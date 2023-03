Max Klim 30/12/2013

O ano de J?piter, o senhor da riqueza

O 45? ano da Era de Aqu?rio, iniciada em 20 de julho de 1969 com a descida do primeiro homem na Lua, ser? governado por J?piter, nome romano de Zeus o deus grego que dominou o tempo representado por seu pai Cronus, por ele destronado.

Maior nome entre as divindades da civiliza??o greco-romana, J?piter representa a Justi?a no Olimpo ? a morada dos deuses - governando assim as leis e o processo legal no que ? considerado na astrologia desde a Antiguidade o senhor ?grande ben?fico? por sua atua??o positiva sobre os seres humanos.

J?piter ? o maior planeta em massa do nosso sistema solar e o primeiro dos cinco ?planetas lentos? fazendo parte do que tradicionalmente chamamos de ?seten?rio?, os sete planetas observ?veis a olho nu.

At? a descoberta de Netuno em 1846 J?piter era regente de Sagit?rio e Peixes passando depois a governar apenas o signo do Centauro e a nona casa do zod?aco, campo das aspira?es humanas e onde s?o governadas a riqueza, a religi?o, a lei, a educa??o e a filosofia, al?m dos nossos sonhos e vis?es.

Seu papel no cotidiano ? dar curso ?s li?es que aprendemos com a pr?pria vida em aplica??o pr?tica do princ?pio de benevol?ncia e de prote??o exercido sobre as pessoas.

?, por sua a??o, a express?o pr?tica do desenvolvimento, da integra??o, do otimismo, da sorte e da prote??o. Mas, do lado negativo, ? senhor do exagero, dos excessos e do ac?mulo de maus aspectos o que o fez receber desde muito tempo o velho ad?gio de que ?J?piter torna louco os que quer por a perder?.

Sua reg?ncia se estende forte sobre jornalistas, temas militares, autores dram?ticos, os grandes neg?cios e a prosperidade em a??o que promove a sa?de e o crescimento.

O ano de 2014

O per?odo efetivo da reg?ncia de J?piter se far? a partir das 13h58 de 20 de mar?o, quando o Sol dar? come?o ao novo ciclo na natureza com a chegada do Outono no nosso hemisf?rio sul e ? primavera no hemisf?rio norte. Dessa ocasi?o em diante ganham destaque e import?ncia os grandes neg?cios; o com?rcio; as rela?es com o estrangeiro; as igrejas como fatores de amplia??o da espiritualidade e um per?odo de supervaloriza??o da ?tica e da opini?o p?blica.

Regente do ano: J?piter

Signo do ano: Sagit?rio

S?mbolo: a representa??o gr?fica do Centauro e da primeira letra do nome de Zeus em grego

Reg?ncia sobre o corpo: as fun?es hep?ticas, os males que resultam dos excessos, a obesidade, o colesterol, a hipertens?o, o f?gado, o sangue arterial, os quadris e o p?ncreas.

Palavra chave: a expans?o

Influ?ncia dominante: aumento da autoconfian?a, a boa vontade autorit?ria, o amor aos prazeres e a tend?ncia a desconhecer os pr?prios limites.

Conceito chave: a exist?ncia e a autoridade

Max Klim

é jornalista especialista em astrologia