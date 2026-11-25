A partir de 22 de novembro às 04h24 o Sol rege o nono signo, Sagitário, o terceiro do elemento Fogo e, por isso, campo astral do domínio superior, da criação e da busca pela verdade representando, desde a Antiguidade, o conflito humano entre a atração da matéria e o apelo do espírito, numa dualidade que nos acompanha como espécie desde que o homo sapiens ocupou o mundo. Conhecido desde a sistematização da astrologia pelos gregos como a morada zodiacal do “O Centauro”, teve nos primórdios do conhecimento astrológico a denominação de o “Arqueiro” por sua representação histórica ligada ao mito destes guerreiros-centauros – metade homem, metade cavalo – que na Grécia Antiga simbolizavam a figura do guardião da liberdade e do núcleo familiar. Sagitário têm como símbolo o arco e a flecha, arma usada pelos centauros.

Em razão disso, o sagitariano é definido o educador nato que se inspira na lenda de Quirão o mais famoso e sábio de todos os seres dessa espécie, filho de Saturno e Filira a quem visitava disfarçado de cavalo. Diz a mitologia que por castigo dos deuses pela infidelidade dos seus pais, Quirão foi transformado na figura meio humana e meio equina. Sagitário rege os tribunais, as igrejas, o mundo editorial, as viagens e as agências que as planeja e a liberdade exploradora.

É profético, excessivamente sincero e honrado.

Período de regência astrológica padrão: de 22.11 a 21.12

Em 2026: de 04h24 de 22.11 a 17h50 de 21.12

Planeta regente: Júpiter

Elemento: Fogo

Nativo: sagitariano e sagitariana

Símbolo: Uma flecha atirada ao céu simbolizando o “Arqueiro”, seu outro nome

Signo oposto: Gêmeos

Dia da semana: Quinta feira, dia de Júpiter

Perfume: Almíscar

Flor: Narciso

Planta: A pitangueira – Eugenia uniflora

Animal: O condor

Metal: A platina

Pedra preciosa ou semi-preciosa: A turquersa

Personalidade mundial do signo: Nostradamus, vidente

Personalidades de destaque no Brasil:

D. Pedro II, Imperador do Brasil - Olavo Bilac, poeta –Mário Lago, compositor, ator –Ângela Leal, atriz – Adonias Filho, jornalista e escritor – Henriette Morineau, atriz – Emílio Santiago, cantor – Anita Mafaltti, pintora – Gustavo Borges, nadador – Ciro dos Anjos, romancista e poeta – Luiz Gonzaga, o Gonzagão, compositor e cantor – Walter Avancini, diretor de TV – Egberto Gismonti, compositor e arranjador – Blecanute, cantor – Adolfo Bloch, empresário de Comunicação – Señor Abravanel, o Sílvio Santos, apresentador de TV e empresário de Comunicação – Clarice Lispector, escritora – José Olímpio, editor – Noel Rosa, compositor e cantor – Alceu Amoroso Lima, ensaísta, jornalista – Emerson Fittipaldi, piloto de Fórmula 1 – Manoel de Barros, poeta – Adélia Prado, poetisa – Almirante Tamandaré, militar do Império – Ana Néri, enfermeira – Odilo Costa Filho, jornalista e escritor – Oscar Niemeyer, arquiteto, projetista de Brasília – Miguel Arraes, político – Olavo Bilac, poeta, jornalista e conferencista – Afrânio Peixoto, escritor – Érico Veríssimo, escritor – Gustavo Corção, jornalista e escritor – Altamiro Carrilho, instrumentista – Roberto Drummond, escritor

Personalidade – Pontos positivos

Honestidade

Ingenuidade

Otimismo

Lealdade

Responsabilidade

Religiosidade

Idealismo

A persuasão

Personalidade – Pontos negativos

Insubordinação

O senso de liberdade

Senso crítico

Excessiva franqueza

Tendência à depressão

Egocentrismo

Pensamento sagitariano:

Com forte ânsia por liberdade, o que move pensamentos e atos em toda a sua vida, o filho ou filha do Arqueiro faz de sua caminhada uma procura permanente por espaços e amplitude de horizontes, insubordinando-se diante de amarras, sejam elas de que natureza forem. Isso, por levá-lo a um comportamento livre pode trazer vantagens e debilidade em sua forma de ser. Escolher entre uma e outra é o que lhe cabe agora!

O tipo sagitariano:

Franco e honesto o sagitariano ou sagitariana típicos, transmitem um raro senso de confiança e integridade. Tem profundo senso de religiosidade e não raro se envolve em crenças e seitas exóticos. É franco, alegre e otimista. Profundamente ligado a sua família, busca a liberdade como valor maior de vida. Tem bom humor e muita jovialidade. É avançado em conceitos e mostra profundo sentido do social, doando-se por inteiro a obras caritativas. Usa da franqueza de forma desajeitada e imprudente. È criativo.



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Sagitário