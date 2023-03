Max Klim 30/12/2013

O ano de Marte, o senhor da guerra

O ano de 2015 ter? como regente o planeta Marte. Apesar de astrologicamente o ano s? ter in?cio de 20 de mar?o com a chegada do Sol a ?ries, no Equin?cio de outono no Hemisf?rio Sul, a influ?ncia desse corpo celeste j? se far? sentir no in?cio deste novo ciclo com efeitos fortes sobre nossas vidas.

Senhor da guerra entre os romanos, Marte tem por hist?rico sua origem no deus grego Ares. Em Roma foi considerado pai dos povos que ocuparam a pen?nsula it?lica e deram origem ao mundo romano, uma vez que R?mulo, fundador da ?cidade eterna? ? filho de R?ia S?lvia, ou ?lia, princesa de Alba Longa e do deus guerreiro.

Representando na astrologia moderna os princ?pios da a??o, impulso agressivo e senso de iniciativa do ser humano, Marte tem por conceito-chave a energia criativa e por esse elemento e o fato de guiar o primeiro dos signos, ?ries, rege o princ?pio das coisas e a determina??o por criar e inovar que nos faz diferentes das demais esp?cies na natureza.

Sua a??o se faz presente na natureza animal do ser humano, no desejo e nas energias sexuais. Representa em nosso cotidiano de vida a ambi??o, a for?a, o poder, a constru??o, o trabalho, a luta e a competi??o, governando a cirurgia; a rela??o das pessoas com as armas e os metais; os conflitos e a guerra, os acidentes, cortes e ferimentos.

No nosso corpo Marte rege o sistema muscular; os ?rg?os externos de reprodu??o; a cabe?a e o rosto influindo fortemente sobre os gl?bulos vermelhos do sangue, o sistema motor, a bexiga e as gl?ndulas supra-renais. O efeito pr?tico dessa reg?ncia se faz sentir com maior intensidade na press?o sangu?nea, no estresse da vida di?ria e no risco dos acidentes.

