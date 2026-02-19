FOTO: Divulgação - O Sol em Peixes: a sensibilidade

Peixes, o último dos signo entre os doze que marcam o ano astrológico é o regente da décima segunda casa da roda do zodíaco e, por isso, durante séculos considerado o depositário de toda a experiência humana vivida em ciclos anuais representando além da sensibilidade e generosidade – suas características básicas as mazelas, sofrimentos dores e restrições do ser humano.



Com a evolução da Astrologia moderna Peixes passou a simbolizar a verdadeira essência de cumprimento de um ciclo e preparação para um novo período de regência solar com absorção plena das características de Netuno o planeta que governa em nossas vidas o impulso espiritual e dons dos sonhos, ilusões, ideais e senso místico além da natural expressão das restrições, lisonja e tudo que se coloca no caminho que trilhamos para em busca dos sonhos, aspirações e ideais e campo astral no qual nos enganamos com pessoas fatos e ideias.

Peixes é a representação astrológica da crença e da compreensão. Na mitologia é ligado à lenda do amor de Psiquê e Eros e do trágico destino do jovem e de sua mãe, Afrodite que, jogados por Zeus à água, encontraram a pureza original de sua origem.

Da Água, seu elemento fundamental na natureza, tira sua capacidade de se unir e se adaptar aos princípios básicos da vida, fazendo-se símbolo da dupla natureza do ser humano, a física e a espiritual. Da jovem grega pela qual se apaixonou Eros, vem toda a simbologia que rege o psiquismo humano e a contradição entre as forças que unem matéria e espírito na caracterização essencial do signo.

Seu símbolo mostra dois crescentes, lembrando esta dualidade e aponta dois peixes nadando em sentido contrário, mas ligados umbilicalmente por um fio que lhes une natureza e vida. É o signo dos extremos, original, fascinante, generoso e bondoso. É dormente e necessita impulso para progredir. Governa a enfermagem e os hospitais, asilos e prisões. Tem sensibilidade extremada, é tímido e recatado.

Período de regência astrológica padrão: de 20.02 a 20.03

Regência em 2026: de 18.02 a 20.03

Planeta regente: Netuno

Elemento: Água

Nativo: pisciano ou pisciana

Símbolo: dois crescentes unidos por uma barra que liga dois peixes, em posições opostas, unidos em sua expressão,

Signo oposto: Virgem

Dia da semana: Quinta feira, o dia de Netuno

Personalidade mundial do signo: Michelangelo Buonarotti, artista

Personalidades de destaque no Brasil:

Francisco Manoel da Silva, compositor, poeta – Hebe Camargo, apresentadora de TV –Castro Alves, poeta – Visconde de Taunay, escritor, militar, compositor – Melo Moraes Filho, escritor – Aracy Balabanian, atriz – Guinard, artista plástico – Afrânio de Melo Franco, político e diplomata – Edson Celulari, ator – D. Hélder Câmara, bispo, líder católico – Oduvaldo Viana, dramaturgo – Lúcio Costa, arquiteto projetista de Brasília – Mauro Rasi, escritor e dramaturgo – Paulo Mendes Campos, jornalista e poeta – Guiomar Novais, pianista – José Mauro Vasconcelos, escritor – João Marques Belchior Goulart, o Jango, político, Presidente da República – Tancredo de Almeida Neves, político, Presidente da República eleito e não empossado – Heitor Villa-Lobos, compositor e maestro – Cícero Dias, artista plástico – Afrânio Coutinho, historiador – Ziembinsky, ator e diretor de teatro – Turíbio Santos, violonista – Otto Maria Carpeaux, ensaísta e crítico – Carlos Heitor Cony, jornalista e escritor – Glauber Rocha, cineasta – Gilberto Freire, escritor e sociólogo – Júlio Prestes, político paulista – Elis Regina, cantora – Antônio Maria, jornalista – Guerra peixe, maestro e musicólogo – Assis Valente, compositor – José de Anchieta, Beato, jesuíta, missionário católico – Assis Valente, compositor – Ernesto Nazaré, compositor - Menoti Del Picchia, poeta.

Características – Pontos positivos

Intuição

Generosidade

Religiosidade

Versatilidade

Sensibilidade social

Responsabilidade

Emotividade

Capacidade de adaptação

Características – Pontos negativos

Comodismo

Timidez

Temor do confronto

Excessiva sensibilidade

Falta de firmeza nas ações

Influenciável

O tipo pisciano:

Com a mais perfeita noção de humanitarismo dentre todos os signos do zodíaco, Peixes é a representação da caridade, dos sonhos, da generosidade e do sentido social. Apático e por vezes omisso diante dos fatos, necessita de incentivo e apoio. É confiável, generoso, recatado e tímido. Detesta a confusão e não sabe reagir a agressão. É muito criativo e tem aprofundando senso artístico. Voltado à introspecção é dado a momentos de solidão. Sofre variações constantes de humor. Religioso é atraído pelo oculto.

