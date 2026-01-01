Em uma visão geral criada por Inteligência Artificial, “a astrologia prevê 2026 como um ano de reconfiguração intensa, contrastes e ação, marcado pela conjunção de Saturno e Netuno em Áries, que traz novos inícios e desafios globais”. Além disso, Marte regendo o ano, aponta uma fase de coragem e foco, com temas de mudança, inovação, liderança exagerada, individualismo e “a necessidade de maturidade emocional, autoconfiança e escolhas autênticas em um ciclo para semear mudanças e agir com um propósito especifico”.



Neste estudo astrológico as previsões para 2026 mostram um ano de grandes transformações, contrastes e inícios de ciclos, marcado pela rara conjunção de Saturno e Netuno em Áries, que traz tensões globais, decisões firmes, mas também oportunidades de crescimento, exigindo ação, autenticidade, maturidade emocional e foco na transformação de ideais em prática, com desafios em carreira e relacionamentos”.



Marte é o regente do ano, impulsionando coragem e poder de conquista, e pedindo atenção à saúde mental com “detox digital”.



No estudo da IA os principais aspectos e temas astrológicos para 2026 são:



Saturno e Netuno em Áries:

Um alinhamento poderoso que inicia um novo ciclo coletivo, ativando mudanças em estruturas globais, lideranças, fronteiras e poder, gerando um clima de decisões unilaterais e competitividade.



Marte como Regente do ano:

Este aspecto traz energia de ação, coragem e magnetismo, favorecendo quem estiver disposto a se reinventar e tomar decisões com transformação e reestruturação numa fase que 2026 é um ano de “mudança e quebra de padrões antigos, assumindo quem você é, buscando estabilidade e transformando sonhos em realidade”



Na na análise “Marte rege as questões relativas à luta, a competição e a liderança apontando também uma época em que coragem, combatividade, auto-afirmação, auto-motivação e busca da própria identidade levam às conquistas com iniciativa, independência, espontaneidade, vitalidade física, força e a energia masculina em geral.



Planeta que controla nos seres humanos o desejo e as energias sexuais, Marte – o deus da guerra entre os romanos - faz a ligação do que é novo com os aspectos de desconstrução e construção, poder, força e a violência. A combinação de todos esses elementos mostra uma época em que as mudanças se darão em torno da autoridade e das diferentes formas de poder exercidos a partir da força e da vontade.



A influência de Marte, conhecido na Antiguidade com o “pequeno maléfico” pela sua ligação com o uso da força e do poder se dá sob a regência de Saturno – que os antigos astrólogos apelidavam de “grande maléfico” – no Grande Ciclo Astral de 36 anos iniciado em 2017 e que se alongará até 2052. Saturno rege a disciplina, a organização, a ambição, as limitações e a ortodoxia e o conservadorismo em lenta e duradoura influência sobre pessoas e nações.



Astrologicamente a combinação entre os dois planetas considerados “maléficos” na Antiguidade, faz prever uma época de forte mudança nos rumos dos países e do próprio mundo terreno com a quebra dos padrões conhecidos de institucionalidade, procedimentos, comportamento e normas de vida.



O que é novo ganhará expressão maior no cotidiano e substitui, de forma por vezes violenta, aquilo que já é conhecido e padrão nas sociedades. E isso se dará tanto para o bem quanto para o mal, sem que possa afirmar que as mudanças tenderão a apenas um dos lados da dualidade entre o que é positivo e o que é negativo”.

O Brasil em 2026



No Brasil, com governo com viés progressista, há que se considerar as influências tanto de Marte para o ano e de Saturno para o ciclo de 36 anos ( 2017 a 2052) em qualquer análise que se faça sobre os rumos do País. Para tanto, há que se considerar a noção de que iniciaremos um ciclo de desconstrução e reconstrução institucional, política, social e econômica com a combinação da influência de Saturno no seu sétimo ano de regência global quanto de Marte para o ano de 2026.



O Brasil surgiu como nação independente sob o signo de Virgem às 16h30 de 7 de setembro de 1822 e Marte em Virgem aponta como palavra chave do ano de 2026 a mudança. O aspecto favorece o trabalho quando se julga ser o mesmo a luta por uma boa causa.



2026 será também momento criativo e de surgimento do que é novo e inesperado refletindo todo um quadro que marca a vida no Brasil com a disputa política em nível regional oriundo do voto popular em uma fração do país com ideais políticos que pela primeira vez chegam ao poder. Embalado nessa força originária, esse motor político-social deve buscar medidas que alterarão profundamente o que já é estabelecido e conhecido, inovando e criando novos parâmetros de comportamento e ação.

2026 – Revolução Solar



Algumas posições se destacam no mapa de Revolução Solar para o ano. Os aspectos mais efetivos se mostram com a posição do Sol na Casa 3 regente das relações políticas e de companheirismo e afeta,m todo o ambiente político-institucional do País. Com isso teremos intensa movimentação partidária, pois o ano será de eleições regionais marcando caminhos para futuras mudanças. As formas de comunicação serão campos muito destacados com atividades intelectuais favorecidas e os projetos dos grupos políticos partidários expondo propostas e posições mais próximas dos interesses dos eleitores.



A Lua está posicionada na Casa 2 do zodíaco, campo da economia, do orçamento e dos recursos que formam o PIB e o desenvolvimento do País. Haverá um quadro de instabilidade nas contas públicas e nos assuntos que tratam dos bens materiais. Este aspecto forma com a posição de Mercúrio na Casa 4 para revelar um quadro em que posições diferentes, por vezes antagônicas, dominarão o debate das questões nacionais com a ampliação de nomes já conhecidos e que se destacarão nas eleições estaduais.

Vênus está na Casa 5 e mostra para 2026 benefícios em alianças e acordos de fundo político com um rearranjo das atuais formações partidárias, algumas delas surpreendentes. No todo o País continuará dividido ideologicamente embora com boa influência nos arranjos das siglas na disputa eleitoral.

Uma das posições mais significativas virá da posição de Marte na Casa 1, indicativo de retomada de crescimento de alguns setores da economia e boa aplicação de planos de mudanças nesse campo. A iniciativa e a implantação de novos negócios e atividades serão bem conduzidas. Já a posição de Júpiter na Casa 2 rege transformações dando curso a ambições expressas pelo trânsito de Marte. Os assuntos materiais ganham significação e importância embora com alguns excessos em setores da produção.

Um dos aspectos mais importantes virá da posição de Saturno na Casa 10 atuando diretamente no campo da segurança pública que nos últimos tempos em razão da ação de Saturno – o “xerife” das relações sociais – que tornou o assunto um problema de caráter nacional. Novas iniciativas e atividades devem marcar o setor com inovações em alguns campos e maior rigidez legal e nas iniciativas legislativas. Muitas serão as dificuldades nesse campo

A posição de Urano na Casa 12 aponta os setores que mais sofrerão transformações, debates e mudanças. As invenções marcadas pela originalidade no campo das ciências e pesquisa, a eletricidade e mais que tudo a situação do meio ambiente e tudo que se relaciona a natureza ganharão destaque significativo. Há indicação de disputa de poder nesse campo.

A imprevisibilidade é a marca da posição de Netuno na Casa 10 em um ano em que fatos imprevistos surgirão no setor aéreo e a economia com ações súbitas que devem trazer novidades e mudanças nos campos da música, o cinema, o teatro, as redes sociais na internet e a televisão serão fortemente afetados por mudanças e avanços.

A posição de Plutão – planeta regente do impulso destruidor, reformador e da fusão, se dará de forma intensa no campo da economia. É alcançado sucesso nas finanças de forma independente da ação dos agentes econômicos e com as a mudanças implantadas em setores básicos dessas atividades. Plutão governa as massas em ação firme porém lentas trazendo renascimento, alterações profundas na vida nacional e representa a mudança lenta, grave e inevitável.

