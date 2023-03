Max Klim 26/12/2015

2016 – O ano do Sol

Principal corpo celeste de nosso sistema planetário, o Sol representa na astrologia o centro do zodíaco e base para a denominação das doze casas da tábua dos bichos criada pelos gregos e que se tornou a representação oficial do conhecimento astrológico no Ocidente.

Regente do quinto signo, Leão, o Sol representa quando considerado um dos corpos de regência do zodíaco, o impulso do poder, a personalidade o ego e o ser interior. É a mais importante representação do Sr humano e mostra as qualidades de liderança e sucesso. Com princípio masculino representa o homem em suas posições de pai, marido, irmão e todos os seres do sexo masculino.

Sua influência se dá de forma mais intensa no exercício da autoridade, na energia, a alta administração, o progresso e a dignidade. Sua ação é fortificadora e vitalizadora. Num mapa astrológico indica onde se busca o sucesso e o êxito. Governa em nosso corpo os princípios vitais, o coração, a parte superior das costas, o baço e o sistema circulatório.

Por sua importância ao se mostrar fonte de vida no nosso planeta, o Sol se torna centro determinante de todas as influências mais significativas de nosso dia a dia revelando por seu trânsito nas casas do zodíaco os pontos de destaque em cada um dos períodos do doze ciclos do ano solar.

O Sol foi cultuado por todas as civilizações antigas em algumas como seu mais importante deus. Na Grécia o culto ao Sol se deu na figura do deus Hélios, divindade que tinha como função iluminar tanto os próprios deuses quanto seus filhos, os homens. Responsável pelos ciclos da natureza, faz brotar as plantas e amadurecer os frutos. O culto a Hélios ter-se-ia originado na Ásia, com paralelos similares a Samas, divindade solar da Mesopotâmia.

Na mitologia grega, Hélios é mostrado como o deus que percorre o céu dirigindo um carro de ouro, fabricado pelo artesão dos deuses e senhor do fogo, Hefestos que em Roma recebeu o nome de Vulcano.

Segundo a enciclopédia virtual Wikipédia, “com o passar do tempo Hélio é cada vez mais identificado com o deus Apolo. No entanto, apesar de seu sincretismo, eles foram muitas vezes vistos como dois deuses distintos (Hélios era um Titã enquanto Apolo é olímpico. O equivalente de Hélio na mitologia romana é o Sol, especificamente, o Sol Invicto.

