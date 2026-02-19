Com a entrada do Sol em Peixes este signo passa a ocupar, no Zodíaco uma casa sensivelmente diferente no comportamento e característica de seus nativos com elementos que ganham importância e destaque ao longo deste período anual. Tais elementos são áreas de vida para os que nascem nesta fase e que têm o Sol a interferir em cada um deles.



Essa mudança de regência não significa uma ação negativa ou positiva, pois a capacidade humana de se auto-determinar é que governa essa tendência. Mas, a área regida pelo Sol mostra campo aberto para que nele atuem elementos externos. Em cada um dos signos esta é previsão base para este mês astral que vai até o dia 20 de março.

Áries sob a regência do Sol em Peixes – até a mudança de ciclo futura o Sol passa a reger a última casa do zodíaco, campo astral da preparação para o renascimento psicológico e mental dos seus nativos. A décima segunda casa zodiacal é importantíssima para que amealhemos forças para enfrentar os desafios futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal”, uma vez que nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos a influências externas. Na verdade isso mostra que o Sol rege um período em que nos confinamos para nos preparar para a explosão da força criadora do primeiro momento de nossas vidas. É um ciclo importante que faz com que enfrentemos os desafios do dia a dia com maior determinação. No corpo físico há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.

Touro sob a regência do Sol em Peixes – O Sol governa nestes dias a décima primeira casa zodiacal, período que nos põe em contato com o nosso próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade. Nesta fase a influência solar faz com que amigos ganhem destaque e maior importância no cotidiano de vida. Nesta fase, de bons augúrios para que o nativo trate com o dinheiro proveniente de seu próprio esforço e trabalho, o Sol dirige sonhos e aspirações tornando-os factíveis e bem mais próximos da realização. É um tempo que molda também nossa ambição e faz com que se pense bastante antes de dar vazão a tudo o que desejamos. No nosso corpo a regência solar se dá com maior intensidade sobre as pernas e tornozelos.

Gêmeos sob a regência do Sol em Peixes – A regência solar nos dias piscianos se dá sobre a décima casa zodiacal e, com isso, faz com que os assuntos relacionados a posição social, a honra e os conceito públicos e reputação profissional, carreira e o exercício de quaisquer atividades que expressam poder e sejam dimensionados de forma muito intensa. Neste período, o relacionamento dos piscianos com as pessoas que em sua vida expressam prestígio e conceito, os pais e os nossos superiores, se os tivermos uma vez que eles ganham maior significação e expressividade, fazendo com que sob sua influência se desenrolem os acontecimentos marcantes da fase astral quando podem acontecer viagens longas. No nosso corpo, governa os joelhos.

Câncer sob a regência do Sol em Peixes – A regência do Sol neste mês solar se faz sobre a nona casa zodiacal para os seus nativos. É uma fase que nos afeta no lado espiritual de nossas vidas e da instrução mais refinada. É o período de destaque para tudo o que se relaciona ao campo do ensino universitário e do saber e conhecimento avançados e da pesquisa, das profissões com enfoque ainda maior sobre as carreiras ligadas ao Judiciário. Agora, o nativo, verá o seu lado interior aflorar de forma muito mais intensa e valorizada, com o aparecimento de dons que tem latentes e pouco usa, como a intuição e a premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.

Leão sob a regência do Sol em Peixes – Nesta fase em que o Sol rege a oitava casa zodiacal para os leoninos, afloram os elementos que dizem respeito aos que o antecederam, os ancestrais e aqueles que já os deixaram. É uma fase em que as dívidas assumem maior importância, especialmente aquelas que se relacionam ao governo ou às atividades do serviço público. Os filhos de Leão agora se verão envolvidos em questões ligadas às finanças ou digam respeito a sua vida em família. Nesta fase, a atração pelo oculto é maior que em qualquer outra época do ano para o nativo. No nosso corpo o Sol rege os órgãos da reprodução e falam do sexo

Virgem sob a regência do Sol em Peixes – O Sol rege a sétima casa zodiacal para os virgianos. É uma ocasião em que os acontecimentos devem receber influência muito acentuada quando tratarem de sua associação com outras pessoas, tanto no campo afetivo, como o casamento e noivado, quanto em relação aos sócios, parceiros e companheiros. Como consequência disso, é uma fase também ae divórcio e ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Neste período, os filhos da deusa Ceres ganham maior fascínio para tratar com outras pessoas e com o público, valorizando a ação na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.

Libra sob a regência do Sol em Peixes – O Sol transita pela sexta casa Zodiacal para os nativos do signo da Balança. Ao longo deste mês solar, a influência de nosso principal luminar se dará para o nativo sobre seu trabalho, especialmente se o tiver subordinado ou em função submetida a chefia, não importando seu grau hierárquico. O relacionamento do nativo com os que lhe são superiores e os que dirigem suas atividades profissionais terá o Sol a guiar-lhe os passos e a forma de com eles se tratam. Os alimentos e as roupas, o comércio deles e suas ligações com esses campos também são governados de forma muito favorável neste período quando a saúde em geral é também afeta pela influência do Sol que, especificamente, governa, em nosso corpo, os intestinos.

Escorpião sob a regência do Sol em Peixes – O Sol, nesta fase, transita pela quinta casa do zodíaco para os nativos do oitavo signo. É o período que nos relaciona aos prazeres, divertimento e tudo o que estiver ligado ao lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida. Esta posição solar também nos afeta em nossa ligação com as artes, o teatro e a diversão. Os nossos relacionamentos amorosos e afetivo também são regidos por esta casa, o que torna o período altamente receptivo às manifestações do querer. Isso liga o nativo também aos seus filhos como forma de expressão afetiva. No campo material são regidas as mais diversas formas de especulação. O Sol neste seu signo rege o coração e as costas

Sagitário sob a regência do Sol em Peixes – Com o Sol regendo a sua casa IV, as influências até a próxima mudança de regência solar acontecem basicamente sobre o que estiver relacionado à vida em família e ao apego a tudo o que estiver se refere ao ambiente doméstico. Nesta fase, predominam as relações do cotidiano dos nativos do signo do Centauro com o pai e a a representação de autoridade e centro de atenções na vida com o nosso genitor. No campo material a fase é aquela em que o nativo lidará com êxito da oposição e dos obstáculos no trabalho e na profissão, além de tudo o que se ligar à agricultura e à terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.

Capricórnio sob a regência do Sol em Peixes – O Sol governa para os capricornianos a sua terceira casa zodiacal, campo astral que trata, neste mês solar, do intelecto, sua capacidade cognitiva e dedutiva, a inteligência prática e aplicada, a habilidade manual, estudos e tudo o que estiver ligado à escrita. É a fase em que são valorizadas todas as formas de expressão e comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet. Neste período se destacam viagens curtas e o relacionamento com irmãos se os tivermos. No campo físico a regência do Sol nesta fase se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.

Aquário sob a regência do Sol em Peixes– Esta fase astrológica mostra o Sol regendo para os nativos do signo do Aguadeiro a sua segunda casa zodiacal. É o campo astral no qual em nossas vidas governa as nossas aptidões e a forma com que nos dispomos a ganhar a vida, obter dinheiro através de nosso trabalho e do exercício profissional. Depois da regência solar sobre nossa personalidade, temos uma fase benéfica para as perspectivas financeiras, nossas propriedades e bens e o relacionamento que mantemos com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os principais acontecimentos desta fase. Na saúde há que se cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição



Peixes sob a regência do Sol em sua primeira casa – O pisciano ingressa agora na primeira casa, aquela em que o Sol governa o nosso signo natal. Nesta fase recebemos fortes influências sobre a nossa forma de ser e nos comportar. É a fase em que se define, com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o nosso meio-ambiente e nosso relacionamento com os mais velhos e experientes, os pais e pessoas que guiam nossos caminhos na vida, como um campo oposto de nosso primeiro contato com o mundo. Nossa maneira de reagir a esse mundo, nele nos mostrando como personalidade, é dirigida por esta regência que atua em nossos corpos sobre o crânio e a face.



