo de dedicação, apego e firmeza que tanto caracterizam o próprio Zeus, o filho de Cronus deus grego do tempo que, entre os romanos, recebeu o nome de Saturno hoje regente do décimo signo.

Saturno entre os romanos se tornou, o deus que anualmente era festejado nas chamadas “saturnalias” festas que tomavam todo um período do final do ano e se desenrolavam em uma grande orgia popular, celebrada no solstício de verão e que coincide na civilização cristã ocidental com as festividades da Natividade, a data mais significativa da civilização cristã. .

É nesta lembrança mitológica que está a ligação de Saturno ao signo de Capricórnio com o qual os romanos pretendiam ressuscitar o Dominus Saturnus, considerado antigamente “o grande maléfico”, deus fertilizador da terra que mostra em seus nativos o domínio do senso prático, do ideal do trabalho perfeito e encarna os princípios de exigente condutor de tarefas e pessoas.

Com o passar do tempo, a influência de Saturno ganhou novos contornos, passando a ser considerado o “capataz do zodíaco”, governando a disciplina, a responsabilidade, a organização, a ambição e os campos onde nos sentimos menos seguros.

Capricórnio atua em nosso corpo sobre os joelhos e a parte inferior das pernas e na vida mundana, o operariado, o funcionalismo, a força de trabalho, o número quando usado pelo ser humano expressa de forma muito clara a determinação da conquista.

O capricorniano é a referência astral da ambição, da cooperação e do orgulho.



Período de regência astrológica padrão: de 22.12 a 20.01

Regência em 2025: de 21.12 a de 20.01

Planeta regente: Saturno

Elemento: Terra

Nativo: capricorniano ou capricorniana

Símbolo: A cabeça e a barba de um caprino

Signo oposto: Câncer

Dia da semana: Sábado, dia de Saturno

Personalidade mundial do signo: Elvis Presley, cantor

Personalidades de destaque no Brasil:

Jô Soares, apresentador de TV – Hermes Lima, político – Pedro Calmon, historiador – Ana Maria Machado, dramaturga – Renato Aragão, humorista – Ítalo Rossi, ator – Domitila Castro e Canto, a Marquesa de Santos – Isaac Karabtchevsky, maestro – Visconde Mauá, político e empresário do Império – Cândido Portinari, pintor, ilustrador e poeta – Luís da Câmara Cascudo, folclorista e escritor – Casimiro de Abreu, poeta – Lauro César Muniz, dramaturgo – Hélio Pelegrino, psicanalista – João Cabral de Melo Neto, poeta – Euclydes da Cunha, escritor – Luís Melodia, compositor e cantor – Josué Guimarães, romancista – Lamartine Babo, compositor, humorista e letrista – José Américo de Almeida, escritor – Rubens Gerchman, artista plástico – Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, jornalista, compositor e escritor – Oswald de Andrade, escritor – Rubem Braga, jornalista, cronista e escritor – Gilmar, atleta, goleiro no futebol – Paschoal Carlos Magno, poeta e dramaturgo – Flávio Cavalcanti, jornalista e apresentador de TV – João Baptista de Oliveira Figueiredo, militar, Presidente da República – Samuel Wainer, jornalista e empresário de Comunicação – Zacarias, comediante Os Trapalhões – Autran Dourado – romancista – Abelardo Barbosa, o Chacrinha, apresentador de TV.

Personalidade – Pontos positivos

A eficiência

Confiabilidade

Dedicação

Praticidade

Disciplina

Determinação

Capacidade de trabalho

A responsabilidade

Personalidade – Pontos negativos

Excessivamente exigente

Detalhismo

Teimosia

Mau humor

Franqueza excessiva

Negativismo



O tipo capricorniano:

O trabalhador do zodíaco, nativo do signo da eficiência, do rigor e da exigência, é determinado e seguro, confiável e aceita com facilidade a repetição constante de qualquer tarefa ou missão. Tende a se mostrar fechado e transfere aos outros o que exige de si mesmo. É organizado, firme e minucioso. Enfrenta com tenacidade e firmeza os desafios para alcançar seus objetivos materiais de vida. Gosta do conforto e é dado ao isolamento e à interiorização de sentimentos. Pouco revela de si e sabe como poucos usar da autoridade.



O homem de Capricórnio



Um ser determinado e paciente, consciente de que a sua realização acontecerá como parte de seu destino, de forma inevitável e segura, honesto e convencional em suas maneiras, modesto em seus gostos e simples ao desfrutar o que de mais terreno existe para sua realização. Assim se poderia definir o homem de Capricórnio, um tipo bem definido de pessoa que, no entanto, guarda tantas e tão complexas características quanto o mais refinado dos seres.

Bastante prático, como o deve ser um filho de signo da Terra, o capricorniano age sempre com tal seriedade que nele fica evidente a noção de que as coisas devem ser feitas sempre de forma comedida e com os pés muito bem plantados no chão. É a forma de agir de uma pessoa que consegue que até seus sonhos se façam em bases bem factíveis e possíveis, sem exageros e sem idealismo que o faça perder tempo.

Essa forma direta de ser e agir vem do valor que capricorniano típico dá ao seu próprio tempo. Para ele, realmente, o tempo é um tesouro que não pode e não deve ser desperdiçado com coisas fúteis ou inúteis. E assim ele age em tudo o que faz. É ambicioso em grau altamente elevado, embora não deixe transparecer essa ambição e sequer a tenha apenas pelos bens materiais. Ele quer mais que tudo alcançar as metas que traçou para sua vida pessoal, amorosa ou profissional, de uma forma segura e firme.

`Trabalhador dedicado, empenhado sempre no cumprimento de suas tarefas e obrigações, muitas vezes dará a entender que coloca seus deveres nesse campo acima de outras considerações. Mas esse comportamento vai apenas refletir a forma seletiva com que ele classifica suas prioridades e por vezes sem conta ele demonstrará também que há coisas que se colocam em patamares mais altos. Quando isso ocorrer todos saberão de forma bem clara.

De mente ordenada, segura nos seus raciocínios, cuidadosa ao encaminhar decisões, ele soma a um consistente intelecto - não ágil e nem brilhante, mas de uma notável força dedutiva - forte perspicácia para fazê-lo compreender de pronto aqueles com quem conversa ou os problemas de uma situação complicada nos negócios. Para o nativo a solidez de seu raciocínio é uma de suas mais poderosas armas e um imprescindível apoio em todos os momentos da vida.

Dotado de bom autocontrole, saberá lidar com as mais diferentes situações, mantendo a cabeça fria e os nervos plenamente no lugar. Isso também o faz adaptar-se facilmente a situações as mais diferentes e, embora não demonstre, ele saberá lidar com as pessoas com uma facilidade extrema. Só mesmo o desconhecido e a desorganização vão tirá-lo de sua habitual serenidade.

É o homem do signo um ser bastante diligente, independente ao assumir seus atos, caridoso sem ostentação, leal com os que privam de seus sentimentos e para com os seus princípios, não vive à espera de ajuda e faz por si só o que deseja. É muito exigente e faz disso uma prática que assusta os que dele se aproximam. É muito comedido com seus gastos, ponderado nas opiniões e pouco dado a elogios e reconhecimento. Sua postura mental o faz parecer presunçoso e orgulhoso o que, na realidade não acontece.





A mulher de Capricórnio

Governada por Saturno, o mais misterioso de todos os planetas do sistema solar, a mulher de capricórnio recebe de seu regente essa influência que a faz, ao mesmo tempo, um mistério insondável e uma descoberta fantástica de alguém que une, em uma só pessoa, os mais diferentes tipos e modelos do ser ideal. Sutil e sensível, perceptiva e direta, diplomata e conciliadora, calma e ambiciosa ela é arredia como todos os nativos de seu signo

De personalidade forte, determinada e segura de si, a mulher do signo vai começar bem cedo a dar mostras de todo o seu empenho em busca de uma liberdade de ação que a fará se destacar ao longo de toda a sua vida com objetivos bem claros a perseguir e ambicionando a segurança, a autoridade, o respeito e uma posição social destacada.

Terna e meiga, sincera e leal, ela não deixará transparecer suas qualidades e poucas vezes irá se destacar de seu grupo por mera aparência. As conquistas que a nativa fizer, virão de todo o seu empenho por realizar seus planos e não da exuberância de um feminismo artificialmente montado. Seus modos são graciosos e ela tem uma beleza natural que muitas vezes a leva a dispensar a ajuda de cosméticos e isso confere à capricorniana um charme todo especial.

Conservadora e convencional, com rígidos preceitos de moral e honestidade, bem típicos de seu signo, ela não se mostrará pessoa avançada e, em matéria de sexo, será bem tradicionalista. Isso acontece também com a criação dos filhos. Ela saberá muito bem como educá-los mas, com o crescimento de suas crianças, seu conservadorismo a levará a choques e confrontos com os filhos. A mulher de capricórnio, tão cuidadosa com seu lar, ao se casar, leva consigo todo o seu relacionamento de família ao contrário do homem do signo e isso por ser ela, muitas vezes o único suporte de sua família.

Notável companheira, incentivadora daquele a quem escolhe no casamento, seu amor é duradouro e seguro e ela o valoriza com um trabalho que sempre será direcionado para a sua família. A capricorniana, quase sempre, é o centro de seu núcleo familiar e não abdica dessa condição.

De humor um pouco instável, ela é sujeita a crises periódicas de mau humor, especialmente quando destratada ou depreciada ou quando enganada. Nela a tristeza, o pessimismo e a depressão saturninas estarão bem presentes e moldarão boa parte de seu comportamento diante das pessoas. Romântica e carente, raras vezes ela deixará que se perceba sua ternura e o seu forte desejo físico. Por não se contentar com coisas passageiras, ela será contida e só se dará por inteiro, num relacionamento mais sério. Aí ela se mostrará afetuosa, terna e até apaixonada.

Socialmente, ela vai se revelar uma incansável batalhadora em favor de pobres e oprimidos. Seu senso caritativo e social é objetivo e racional e ela vai lutar pelos mais carentes sem protecionismo e assistencialismo. Ela vai ser seletiva nas escolhas daqueles a quem ajudar e o fará de forma a que essa ajuda não se torne incentivo ao ócio. Para ela, é mesmo mais importante ensinar a pescar que dar o peixe.

Em tudo o que fizer será sempre econômica e parcimoniosa e esse comedimento ela o mostrará em casa ou no trabalho. Por analisar cuidadosamente seus atos e só partir para uma nova iniciativa após consolidar a anterior, ela será sempre uma boa administradora e chefe moderada.



Capricórnio para todos os signos



Com a entrada do Sol em Capricórnio o seu signo passa a ocupar, no Zodíaco, uma casa diferente. Nela, há elementos que ganham importância e destaque ao longo do período. Esses elementos são áreas de sua vida que têm o sol a interferir em cada um deles. Isso não significa uma ação negativa ou positiva, pois a capacidade humana de se auto-determinar é que governa essa tendência. Mas, a área regida pelo Sol mostra campo aberto para que nele se atuem elementos externos. Em cada um dos signos esta é previsão base para este mês astral.

Áries sob a regência do Sol em Capricórnio - A regência solar agora se dá sobre a sua décima casa zodiacal e, com isso, faz com que os assuntos relacionados a posição social, honra e conceito públicos, reputação profissional, carreira e o exercício de quaisquer atividades que a ele dêem poder, sejam dimensionados de forma muito forte. Neste período, o seu relacionamento com as pessoas que em sua vida expressam esse prestígio e conceito, os pais e os seus superiores, se os tiver, ganham maior significação e expressividade, fazendo com que aí se desenrolem os acontecimentos marcantes desta fase. Agora podem acontecer viagens longas. No nosso corpo, governa os joelhos.



Touro sob a regência do Sol em Capricórnio - A regência do Sol neste mês lunar se faz sobre a nona casa zodiacal, aquela que nos diz do lado espiritual de nossas vidas e da instrução mais refinada. É o período de destaque para tudo o que nos diz de universidade e do ensino avançado e da pesquisa, das profissões com enfoque ainda maior sobre as carreiras ligadas ao Judiciário. Agora, o nativo, verá o seu lado interior aflorar de forma muito mais intensa e valorizada, com o aparecimento de dons que tem latentes e pouco usa, como a intuição e a premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.



Gêmeos sob a regência do Sol em Capricórnio - Nesta fase em que o Sol rege a oitava casa zodiacal para os geminianos, afloram os elementos que dizem respeito aos que o antecederam, os ancestrais e aqueles que já nos deixaram. É uma fase em que as dívidas assumem maior importância, especialmente aquelas que se relacionam ao governo e de atividades no serviço público. O nativo do signo agora se verá envolvido em questões ligadas, a finanças ou digam respeito a sua vida em família. Nesta fase, a atração pelo oculto é maior que em qualquer outra época do ano. No nosso corpo o Sol rege os órgãos da reprodução e falam do sexo

Câncer sob a regência do Sol em Capricórnio - O Sol rege a sétima casa zodiacal ocasião em que os acontecimentos deverão receber influência muito acentuada quando tratarem da associação do nativo com outras pessoas, tanto no campo afetivo, como o casamento e noivado. É a fase dos sócios, parceiros e companheiros e como conseqüência disso, diz também de divórcio, ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Neste período, Câncer ganha maior fascínio para tratar com outras pessoas e com o público, valorizando a ação na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.



Leão sob a regência do Sol em Capricórnio - O Sol transita pela sexta casa Zodiacal de Leão e, ao longo deste mês solar, a influência do nosso principal luminar se fará sobre o trabalho, especialmente se subordinado ou em função submetida a chefia, não importa seu grau hierárquico. O relacionamento do leonino com os que lhe são superiores e os que dirigem suas atividades profissionais terá o Sol a guiar-lhe os passos e a forma de com eles se relacionar. Os alimentos e as roupas, o comércio deles e suas ligações com esses campos também são governados de forma muito favorável neste período quando a saúde em geral é também influenciada pelo Sol que, especificamente governa, em nosso corpo, os intestinos.

Virgem sob a regência do Sol em Capricórnio - O Sol, nesta fase, transita pela quinta casa, do Zodíaco campo dos prazeres, divertimento e tudo o que se relaciona ao lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida. Essa casa se liga também às artes, ao teatro e à diversão. O amor também é regido por esta casa, o que torna o período altamente receptivo às manifestações do querer. Isso diz também dos filhos de Virgem como forma de expressão afetiva. No campo material são regidas as mais diversas formas de especulação. O Sol no signo agora rege o coração e as costas



Libra sob a regência do Sol em Capricórnio - Com o Sol regendo a casa IV do Zodíaco, as influências até a próxima mudança de regência solar acontecem basicamente sobre o que estiver ligado à vida em família e de apego a tudo o que estiver ligado ao ambiente doméstico. Nesta fase, predominam as relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções. No campo material a fase é aquela em que o nativo lidará com êxito de oposição e obstáculos no trabalho e profissão, tudo o que estiver ligado à agricultura e a terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.



Escorpião sob a regência do Sol em Capricórnio - O Sol governa para os escorpianos a terceira casa zodiacal, aquela que rege, neste mês solar, o intelecto, a capacidade cognitiva e dedutiva, a inteligência prática e aplicada, a habilidade manual, estudos e tudo o que estiver ligado â escrita. É a fase em que são valorizadas todas as formas de expressão e comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet. Neste período destacam-se viagens curtas e o seu relacionamento com irmãos. No campo físico a regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.



Sagitário sob a regência do Sol em Capricórnio - Esta fase astrológica mostra o Sol regendo a segunda casa zodiacal, aquela que em nossas vidas as nossas aptidões e forma com que nos dispomos a ganhar a vida, obter dinheiro através de nosso trabalho e do exercício profissional. Depois da regência solar sobre nossa personalidade, temos uma fase benéfica para as perspectivas financeiras, nossas propriedades e bens e o relacionamento que mantemos com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os principais acontecimentos desta fase. Na saúde há que se cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição



Capricórnio sob a regência do Sol em sua 1ª casa – O nativo do signo ingressa agora na primeira casa, aquela em que o Sol governa nosso signo natal. Nesta fase recebemos fortes influências sobre nossa forma de ser e comportar. É a fase em que se define, com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o meio-ambiente e nosso relacionamento com os mais velhos e experientes, os pais e pessoas que guiam nossos caminhos na vida, como um campo oposto de nosso primeiro contato com o mundo. Nossa maneira de reagir a esse mundo, nele nos mostrando como personalidade, é dirigida por esta regência que atua também sobre o crânio e a face.



Aquário sob a regência do Sol em Capricórnio - Agora, o Sol passa a reger a décima segunda casa do zodíaco, campo que se relaciona à preparação para o renascimento. A décima segunda casa zodiacal é importantíssima para que amealhemos forças para enfrentar os desafios futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal”, uma vez que nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos a influências externas. Mas, isso mostra que o Sol rege um período em que nos confinamos para nos preparar para a explosão da força criadora do primeiro momento de nossas vidas. É um momento importante que faz com que enfrentemos os desafios do amanhã com maior determinação. Agora, há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.

Peixes sob a regência do Sol em Capricórnio - O Sol governa a décima primeira casa zodiacal, campo que nos coloca põe em contato com o nosso próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade. Nesta fase a influência solar faz com que amigos ganhem destaque e importância em seu cotidiano. Nesta fase, de bons augúrios para que o nativo trate com o dinheiro proveniente de seu próprio esforço e trabalho, o Sol dirige sonhos e aspirações tornando-os factíveis e bem mais próximos da realização. Molda também nossa ambição e faz com que se pense bastante antes de dar vazão a tudo o que desejamos. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.



