FOTO: Divulgação - Os signos no ano de Marte

Quarto planeta a contar do Sol, Marte recebeu seu nome em homenagem ao deus romano da guerra que tem origem na figura mitológica do deus grego Ares. Na astrologia rege, desde a Antiguidade, o primeiro dos signos, Áries ao qual transmite as noções de ação, energia, impulso agressivo e senso de iniciativa.



Seu símbolo é o escudo e a lança lembrando sua origem guerreira e rege no cotidiano a natureza animal da espécie humana, o desejo e as energias que se ligam ao sexo.



No corpo sua ação se dá na cabeça, rosto, sistema muscular, órgãos externos da reprodução, os glóbulos vermelhos, os nervos motores, a bexiga e a glândula supra-renal.



Sua cor dominante é o vermelho-sangue e sua ação se mostra na ambição, na força, no poder, nas lutas e competições. Governa em nossas vidas a cirurgia, a ação militar, as armas, os acidentes, os cortes e ferimentos. Tem vínculo profundo com metais, especialmente o ferro e o aço.



Sua posição no horóscopo e nos mapas astrais indica o campo de vida no qual despendemos maior energia.



Nas últimas décadas o planeta Marte, chamado “planeta vermelho” pela coloração de seu solo, tornou-se fonte de atração para a pesquisa espacial, deixando o campo ficcional de planeta habitado por “homenzinhos verdes” ou monstros das mais diferentes formas, para se tornar objeto profundo de estudo e pesquisa. Tornou-se assim, o segundo mais provável alvo da conquista do espaço pelo ser humano.

A ação de Marte em cada um dos doze signos do zodíaco em 2026 se dará com maior intensidade após a chegada do Sol ao primeiro signo, Áries, às 11h46 de 20 de março quando ocorre o Equinócio de outono no nosso Hemisfério Sul.



Essa influência mostra as casas e a forma com que Marte atua em nosso cotidiano, abrindo perspectivas e caminhos para nossa ação. É essa a maior influência sobre nossa rotina, depois da ação de nossos dois luminares, o Sol e a Lua.



A regência de Marte se segue à ação de Júpiter, o que mantém traços de sua ação nos dois primeiros meses do novo ano. Mas, os efeitos da chegada de Marte já se fazem sentir nos primeiros momentos que antecedem a entrada do ano novo solar em março.



O mundo já vive quadro de domínio marciano e os conflitos e choques armados se tornarão maiores e seus efeitos se farão sentir de forma dramática com os conflitos em curso pelo mundo. No Brasil sua maior expressão é se dará num ano de mudanças profundas na vida nacional com eleições majoritárias para os poderes da União.



Essas influências, no entanto, não estão ligadas apenas a eclosão de guerras, mas como efeito normal da ação marciana, pode nos levar a tempo de paz como efeito da deposição das armas. A esperança de paz é um dos elementos que compõem a presença do planeta vermelho em nossos mapas em 2026.



Em cada um dos signos esta será a ação de Marte:

Áries

21 de março a 20 de abril

A agressividade como disposição criativa e realizadora se colocará neste ano ao lado de um quadro que destaca o senso de liderança e a busca pelo sucesso.

2026 será um ano que vai refletir maior dificuldade em conciliar falta de controle nos desejos, irritabilidade exagerada e dons de criatividade bastante ampliados.

O maior desafio do nativo de Áries neste ano estará na necessidade de canalizar sua energia e desenvolver a paciência para conseguir o êxito que busca em suas iniciativas e nas metas de vida.

Por estar em seu próprio domicílio, a ação de Marte em Áries é muito benéfica em diversos campos do cotidiano e o nativo deve interpretar essa posição de forma positiva e incentivadora para todos os seus dons e habilidades.

Touro

21 de abril a 20 de maio

A determinação taurina estará em 2026 ainda mais acentuada com esta posição de Marte. O nativo, após estabelecer um curso de ação para seus problemas, dificilmente mudará seu rumo.

A firmeza nos seus atos vai se constituir elemento positivo se não for posta em níveis exagerados que mais pareçam intransigência.

Haverá neste ano boa capacidade para ganhar dinheiro e segurança ao gastá-lo. Sua capacidade para negócios é destacada sob esta posição astral.

Haverá forte tendência a julgar os outros com muita severidade, mas seu envolvimento em causas alheias – desde que as considere justas – será firme e duradouro.

Neste novo ano, procure controlar a auto-indulgência.

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

A ação de Marte em seu signo, geminiano, se dará agora pela ampliação da capacidade criativa manual, com a destreza elevada.

Junto a estas influências você deverá de forma firme desenvolver processos de concentração mais eficazes que os usados habitualmente.

A necessidade de se aventurar por caminhos novos e desconhecidos será muito ampliada neste ano e você vai desenvolver profundo senso de liberdade e de justiça, molas para que aja sempre.

Eloquente e direto em seu comportamento, seu ano vai proporcionar momentos excitantes em termos de relacionamentos, embora alterne relações mais profundas a outras, mais superficiais.

Câncer

21 de junho a 20 de julho

O ano de 2026 lhe reservará uma fase de muita emotividade, fortes mudanças de humor e frustrações emocionais que devem ser contidas para evitar discórdia, discussões e questões com os mais próximos.

Agindo com agressividade que lhe é despertada pela posição de Marte em queda em seu signo, você tenderá a expor abertamente seu descontentamento e isso pode afetá-lo sobremaneira.

O uso adequado da energia que Marte gera em seu signo é o fator mais positivo deste período que, por sua ação poderá se converter em fase de melhora nas condições e na qualidade de vida.

O apego à família, ainda que por momentos tumultuados, será bem destacado.

Leão

21 de julho a 22 de agosto

A influência marciana no signo do Sol se dará em 2026 com maior intensidade nos campos da força de vontade e da criatividade, embora também, o faça, ainda que em menor proporção, no amor pela diversão, pelas artes e pelo drama.

Há um senso de iniciativa muito positivo e com isso surge uma natural tendência à liderança, à posição de vanguarda nas iniciativas e um senso social que pode levar à política.

O ponto a se observar e conter durante todos os meses do ano serão as frequentes manifestações de egocentrismo e uma forte tendência a dominar relacionamentos e fatos.

O gosto pelas artes e a valorização do senso dramático serão fatores fortes a dominá-lo no ano.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Uma enorme força de trabalho e a sensibilidade necessária para se empenhar em causas que mostrem ajuda a pessoas que dela carecem, são os dois pontos altos desta influência marciana para seu novo ano.

O planejamento minucioso de todos os seus passos e a necessidade de executar isso com detalhes será acentuada pelo quadro que se arma sob a regência do planeta vermelho.

Sua tendência a exigir perfeccionismo em tudo estará agora em um de seus pontos mais altos do atual ciclo solar. Isso pode impedir a realização de seus projetos.

O ano lhe trará também uma tendência à franqueza exagerada, a crítica ácida, especialmente quanto á forma de agir das pessoas e uma dedicação ao trabalho que pode trazer complicações de saúde.

Libra

23 de setembro a 22 de outubro

Este ano será de atenção do libriano com aspectos sociais e coletivos, em contraposição ao individualismo de seu signo oposto, Áries. 2026 será seu ano de agir politicamente e atentar a necessidades dos outros.

Haverá forte necessidade de apoio por parte das pessoas com as quais convive em meses que serão mais voltados a sua necessidade de reconhecimento e apreço. Sua reação à injustiça se tornará fator de intolerância e inconformismo.

Você deve procurar agir nas atividades de grupo onde melhor será o campo para desenvolver suas idéias e sonhos.

Mas, em todo o ano, você deve combater o desânimo e a busca pelo ócio.

Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

Um ano que estará desafiando sua meticulosidade e inflexibilidade na condução dos desafios mais comuns de sua rotina.

2026 será um ano que se mostrará voltado à busca por novos valores espirituais que se moldarão a um quadro de emoções fortes e desejos poderosos.

Sua capacidade para reagir a situações de crise ou de tensão estará agora levada a posição muito alta, capacitando-o a enfrentar problemas com lucidez e determinação.

Será muito difícil no ano manter ou alcançar posições de equilíbrio e neutralidade em todos os assuntos que lhe competirem.

Você estará ou profundamente envolvido ou distante de forma irrecuperável, sem o meio termo essencial no seu comportamento individual. O radicalismo pode vir com essa posição.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Este será um ano que o verá defensor de causas as mais diferentes, empenhado em cruzadas em defesa de princípios que o ligam à natureza ou à qualidade de vida e com raro senso patriótico.

Haverá agora um fortalecimento ainda maior de suas convicções religiosas e dogmas ou crenças exóticas.

Você se verá defensor intransigente daquilo que persegue como ideal de vida e isso pode levá-lo a momentos de realização ou de confronto, dependendo da forma com que encarará ou justificará suas crenças.

Você deverá atentar bastante para a falta de diplomacia na manifestação de suas opiniões e à incapacidade de considerar minimamente os valores e conceitos de outras pessoas.

Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro

Este será um ano em que você estará canalizando toda sua energia na busca da realização de suas ambições profissionais como forma de externar seu desejo de estatutos pessoal, social e com o trabalho. Isso se dará com o uso correto e eficiente de sua capacidade realizadora.

O autocontrole e a disciplina vão ser as palavras-chave em todo o ano e isso pode levá-lo a uma certa frieza nos relacionamentos e no trato com as pessoas mais próximas.

Você também se mostrará exigente em demasia com os outros, deles esperando comportamento que iguale ao seu.

Como ponto negativo das influências de Marte sobre você neste ano, haverá a necessidade de que você se controle para não usar as pessoas na busca de seus objetivos de estatus e poder financeiro e material.



Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro

Haverá em seu ano um forte desejo de liberdade e independência, o que o levará a buscar caminhos incomuns ou não ortodoxos para se realizar.

Você procurará sempre fazer as coisas a sua maneira e, com isso, haverá forte tendência á contestação da autoridade e da ordem.

A sua forma de encarar os desafios do cotidiano se manifestará com elegância e serenidade o que será um ponto muito favorável para seu ano. O trabalho humanitário o fascinará e exercerá papel importante na busca por realização interior.

Você deve combater a tendência á destruição da ordem diante dos obstáculos que lhe forem impostos.

Mudar o que é estabelecido pelo convencimento e não pela violência será o melhor caminho a seguir.

Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

Com emoções imprevisíveis neste ano, os nativos de Peixes poderão se revelar de forma incomum com energia em demasia ao tratar com as coisas comuns de seu cotidiano. Mas, a excessiva sensibilidade será elemento a travar sua forma de se comportar.

Neste quadro o pisciano deverá procurar pelo desenvolvimento de senso de iniciativa e mostrar maior confiança em si para poder alcançar o êxito de seus projetos, por menores que sejam eles.

Seu campo maior de êxito profissional estará na atuação de bastidores. Por isso, deve o nativo evitar assumir a linha de frente de qualquer reivindicação ou grupo, atuando sempre de forma contida e discreta.

O romantismo e a sensualidade vão marcar seu relacionamento amoroso.

