Com a entrada do Sol em Leão, o principal dos nossos corpos celestes nas influências sobre o ser humano, passa a ocupar, no Zodíaco uma casa diferente em seu mapa pessoal. Nela, há elementos que ganham importância e destaque ao longo do período que se aproxima bastante do mês solar. Tais elementos representam áreas de sua vida que ganham maior significação nesta fase. Essas previsões compreendem o mês astral que vai de 22 de julho até 22 de agosto.



Áries

21 de março a 20 de abril

Áries sob a regência do Sol em Leão - O Sol, nesta fase, transita pela sua quinta casa, setor do zodíaco que rege os prazeres, divertimento e tudo o que estiver relacionado ao lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida, as artes, o teatro e a diversão. O amor também é campo de ação nesta casa, o que a torna período altamente receptivo às manifestações do querer. Isso se refere também aos filhos como forma de expressão afetiva. No campo material são regidas as mais diversas formas de especulação. O Sol no primeiro signo rege o coração e as costas.

Touro

21 de abril a 20 de maio

Touro sob a regência do Sol em Leão - Com o Sol regendo a casa IV, as influências até a próxima mudança de regência solar acontecem basicamente sobre tudo o que estiver relacionado à vida em família e o seu apego a tudo o que se ligar ao ambiente doméstico e suas relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções. No campo material a fase é setor do zodíaco que lida, com êxito, de oposição e obstáculos no trabalho e profissão, tudo o que estiver ligado à agricultura e a terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

Gêmeos sob a regência do Sol em Leão - O Sol governa para os geminianos a terceira casa zodiacal, campo astral que trata, neste mês solar, do intelecto, sua capacidade cognitiva e dedutiva, a inteligência prática e aplicada, a habilidade manual, estudos e tudo o que estiver ligado à escrita. É a fase em que são valorizadas todas as formas de expressão e comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet. Neste período se destacam viagens curtas e o relacionamento com irmãos. No campo físico a regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.

Câncer

21 de junho a 20 de julho

Câncer sob a regência do Sol em Leão - Esta fase astrológica mostra o Sol regendo, para o nativo, a 2ª casa zodiacal, campo no qual afeta em nossas vidas as s aptidões e forma com que o nativo se dispõe a ganhar a vida, obter dinheiro através do trabalho e exercício profissional. Depois da regência solar sobre a personalidade, temos uma fase benéfica para as perspectivas financeiras, as propriedades e bens e o relacionamento que mantemos com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os principais acontecimentos desta fase. Na saúde há que se cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição

Leão

21 de julho a 22 de agosto

Leão sob a regência do Sol na sua 1ª casa – O nativo do signo ingressa agora na primeira casa, setor zodiacal em que o Sol governa nosso signo natal. Nesta fase, o nativo recebe fortes influências sobre a sua forma de ser e se comportar. É a fase em que se define, com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o nosso meio-ambiente e nosso relacionamento com os mais velhos no campo oposto ao primeiro contato com o mundo. Nossa maneira de reagir a esse mundo, nele nos expressando como personalidade, é dirigida por esta regência que atua também sobre o crânio e a face.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Virgem sob a regência do Sol em Leão – Para o virgiano o Sol passa a reger a sua última casa do zodíaco, aquela que nos relaciona à preparação para o renascimento. A décima segunda casa zodiacal é importantíssima para que o nativo do signo amealha forças para enfrentar os desafios futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal”, uma vez que nele nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos a influências externas. Mas, isso mostra que o Sol rege um período em de confinamento para a preparação da explosão da força criativa do primeiro momento de nossas vidas. É um período importante que faz com que enfrentemos os desafios do amanhã com maior determinação. Agora, há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.

Libra

23 de setembro a 22 de outubro

Regente: Vênus

Libra sob a regência do Sol em Leão - O Sol em Leão governa a décima primeira casa zodiacal, aquela que põe o nativo do signo do Sol em contato com o seu próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade, fazendo com que elas ganhem destaque e importância em seu cotidiano. Nesta fase, de bons augúrios para que o libriano trate com o dinheiro proveniente de seu próprio esforço e trabalho, o Sol dirige sonhos e aspirações tornando-os factíveis e bem mais próximos da realização, a ambição faz com que ele pense bastante antes de dar vazão a tudo o que desejar. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.

Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião sob a regência do Sol em Leão - A regência solar agora se dá sobre a décima casa zodiacal do nativo de Escorpião e, com isso, faz com que os assuntos relacionados a sua posição social, honra e conceito público, reputação profissional , carreira e o exercício de quaisquer atividades que a ele dêem poder sejam dimensionados de forma muito forte. Neste período, o relacionamento do nativo com as pessoas que em sua vida expressam esse prestígio e conceito, os pais e os seus superiores, se os tiver, ganha maior significação e expressividade, fazendo com que aí se desenrolem os acontecimentos marcantes desta fase na qual podem acontecer viagens longas. No nosso corpo, o Sol leonino governa os joelhos.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário sob a regência do Sol em Leão - A regência do Sol neste mês solar se faz sobre a nona casa zodiacal, campo do zodíaco que rege o lado espiritual de nossas vidas, a instrução mais refinada e que relaciona o nativo à Universidade e ao ensino avançado e pesquisa, às profissões com enfoque ainda maior sobre as carreiras ligadas ao Judiciário. Agora, o nativo do signo do Centauro verá o seu lado interior muito ampliado e valorizado, com o aparecimento de dons que tem latentes e pouco usa, como a intuição e a premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.

Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio sob a regência do Sol em Leão - Nesta fase em que o Sol rege para os capricornianos a oitava casa zodiacal aflora tudo o que diz respeito aos que o antecederam seus ancestrais e aqueles que já nos deixaram. É uma fase em que as dívidas assumem importância, especialmente as que se ligam ao governo ou às atividades no serviço público. O filho do signo da Cabra das Montanhas agora se verá envolvido em questões ligadas, a finanças ou digam respeito a sua vida em família. Nesta fase, a atração pelo oculto é maior que em qualquer outra época do ano. No nosso corpo, o Sol rege os órgãos da reprodução e falam do sexo.

Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário sob a regência do Sol em Leão - O Sol rege para os nativos do signo do Aguadeiro a sua sétima casa zodiacal campo zodiacal onde os acontecimentos recebem influência muito acentuada quando estiverem em ligação ou associação com outras pessoas, tanto no campo afetivo, quanto no casamento e noivado. É a fase dos sócios, parceiros e companheiros e como conseqüência disso, é ligada também ao divórcio e às ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Neste período, o aquariano ganha maior fascínio para tratar com outras pessoas e com o público, valorizando a sua ação na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.

Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

Peixes sob a regência do Sol em Leão - O Sol transita pela sexta casa Zodiacal dos nativos do signo e, ao longo deste mês solar, a influência do Sol se dá sobre o trabalho, especialmente se subordinado ou em função submetida a chefia, não importando seu grau hierárquico. O relacionamento com patrão e dirigente terá a presença do Sol a lhe guiar os passos e a forma de se relacionar. Os alimentos e as roupas também são afetados pela influência solar neste período que pode ser muito favorável. A saúde em geral é também dirigida pelo Sol que, especificamente dirige no nosso corpo, os intestinos.



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