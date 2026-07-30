Signo do drama, do poder e ação o quinto deles no Zodíaco, Leão, ocupa a casa da criatividade e da afetividade humana diante da juventude e da infância. Seu elemento é o Fogo e ele é governado apropriadamente pelo Sol gerador de vida e de luz.

Com a sistematização da astrologia entre os gregos, o signo foi representado por Apolo, deus da beleza e do intelecto, exemplo da figura humana em seu maior esplendor.



Pelo vínculo com o Sol e considerando que aquilo que se concebe em seu período zodiacal vem à luz no primeiro dos signos, Áries, nove meses depois. Por isso, Leão simboliza a base da vida, da reciprocidade, da jovialidade e de todo o poder da espécie humana.



Na Antiguidade Clássica, Leão foi retratado na lenda de Hércules e o primeiro de seus trabalhos quando, obrigado a matar o leão de Neméia, deveria fazer com sua pele uma armadura totalmente invulnerável tornando-o o herói moldado em ferro, pedra e bronze. Hércules mostrou assim a força e a autoconfiança em traços típicos dos nativos do quinta casa do zodíaco.



A glória da conquista e o amor a sua mulher em Ítaca, a sedução das sereias e toda a vida de lutas e poder de Hércules inspiram o sentido de vida dos leoninos, conquistadores pelo drama e pela autoridade.



No cotidiano governa o mundo das diversões, a criação nas artes, o romance real e tudo o que se relaciona aos jovens e às crianças.



É o signo do drama, do teatro, da liderança e do mando em todas as suas formas.

Leão

Período de regência astrológica padrão: de 22.07 a 22.08

Em 2026: de 16h13 de 22.07 até 23h19 de 22.08

Regente: O Sol

Elemento: Fogo

Nativo: leonino e leonina

Símbolo: O leão estilizado em uma cauda ereta

Signo oposto: Aquário

Dia da semana: Domingo – o dia do Sol

Personalidade mundial do signo: Simon Bolívar, o libertador

Personalidades de destaque no Brasil:

Aldir Blanc, compositor – Guilherme de Almeida, escritor – Marechal Deodoro da Fonseca, militar, presidente da República – Oswaldo Cruz, médico, sanitarista – Ernesto Geisel, militar, presidente da República – Jorge Amado, escritor – Fagundes Varella, poeta – Burle Marx, paisagista e artista plástico – Zélia Gattai, memorialista e escritora – José Cândido de Carvalho, jornalista, romancista –Adoniran Barbosa, compositor e humorista – Caetano Veloso, cantor e compositor – Arthur Bernardes, político e Presidente da República – Gianfrancesco Guarnieri, ator e dramaturgo – Mário Jorge Lobo Zagalo, futebolista e técnico de futebol – Gustavo Capanema, político e educador - Fernando Affonso Collor de Melo, político e Presidente da República – Clara Nunes, cantora – Marcos Ácher, ator e professor de teatro - Oscarito, ator, artista circense e comediante – Victor Meirelles, pintor – Joaquim Nabuco, político do Império – Araci de Almeida, cantora – Francisco (Chico) Alves, cantor – Josué Montello, escritor –Rui Guerra, cineasta.

Personalidade – Pontos positivos

Criatividade

Generosidade

Liderança

Honradez

Responsabilidade

Ambição

Diplomacia

Capacidade de mando

Personalidade – Pontos negativos

Arrogância

O temperamentoA intolerância

Descontrole

Auto-avaliação exagerada

Volubilidade

O tipo leonino:

Permanente no centro de seu próprio mundo, carente da avaliação alheia e da aprovação para seus atos, é o dominador por excelência, o chefe nato e aquele que jamais se conforma com posições inferiores e postos menores. É o ditador descontrolado quando não sabe conter seu potencial e autoridade. Ator e astro de tudo o que idealiza e faz, é generoso parceiro e infiel amante, pois necessita de permanente movimento e não aceita qa acomodação. É o centro de atenções e um inovador e condutor de pessoas de rara capacidade. Quando provocado reage com violência e ardor.



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