Em sua caminhada anual pelo Zodíaco, o Sol transita a partir de 22 de Agosto o signo de Virgem senhor da sexta casa e campo astral dos assuntos relacionados à agricultura com a colheita, o agro-negócio e o senso prático em nossa rotina cotidiana onde atua com permanente busca pela ordem e a organização destacando com detalhes a minúcia e seletividade.



Signo da crítica e das escolhas Virgem reflete nas suas características mais essenciais a influência da ação da deusa Ceres que, na Grécia antiga, abençoava a colheita, a fartura e a própria sobrevivência.



Essa regência solar sobre o sexto signo se dá em nosso hemisfério Sul, em época na qual o frio do inverno dá lugar às temperaturas mais amenas da primavera que se aproxima e inicia uma fase em que os detalhes das ações humanas se sobrepõe ao que é mais amplo e geral.



O nativo do signo, o virgiano - e não virginiano, gentílico de quem nasce no estado de Virgínia, nos Estados Unidos – é pessoa especial que molda seu mundo em critérios de escolha e crítica, senso prático, método e exigência em uma constante e permanente busca pela perfeição.



Com seu modo cuidadoso de se relacionar com o mundo o virgiano e a virgiana têm um exagerado sentido das minúcias, sensibilidade expressiva e muita sobriedade em atos e palavras.



Comedido e observador, o filho da deusa Ceres faz de sua existência uma razão permanente de afirmação e recebe de seu regente, Mercúrio, o sentido da união, da malícia, da natureza flexível e do realismo objetivo.



Senhor da sexta casa do Zodíaco o signo de Virgem representa na astrologia as amizades, os serviços subordinados, a relação entre amo e servo, senhor e escravo, patrão e empregado e nos leva ao momento em que o ser humano deixa a proteção materna e sai em busca de seu destino no mundo.



Sua vinculação histórica é feita com o mito de Deméter a deusa das colheitas cuja filha Perséfone é escolhida por Hades, o deus dos Infernos, fez o mundo viver uma era de fome. Zeus intervém e faz a natureza florescer com a primavera que, no Hemisfério Sul, ocorre exatamente ao término da regência de Virgem.



Na natureza, é a planta que assoma ao mundo e deixa seus vínculos com a sementeira ganhando espaço e preparando-se para a maturidade que a colocará em igualdade com outras da mesma espécie. A planta assoma à luz e mostra que também tem luz própria.



No universo, é a Constelação de Virgo cuja visão da terra sugere a letra “m” que se tornou seu símbolo zodiacal. É o signo do armazenamento na evocação de Deméter e seu poder sobre a boa colheita. É também a sensibilidade e modéstia que unem a sobriedade, o escrúpulo e a classificação. Nele estão expressos os elementos básicos da capacidade máxima da observação que distingue tanto os nativos do signo que discrimina a aprende a viver e se associar com racionalidade.

Seus conceitos-chave são: o detalhismo, o método, o serviço e o comedimento.

Signo: Virgem ou Virgo

Nativo: virgiano

Posição temporal: 23 de agosto a 22 de setembro

Posição temporal em 2026: das 23h19 de 22.08 até às 21h05 de 22.09

Elemento: Terra

Regência planetária: Mercúrio

Signo oposto: Peixes

Simbologia: Virgem é o signo que simboliza a honestidade, a produção dos alimentos, o trabalho e rege para os seres humanos a colheita, toda espécie de trabalho e pessoas nele envolvidos, a elaboração do pensamento e da ação feitos de forma racional e organizada, visando o futuro. É o domicílio do espírito humano em suas fases de descanso e preparação, da observação com escrúpulo e da classificação de tudo aquilo que se acumula para os dias do amanhã.

Cor: O azul marinho, tons de caramelo e matizes do vermelho.

Pedras preciosas: jaspe, ágata e granada

Metal: níquel e mercúrio

Animais: O cão, os símios e aves como o gavião e a águia

Dia da semana: quarta-feira

Regência sobre o corpo: governa o sistema nervoso, o intestino, coluna e vísceras. Habitualmente mostra problemas no sistema neurovegetativos e está sujeito a intoxicações

Virtudes: altruísmo, habilidade analítica, senso de justiça, critério, sagacidade, meticulosidade e exigência

Debilidades: senso crítico exagerado, atuação calculista, o preconceito e a incapacidade de ver o geral em comportamento conisderado pedantismo.

Tipo virgiano: Um trabalhador metódico e dedicado que se destaca por sua operosidade e lealdade, o virgiano é bom matemático, permanente estudioso e experimentador, exigente consigo e com as demais pessoas que o cercam. Mostra um senso crítico que tende para o sarcasmo se não controlado. É bom observador e melhor detalhista. Calado, inacessível, guarda para si as próprias conclusões e seu conhecimento.

Virgianos de destaque no Brasil:

Símbolo da ordem e da minúcia, o signo de Virgem tem entre seus nativos nomes dos mais expressivos das artes, da política e inclui líderes notáveis em suas atividades. No Brasil, estes são alguns dos nomes de maior destaque entre os virgianos:

Paulo Coelho, escritor – Humberto de Alencar Castello Branco, militar, Presidente da República – Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, militar e político no Império – Pereira Passos, político e prefeito do Rio de Janeiro – Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha, cantor – Juscelino Kubitschek de Oliveira, político, médico, Presidente da República – Emilinha Borba, cantora – Maria Lúcia Godoy, cantora lírica – Francisco Mignone, maestro – Josué de Castro, sociólogo – Di Cavalcanti, pintor – Leônidas da Silva, futebolista – Paulo Autran, ator – Lupicínio Rodrigues, compositor – Gustavo Kuerten, o Guga, tenista – Tônia Carrero, atriz – Álvares de Azevedo, poeta – Vicente Celestino, cantor – Dom Marcos Barbosa, religioso – Geraldo Vandré, compositor – D. Paulo Evaristo Arns, cardeal, arcebispo católico – Robson Caetano, velocista – Sinhô, compositor, sambista – César Camargo Mariano, arranjador – Paulo Freire, educador - Sérgio Milliet, poeta e crítico.



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