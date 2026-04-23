Com a entrada do Sol em Touro às 22h39 de 19 de abril até 21h37 de 20 de maio, o segundo signo passa a ocupar, no Zodíaco, uma casa diferente. Nela, há elementos que ganham importância e destaque ao longo do período. Esses elementos são áreas de sua vida que têm o Sol a interferir em cada um deles. Isso não significa uma ação negativa ou positiva, pois a capacidade humana de se auto-determinar é que governa essa tendência. Mas, a área regida pelo Sol mostra campo aberto para que nele se atuem elementos externos. Em cada um dos signos esta é previsão base para este mês astral que vai até o dia 20 de maio.

Áries sob a regência do Sol em Touro

Esta fase astrológica mostra o Sol regendo a segunda casa zodiacal que, em nossas vidas influencia as nossas aptidões e a forma com que nos dispomos a ganhar a vida, obter dinheiro através de nosso trabalho e exercício profissional. Depois da regência solar sobre nossa personalidade, temos uma fase benéfica para as perspectivas financeiras, propriedades e bens e o relacionamento que mantemos com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os principais acontecimentos desta fase. Na saúde há que se cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição



Touro sob a regência do Sol em sua primeira casa

O nativo do signo ingressa agora na primeira casa, aquela em que o Sol governa nosso signo natal. Nesta fase recebemos fortes influências sobre nossa forma de ser e comportar. É a fase em que se define, com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o nosso meio-ambiente e o relacionamento com os mais velhos e experientes, os pais e pessoas que guiam nossos caminhos na vida, como um campo oposto de nosso primeiro contato com o mundo. Nossa maneira de reagir a esse mundo, nele nos mostrando como personalidade, é dirigida por esta regência que atua também sobre o crânio e a face.



Gêmeos sob a regência do Sol em Touro

Agora, o Sol passa a reger a sua última casa do zodíaco, aquela que atua sobre a preparação para um renascimento astrológico. A décima segunda casa zodiacal é importantíssima para que amealhemos forças para enfrentar os desafios futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal”, uma vez que nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos a influências externas. Mas, isso mostra que o Sol rege um período em que nos confinamos em busca de uma prepararação para a explosão da força criadora do primeiro momento de nossas vidas. É um momento importante que faz com que enfrentemos os desafios do futuro com maior determinação. Agora, há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.



Câncer sob a regência do Sol em Touro

O Sol governa a décima primeira casa zodiacal, o que nos põe em contato com o próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade. Nesta fase a influência solar faz com que amigos ganhem destaque e importância no cotidiano. Nesta fase, de bons augúrios para que o trato com o dinheiro proveniente de próprio esforço e trabalho, o Sol dirige sonhos e aspirações tornando-os factíveis e bem mais próximos da realização. Molda também nossa ambição e faz com que se pense bastante antes de dar vazão a tudo o que desejamos. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.



Leão sob a regência do Sol em Touro

A regência solar agora se dá sobre a décima casa zodiacal e, com isso, faz com que os assuntos relacionados a posição social, honra e conceito públicos, reputação profissional, carreira e o exercício de quaisquer atividades que ao leonino dêem poder, sejam dimensionados de forma muito intensa. Neste período, o relacionamento do nativo com as pessoas que em sua vida expressam esse prestígio e conceito, os pais e os seus superiores - se os tiver - ganham maior significação e expressividade, fazendo com que aí se desenrolem os acontecimentos marcantes desta fase. Agora podem acontecer viagens longas. No nosso corpo, governa os joelhos.



Virgem sob a regência do Sol em Touro

A regência do Sol neste mês solar se dá sobre a nona casa zodiacal o que nos leva ao lado espiritual de nossas vidas e da instrução mais refinada. É o período de destaque para tudo o que se refere a universidade e ao ensino avançado e a pesquisa, as profissões, com enfoque ainda maior sobre as carreiras ligadas ao Judiciário. Agora, o nativo verá o seu lado interior aflorar de forma muito mais intensa e valorizada, com o aparecimento de dons que tem latentes e pouco usa, como a intuição e a premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.



Libra sob a regência do Sol em Touro

Nesta fase em que o Sol rege a sua oitava casa zodiacal, afloram os elementos que dizem respeito aos que nos antecederam, os ancestrais e aqueles que já nos deixaram. É uma fase em que as dívidas assumem maior importância, especialmente as relacionadas a governo ou atividade no serviço público. O nativo agora se verá envolvido em questões ligadas, a finanças ou digam respeito a sua vida em família. Nesta fase, a atração pelo oculto é maior que em qualquer outra época do ano. No nosso corpo o Sol rege os órgãos da reprodução e falam do sexo



Escorpião sob a regência do Sol em Touro

O Sol rege a sétima casa zodiacal ocasião em que os acontecimentos deverão receber influência muito acentuada quando tratar e se ligar à associação dos filhos do signo com outras pessoas, tanto no campo afetivo - como o casamento e noivado - quanto em relação aos sócios, parceiros e companheiros e como consequência disso, se relaciona também ao divórcio e as ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Neste período, o nativo ganha maior fascínio para tratar com outras pessoas e com o público, valorizando a sua ação na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.



Sagitário sob a regência do Sol em Touro

O Sol transita pela sexta casa Zodiacal dos nativos do signo do Centauro e, ao longo deste mês lunar, a influência solar se fará sobre o trabalho do nativo, especialmente se o tiver subordinado ou em função submetida a chefia, não importando seu grau hierárquico. O relacionamento do sagitariano com os que lhe são superiores e os que dirigem suas atividades profissionais terá o Sol a lhe guiar os passos e forma com que eles se relacionar. Os alimentos e as roupas, o comércio deles e suas ligações com esses campos também são governados de forma muito favorável neste período. Neste mês a saúde em geral é também afetada pela influência do Sol que, especificamente governa, em nosso corpo, os intestinos.



Capricórnio sob a regência do Sol em Touro

O Sol, nesta fase, transita pela quinta casa do mapa pessoal do nativo filho da Cabra das Montanhas que revela os prazeres, divertimento e tudo o que se relaciona ao lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida. É o stor zodiacal que também atuar sobre as artes, o teatro e a diversão. O amor também é regido por esta casa, o que torna o período altamente receptivo às manifestações do querer. Isso se refere também aos filhos como forma de expressão afetiva. No campo material são regidas as mais diversas formas de especulação. O Sol em seu signo agora rege o coração e as costas



Aquário sob a regência do Sol em Touro

Com o Sol regendo a quarta casa do Zodíaco, as influências até a próxima mudança de regência solar acontecem basicamente sobre o que estiver ligado à vida em família e ao apego a tudo o que se refere ao ambiente doméstico. Nesta fase, predominam as relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções. No campo material a fase é aquela em que o nativo lidará com êxito, de oposição e obstáculos no trabalho e profissão, tudo o que se relacionar à agricultura e à terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.



Peixes sob a regência do Sol em Touro

O Sol governa para o nativo do últimos dos signo no Zodíaco à terceira casa da chamada “roda dos bichos”, aquela que trata, neste mês solar, do intelecto, da capacidade cognitiva e dedutiva, da inteligência prática e aplicada, a habilidade manual, estudos e tudo o que estiver relacionado à escrita. É a fase em que são valorizadas todas as formas de expressão e comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet. Neste período se destacam as viagens curtas e o relacionamento com irmãos. No campo físico a regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.



Este estudo é melhor detalhado na coletânea “Você e seu signo” com um volume para cada signo - de autoria de Max Klim, editada pela Editora Nova Era do Grupo Editorial Record



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