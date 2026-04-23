FOTO: Divulgação - O Sol no signo da estabilidade

O primeiro dos signos do elemento Terra - Touro - é na visão de muitos dos principais estudiosos e astrólogos o símbolo esotérico da segurança e da contenção em tudo o que faz e pensa. Ama o conforto e elege por meta de vida a estabilidade, conforto e a firmeza dos bens materiais. É, por seus conceitos, valores, comportamento e temperamento a representação exata do seu símbolo no nome e no reino animal.



Touro tem por regente o nosso próprio planeta e nome e símbolo do animal que representa a passagem histórica da humanidade do ciclo de caçador-coletor para a era da fixação à terra e a estabilidade dos primeiros aglomerados da agricultura e do sedentarismo.

Na história da astrologia o animal que denomina o signo evoca esses primórdios da civilização quando o ser humano, desenvolveu os rudimentos da agricultura familiar fixando-se no próprio chão e domesticando animais para servir de sustento e vida. Por isso, Touro representa a terra, os bens e a propriedade.

Touro rege os produtos que fazem o PIB (Produto Interno Bruto) de uma nação, governa as ações das massas trabalhadoras e os setores produtivos, a economia.

Na mitologia, lembra a lenda de Europa, filha de Agenor, rei da Fenícia, raptada por Júpiter e que assumiu a forma de um touro e com o qual gerou Minos, o rei de Creta e a história do Minotauro. Representa o primeiro contato do ser vivo com a terra.

Período de regência astrológica padrão: de 21.04 a 20.05

Período de regência astrológica em 2026: de 19.04 a 20.05

Planeta regente: a própria Terra e Vênus como co-regente

Elemento: Terra

Nativo: taurino e taurina

Símbolo: O touro

Dia da semana: Sexta-feira – Dia de Vênus

Personalidade mundial do signo: William Shakespeare, dramaturgo

Personalidades de destaque no Brasil:

Anselmo Duarte, cineasta –José de Alencar, escritor – Carlota Joaquina, Imperatriz do Brasil – Pixinguinha, compositor – Noel Nutels, indigenista – Ronald Golias, humorista – José Sarney, político, escritor, Presidente da República - Vital Brazil Mineiro da Campanha, cientista – Ruth de Souza, atriz – Nelson Werneck Sodré, escritor, historiador - Conde D ´Eu, consorte da Princesa Isabel – Pedro Américo, pintor – Floriano Peixoto, Presidente da República – Miguel Couto, médico – Afonso Arinos de Mello Franco, político, escritor – Rubens Paiva, escritor - Ataulfo Alves, cantor, compositor – Aurélio Buarque de Holanda, filólogo, escritor – Cândido Rondon, sertanista e marechal do Exército – Dalva de Oliveira, cantora – Eryclides Zerbini, médico cardiologista – Antônio Olinto, poeta – Rubem Fonseca, escritor – Bidu Sayão, cantora lírica – Jamelão, sambista – Raimundo Correia, poeta – Lima Barreto, escritor – Pedro Bloch, escritor – Eurico Gaspar Dutra, presidente da República – Murilo Mendes, poeta – Cacá Diegues, cineasta – Beth Carvalho, cantora.

Personalidade – Pontos positivos

O realismo

O esforço empreendedor

A lealdade

A paciência

A sinceridade

A segurança

O autocontrole

A estabilidade

Personalidade – Pontos negativos

O egoísmo

A teimosia

A insensibilidade

O conservadorismo

A memória rancorosa

O temperamento

O tipo taurino:

Confiável e sempre com os pés no chão, Touro é o signo da estabilidade, da confiança e da segurança. O nativo mostra responsabilidade e senso de dever. É conservador em suas atitudes e de difícil convencimento para novidades e aventuras. Julga pelo que sabe sobre si e é muito exigente com os que o cercam. Organizado e metódico, gosta da segurança da terra e mostra interesse pela natureza e pela ecologia. De difícil convencimento quando convencido, nunca deve ser enfrentado abertamente. É amigo sincero e fiel em seu querer.

