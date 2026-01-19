A imagem de uma figura humana com um cântaro às mãos, despejando água em simbologia que nos lembra a fonte da vida, é a mais antiga e significativa imagem do signo que rege o período zodiacal que marca o auge de verão e a proximidade do fim do ciclo astral no mês seguinte.

Com a representação de uma espécie que, surgida das águas, nesse elemento evoluiu até alcançar a sabedoria e os dons que nos fazem diferentes dos demais seres da criação, Aquário se caracteriza por ser o signo das conquistas do intelecto, dos avanços em direção ao futuro e marca da humanidade no momento em que vivemos o 57º ano da Era de Aquário, iniciada em 1969 com a chegada do homem à Lua em exemplo direto do vínculo aquariano com a tecnologia e o futuro.

Signo da sabedoria e da imaginação, Aquário é na Astrologia moderna o símbolo dessa era de mudanças profundas para nossa espécie em um mundo que vive a influência poderosa de Urano, atual planeta regente do signo, e os caminhos ditados por Saturno, que o governou Aquário ao longo de séculos na astrologia ocidental.

Se Urano nos mostra o lado humano da busca permanente pela liberdade do espírito, na sua condição de “despertador” do zodíaco, Saturno nos dá a garantia do mestre na segurança da disciplina e da responsabilidade. Essas são as principais características do décimo primeiro signo, o “Aguadeiro”, senhor da imaginação e inventivo e imprevisível condutor da humanidade nesta era que se alongará até o longínquo ano 4.129 d. C.

Ligado na mitologia grega à lenda de Hefestos e nos primórdios da história romana a Vulcano, o deus da tecnologia, dos vulcões, do fogo e metais e dos avanços, Aquário expressa o mais visionário dos seres humanos, o amante do novo que ânsia por progresso e visualiza por antecipação a conquista do futuro.

Signo de qualidade fixa, do elemento ar Aquário rege no corpo os tornozelos e as articulações que nos permitem caminhar eretos. Tem por conceito chave de existência a certeza do “eu sei” e a imaginação na sua mais expressiva forma de manifestação diante dos desafios do mundo em que vivemos.

A posição de Aquário como regente da atual Era Zodiacal retrata o período correspondente a um doze avos do movimento de precessão do nosso planeta, ou seja, 25.920 anos - iniciada com a descida de Neil Armostrong em solo lunar em 1969. Esta fase inicial da Era de Aquário já nos mostra o que muitos classificam de “dores do parto” de uma nova humanidade, mais consciente, harmonizada com a técnica e avançada em conquistas nos mais diferentes campos da atividade humana e ao mesmo tempo padecendo de avanços e recuos na sua caminhada em direção aos ideais simbolizados pelo “Aguadeiro”.

Período de regência astrológica padrão: de 21.01 a 19.02

Em 2026: de 22h45 (hbv) de 19 de janeiro às 12h52 de 18 de fevereiro

Planeta regente: Urano

Elemento: Ar

Nativo: aquariano ou aquariana

Símbolo: duas linhas paralelas simbolizando as ondas e representando o “aguadeiro”, servidor da humanidade

Signo oposto: Leão

Dia da semana: sábado, o dia de Urano

Personalidade mundial do signo: Galileu Galilei, cientista

Personalidades de destaque no Brasil:

Padre Antônio Vieira, religioso do Brasil Colonial – Barbosa Lima Sobrinho, advogado e jornalista – Leonel de Moura Brizola, político – João Ubaldo Ribeiro, escritor, jornalista, acadêmico – João Pessoa, político – Jânio da Silva Quadros, professor, Presidente da República – Tom (Antônio Carlos) Jobim, maestro, compositor, arranjador e cantor – Antônio Calado, jornalista e escritor – Radamés Gnattali, compositor e maestro – Catulo da Paixão Cearense, dramaturgo, poeta e letrista – Martinho da Vila, cantor e compositor – João Café Filho, político, Presidente da República – Henfil, cartunista e escritor – Sebastião Salgado, fotógrafo e documentarista – Jacó do Bandolim, instrumentista e compositor – Nise de Oliveira, psiquiatra.

Personalidade – Pontos positivos

Originalidade

Perseverança

Objetividade

Entusiasmo

Capacidade de adaptação

Inventividade

Concentração

Senso artístico

Personalidade – Pontos negativos

Impulsividade

Incompreensão

Confusão

Reação à crítica

Insubordinação

Senso crítico exagerado

O tipo aquariano:

Avançado em suas concepções de vida, antecipador do futuro, inventivo e criativo, assim é o nativo do Aguadeiro. Geralmente incompreendido, é aberto a inovações e avanços e aceita com facilidade a mudança. È curioso e tem poderes visionários e de intelecto altamente avançado. Não suporta a rotina e mostra cuidado com o drama alheio e as carências sociais. Tem atração pela técnica e pelos avanços das ciências e do conhecimento. Insubordinado diante da autoridade, não convive bem com sistema hierarquizados. Parece estar sempre com um pé no amanhã.



