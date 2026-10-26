FOTO: Divulgação - Signo: Escorpião

O oitavo signo do zodíaco - Escorpião - é símbolo humano do exagero e representa para os seres humanos a determinação, o sexo, o senso de posse e vigor ciumento e criativo da oitava casa do zodíaco em uma fase que amplia as atitudes radicais, valoriza a força da vontade e mostra firmeza na busca pelo domínio e pela perpetuação da espécie pelo sexo e o poder dos desejos profundos e dos mais passionais sonhos.



Aquele que é considerado na moderna astrologia o mais determinado dos signos do zodíaco simboliza com a regência em seu campo zodiacal o momento da regeneração e das conclusões afetando a vida e a existência humana.



Seus nativos mostram a mais firme e expressiva das manifestações do desejo e da vontade entre todos os signos. Com isso, o filho da oitava casa zodiacal é a representação da procriação que nos permite sobreviver como espécie em mundo hostil em seus desafios e na permanente luta pela sobrevivência.



Representado originalmente por uma águia – o antigo nome do signo – Escorpião nos remete à vida livre de um dos mais impressionantes dos seres vivos, o Escorpião que na mitologia está ligado à lenda de Órion o gigante, filho de Posseidon, o deus dos mares, morto pela picada de um escorpião gigante por haver desafiado os deuses do Olimpo com seu comportamento.



Na moderna astrologia Escorpião passou a ser símbolo da idealização do sexo como forma de paixão, prazer e emoção e aquele que se faz mais hábil ao lidar com tudo que estiver relacionado a nossa sexualidade com foco na procriação.



Seus conceitos básicos nos remetem à intensidade com que se vivemos, pensamos, agimos e buscamos a prática de nossa vontade. Ainda baseado na lenda de Órion, é o hábil caçador que evoca a vingança, um dos traços do caráter escorpiano.



O signo governa o dinheiro, as atividades bancárias, a macroeconomia, a moral popular, as epidemias e pandemias e trata da demografia e do aumento ou redução da população.



Reservado, exigente e determinado, passa sobre tudo e todos ao buscar suas metas e desejos e sempre consegue aquilo que determina obter, não importa o obstáculo que se levante no seu caminho.

O signo do mês: Escorpião

Período de regência astrológica padrão: de 23.10 a 21.11

Em 2026: de 06h38 de 23.10 até 04h24 de 22.11

Planeta regente: Marte em co-regência com Plutão

Elemento: Água

Nativo: escorpiano e escorpiana

Símbolo: a letra “M” com a seta a lembrar a cauda do escorpião

Signo oposto: Touro

Dia da semana: terça feira, dia de Plutão e Marte

Personalidades de destaque no Brasil:

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, atleta, jogador de futebol - Ziraldo, jornalista, escritor, cartunista – Ruy Barbosa, político, escritor, jurista – Humberto de Campos, escritor – Capistrano de Abreu, historiador – Luiz Inácio Lula da Silva, metalúrgico, político – Darcy Ribeiro, antropólogo, escritor, político – Luís Fernando Veríssimo, jornalista, escritor – Milton Nascimento, cantor, compositor, instrumentista – Graciliano Ramos, escritor – Garrincha, atleta, jogador de futebol - Carlos Drummond de Andrade, poeta, cronista – Hebert de Souza, o Betinho, sociólogo – Prudente de Morais, político, primeiro Presidente civil da República – Sobral Pinto, jurista – Frei Damião, líder religioso – Eva Todor, atriz – Miguel Reale, jurista e pensador – Cecília Meireles, poetisa – Ari Barroso, compositor, radialista – Dinah Silveira de Queiróz, escritora, acadêmica – Oswaldo Aranha, político, diplomata – Bernardo Élis, escritor – Rachel de Queiroz, escritora, acadêmica – Washington Luiz, presidente da República – Ênio Silveira, editor – Iberê Camargo, pintor – Domingos da Guia, jogador de futebol.

Personalidade – Pontos positivos

A ambição

A tenacidade

O magnetismo

A perspicácia

A emotividade

A confiabilidade

A sensualidade

O senso criativo

Personalidade – Pontos negativos

A crítica

O senso de vingança

O ciúme

A inveja

A falta de tato

A violência

O tipo escorpiano:

Conquistador, cimento, firme e que raramente se desvia dos caminhos que traça para si mesmo e para sua vida. Assim é o escorpiano, nativo do signo da Águia, amante do oculto e do mistério. Pesquisador de nomeada, investigador incansável, tem forte atração pelo sexo e simboliza a sua prática como forma de perpetuação da espécie. É hábil e tem destreza manual e mental. Crítico que vai aos limites da impiedade, raramente perdoa seus adversos. É explosivo e conservador, pouco flexível e tende a se mostrar ditatorial entre os íntimos e quando detém o poder.

