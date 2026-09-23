Com a regência solar em Virgem, o principal luminar entre os corpos celestes passa a ocupar, no Zodíaco uma casa diferente onde há elementos que ganham importância e destaque ao longo deste período. Esses elementos são áreas de vida que têm o Sol a interferir nas influências sobre o ser humano em cada um deles.



Isso não significa uma ação negativa ou positiva, pois a capacidade humana de se auto-determinar é que governa essa tendência. Mas, a área regida pelo Sol mostra campo aberto para que nele se atuem elementos externos.



Em cada um dos signos esta é previsão base para este mês astral que vai até o dia 22 de setembro.

Áries

21 de março a 20 de abril

Áries sob a regência do Sol em Virgem - O Sol transita pela sexta casa Zodiacal dos nativos do primeiro signo e, ao longo deste mês a sua influência se dará no trabalho, especialmente se subordinado ou em função submetida a chefia, não importando seu grau hierárquico. O relacionamento com patrão e dirigente terá a presença do Sol a lhe guiar os passos, decisões e forma de se relacionar. Os alimentos e as roupas também são influenciados neste período que é muito favorável aos seres humanos. A saúde em geral é também dirigida pelo Sol que, especificamente afeta no nosso corpo, os intestinos.

Touro

21 de abril a 20 de maio

Touro sob a regência do Sol em Virgem - O Sol, nesta fase, transita pela quinta casa zodiacal, campo dos prazeres, divertimento e tudo o que estiver relacionado ao lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida, as artes, o teatro e a diversão. O amor também é governado por esta casa, o que o torna no período altamente receptivo às manifestações do querer. Isso também diz respeito aos filhos como forma de expressão afetiva. No campo material são regidas as mais diversas especulações. O Sol no signo rege o coração, o sistema cardio-vascular e as costas.

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

Gêmeos sob a regência do Sol em Virgem - Com o Sol regendo a casa IV do zodíaco para os geminianos trazendo um período em que as influências até a próxima mudança de regência solar acontecem basicamente sobre o que estiver ligado à vida em família e o apego a tudo o que trate do ambiente doméstico e suas relações do cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções. No campo material é a fase em que o nativo melhor lidará, com êxito, da oposição a suas ideias e obstáculos no trabalho e profissão se referindo também a tudo o que estiver ligado à agricultura e a terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.



Câncer

21 de junho a 20 de julho

Câncer sob a regência do Sol em Virgem - O Sol governa para os cancerianos a terceira casa zodiacal, campo astral que trata, neste mês, do intelecto, a capacidade cognitiva e dedutiva, a inteligência prática e aplicada, a habilidade manual, estudos e os assuntos relacionados à escrita. É a fase em que são valorizadas todas as formas de expressão e comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet. Neste período se destacam as viagens curtas e o relacionamento com irmãos. No campo físico a regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.

Leão

21 de julho a 22 de agosto

Leão sob a regência do Sol em Virgem - Esta fase astrológica mostra o Sol rege a 2ª casa zodiacal, setor do zodíaco que na vida dos nativos do signo do Sol regula suas aptidões e a forma com que se dispõe a ganhar a vida, obter dinheiro através do próprio trabalho e do exercício profissional. Depois da regência solar sobre a personalidade, temos uma fase benéfica para as perspectivas financeiras, as propriedades e bens e o relacionamento que se mantém com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os principais acontecimentos desta fase. Na saúde há que se cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Virgem sob a regência do Sol em sua 1ª casa – O nativo do signo da deusa Ceres ingressa agora nos campos da sua primeira casa zodiacal onde o Sol governa nosso signo natal. Nesta fase, o virgiano vivencia forte influência sobre sua forma de ser e de se comportar. É a fase em que se define, com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o meio-ambiente e o relacionamento com os mais velhos no campo oposto ao do primeiro contato com o mundo. Nossa maneira de reagir a esse mundo, nele expressando a personalidade, é dirigida por esta regência que em nosso corpo atua sobre o crânio e a face.

Libra

23 de setembro a 22 de outubro

Libra sob a regência do Sol em Virgem - Agora, o Sol passa a reger a última casa do zodíaco para os nativos do signo da Balança, aquela que o liga à preparação para o renascimento em nova fase astral. A décima segunda casa zodiacal é importantíssima para que amealhemos forças para enfrentar os desafios futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal”, uma vez que nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos aos humores do ambiente em que vivemos. Mas, isso mostra que o Sol rege um período em que nos confinamos para uma preparação para a explosão da força criadora do primeiro momento de nossas vidas. É uma época em que há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.

Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião sob a regência do Sol em Virgem - O Sol governa para os escorpianos a décima primeira casa zodiacal, o campo zodiacal que o coloca em contato com o próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade, fazendo com que elas ganhem destaque e importância no cotidiano. Nesta fase, de bons augúrios para que o nativo trate com o dinheiro proveniente de seu próprio esforço e trabalho, o Sol dirige sonhos e aspirações tornando-os mais viáveis e bem próximos da realização. É um momento do ano em que a ambição faz com que pensemos bastante antes de dar vazão a tudo o que desejamos. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário sob a regência do Sol em Virgem - A regência solar agora se dá para os filhos do signo do Centauro na décima casa zodiacal e, com isso, faz com que os assuntos relacionados a posição social, a honra e conceito públicos, reputação profissional , a carreira e o exercício de quaisquer atividades que dêem poder, sejam dimensionados de forma muito forte. Neste período, o relacionamento do nativo com as pessoas que em sua vida expressam esse prestígio e conceito, os pais e os seus superiores, se os tiver, ganha maior significação e expressividade, fazendo com que aí se desenrolem os acontecimentos marcantes de um momento em que são favorecidas as viagens mais longas. No nosso corpo, governa os joelhos.

Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro



Capricórnio sob a regência do Sol em Virgem - A regência do Sol neste mês se dá para os capricornianos sobre a sua nona casa zodiacal, campo astral que se relaciona ao lado espiritual de nossas vidas. É momento de destaque para a instrução mais refinada e que governa os assuntos ligados à universidade e ao ensino avançado e à pesquisa, às profissões com enfoque ainda maior sobre as carreiras ligadas ao Judiciário. Agora, o nativo do signo da Cabra das Montanhas vê o seu lado interior muito mais ampliado e valorizado, com o aparecimento de dons que tem latentes e pouco usa, como a intuição e a premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.

Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro



Aquário sob a regência do Sol em Virgem - Nesta fase em que o Sol rege a oitava casa zodiacal para os filhos do signo do Aguadeiro agora aflora tudo o que diz respeito aos que os antecederam, seus ancestrais e aqueles que já nos deixaram. É uma fase em que as dívidas assumem maior importância, especialmente as obrigações que estão ligadas a governo ou de atividade no serviço público. O aquariano agora se verá envolvido em questões ligadas, a finanças ou digam respeito a sua vida em família. Nesta fase, a atração pelo oculto é maior que em qualquer outra época do ano. No nosso corpo, o Sol rege os órgãos da reprodução e falam do sexo.

Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

Peixes sob a regência do Sol em Virgem - O Sol rege neste mês solar para os piscianos a sétima casa zodiacal em uma época em que os acontecimentos deverão receber influência muito acentuada quando estiverem relacionados à associação com outras pessoas, tanto no campo afetivo, como o casamento e noivado. É a fase da relação com os sócios, parceiros e companheiros e, como consequência disso, afeta tudo que estiver ligado ao divórcio, às ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Neste período, o pisciano ganha maior fascínio para tratar com outras pessoas, com o público, valorizando a sua ação na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.

Este estudo é melhor detalhado na coletânea “Você e seu signo” com um volume para cada signo - de autoria de Max Klim, editada pela Editora Nova Era do Grupo Editorial Record

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