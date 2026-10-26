Com a chegada do Sol à oitava casa do zodíaco regendo agora o signo de Escorpião, o nosso principal luminar gera um leque maior de influências e agora passa a ocupar na “roda do tempo astral” uma casa diferente onde há elementos que ganham importância e destaque ao longo de período aproximado de um mês.

Esses elementos são áreas de vida dos seres humanos que têm o Sol a interferir em cada um deles.



Isso não significa uma ação negativa ou positiva, pois a capacidade que temos de determinar os rumos da nossa própria vida é que governa essa tendência. Mas, a área regida pelo Sol mostra campo aberto para que nele atuem elementos externos.

Em cada uma dessas doze casas que representam os signos esta é previsão base para este mês astral que vai até o dia 22 de novembro.

Áries

21 de março a 20 de abril

Áries sob a regência do Sol em Escorpião - Nesta fase em que o Sol rege a oitava casa zodiacal afloram os elementos que dizem respeito aos que nos antecederam, nossos ancestrais e aqueles que já nos deixaram. É uma fase em que as dívidas assumem maior importância, especialmente aquelas que se relacionam ao governo em todos os seus níveis e as atividades do serviço público. O nativo agora se verá envolvido em questões ligadas às finanças ou digam respeito a sua vida em família. Nesta fase, a atração pelo oculto é maior que em qualquer outra época do ano. No nosso corpo o Sol rege os órgãos da reprodução e tudo que se liga ao sexo.

Touro

21 de abril a 20 de maio

Touro sob a regência do Sol em Escorpião - O Sol rege a sétima casa zodiacal ocasião em que os acontecimentos deverão receber influência muito acentuada quando analisamos a associação do taurino com outras pessoas, tanto no campo afetivo, como o casamento e o noivado. É a fase dos sócios, parceiros e companheiros e como consequência disso afeta assuntos ligados como o divórcio e ações legais vinculadas a esse tipo de relacionamento entre as pessoas. Neste período os nativos de Touro ganham maior fascínio para tratar com outras pessoas e com o público, valorizando a ação na política. No nosso corpo rege o sistema venoso e os rins.

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

Gêmeos sob a regência do Sol em Escorpião - O Sol transita agora pela sexta casa Zodiacal e, ao longo deste mês solar, a influência de nosso principal luminar se dará sobre o trabalho, especialmente se subordinado e em funções submetidas a chefia, não importando seu grau hierárquico. O relacionamento dos geminianos com os que lhe são superiores e os que dirigem suas atividades profissionais terá o Sol a guiar-lhe os passos e a forma de com eles se relacionar. Os alimentos e as roupas, o comércio deles e suas ligações com esses campos também são governados de forma muito favorável neste período. Nesta fase a saúde em geral é também afetada pela influência do Sol que, especificamente, governa em nosso corpo, os intestinos.

Câncer

21 de junho a 20 de julho

Câncer sob a regência do Sol em Escorpião - O Sol, nesta fase, transita pela quinta casa zodiacal para nos nativos de Câncer, setor astral que rege os prazeres, o divertimento e tudo o que se relaciona ao lazer e à distração como forma de compensação pelo desgaste rotineiro da vida. Esta posição também mostra a influência solar sobre as artes, o teatro e a diversão. O amor também é regido por esta casa, o que torna o período altamente receptivo às manifestações do querer. Isso também se refere à relação com os filhos como forma de expressão afetiva. No campo material são regidos os mais diversos tipos de especulação econômica. O Sol para os cancerianos agora rege o coração e as costas

Leão

21 de julho a 22 de agosto

Leão sob a regência do Sol em Escorpião - Com o Sol regendo a quarta casa do zodíaco gerando influências até a próxima mudança de regência solar atuando diretamente sobre o que estiver ligado à vida em família e ao apego a tudo o que estiver relacionado ao ambiente doméstico. Nesta fase, predominam as relações do nativo com o seu próprio cotidiano, o pai e a sua representação de autoridade e centro de atenções. No campo material a fase é aquela em que o leonino lidará com êxito, de oposição e obstáculos no trabalho e profissão e a tudo o que se referir à agricultura e a terra, incluída aí a mineração. No corpo, rege o aparelho digestivo.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Virgem sob a regência do Sol em Escorpião - O Sol governa para os nativos do signo da deusa Ceres a sua terceira casa zodiacal campo astral que trata, neste mês solar, do intelecto, da capacidade cognitiva e dedutiva, da inteligência prática e aplicada, a habilidade manual, os estudos e tudo o que se relacionar à escrita. É a fase em que são valorizadas todas as formas de expressão e comunicação entre as pessoas, entre elas a Internet. Neste período se destacam as viagens curtas e o relacionamento do virgiano com seus irmãos se os tiver. No campo físico a regência se dá sobre os pulmões, os braços, as mãos e os ombros.

Libra

23 de setembro a 22 de outubro

Libra sob a regência do Sol em Escorpião - Esta fase astrológica mostra o Sol regendo para os nativos do signo da Balança a sua segunda casa zodiacal, aquela que em nossas vidas as aptidões e a forma com que nos dispomos a ganhar sustento e obter dinheiro através de nosso trabalho e do exercício profissional. Depois da regência solar sobre nossa personalidade, temos uma fase benéfica para as perspectivas financeiras, as nossas propriedades e bens e o relacionamento que mantemos com esses campos da atividade humana. Neles se desenvolvem os principais acontecimentos desta fase. Na saúde é fase de cuidar da garganta, do pescoço, nariz e da audição

Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião sob a regência do Sol em sua 1ª casa – O nativo de Escorpião ingressa agora na primeira casa, campo astral em que o Sol governa nosso signo natal. Nesta fase o nativo do oitavo signo recebe forte influência sobre a sua forma de ser e comportar. É a fase em que se define, com a infância, o rumo de nossas vidas, expressando o nosso meio-ambiente e o relacionamento com os mais velhos e experientes, os pais e pessoas que guiam nossos caminhos na vida, como um campo oposto de nosso primeiro contato com o mundo. Nossa maneira de reagir a esse mundo, nele nos mostrando como personalidade, é dirigida por esta regência que atua também sobre o crânio e a face.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário sob a regência do Sol em Escorpião - Agora, o Sol passa a reger para os nativos do signo co Centauro a sua última casa do zodíaco, aquela que conduz os assunto ligado à preparação para o renascimento. A décima segunda casa zodiacal é importantíssima para que amealhemos forças para enfrentar os desafios futuros. A tradição popular identifica este período com o chamado “inferno zodiacal” uma vez que nos tornamos mais frágeis e influenciáveis, mais emotivos e sujeitos a interferências externas. Mas, isso mostra que o Sol rege um período em que nos confinamos para nos preparar para a explosão da força criadora do primeiro momento de nossas vidas. É fase importante que faz com que enfrentemos os desafios do amanhã com maior determinação. Agora, há que se ter cuidado com os membros inferiores, especialmente, os pés.

Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio sob a regência do Sol em Escorpião - O Sol governa para os nativos do signo da Cabra das Montanhas a sua décima primeira casa campo zodiacal que o põe em contato com o seu próprio mundo, atuando sobre as amizades e a fraternidade. Nesta fase a influência solar faz com que os amigos ganhem destaque e importância no cotidiano do nativo. Nesta fase, de bons augúrios para o trato com o dinheiro proveniente do próprio esforço e trabalho, o Sol dirige sonhos e aspirações tornando-os factíveis e bem mais próximos da realização. Molda também nossa ambição e faz com que se pense bastante antes de dar vazão a tudo o que desejamos. No nosso corpo a regência solar se dá sobre as pernas e tornozelos.

Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário sob a regência do Sol em Escorpião - A regência solar agora se dá sobre a décima casa zodiacal para os nativos do signo do Aguadeiro e, com isso, faz com que os assuntos relacionados a posição social, a honra e conceito públicos, reputação profissional , carreira e o exercício de quaisquer atividades que de poder ao aquariano, sejam dimensionados de forma muito forte. Neste período, o relacionamento do nativo com as pessoas que em sua vida expressam esse prestígio e conceito, os pais e os seus superiores, se os tiver e ganham maior significação e expressividade, fazendo com que aí se desenrolem os acontecimentos marcantes da fase. Agora podem acontecer viagens longas. No nosso corpo, governa os joelhos.

Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

Peixes sob a regência do Sol em Escorpião - A regência do Sol neste mês solar se da sobre a sua nona casa zodiacal, campo que nos liga ao lado espiritual de nossas vidas e trata também da instrução mais refinada. É o período de destaque para tudo o que diz respeito à universidade e ao ensino avançado e a pesquisa, as profissões com enfoque ainda maior sobre as carreiras ligadas ao Judiciário. Agora, o nativo de Peixes verá o seu lado interior aflorar de forma muito mais intensa e valorizada, com o aparecimento de dons que tem latentes e pouco usa, como a intuição e a premonição. No nosso corpo, rege o sistema nervoso, os quadris e as coxas.



Tags:

Escorpião | Signo | Signos