(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: demanda ou pedido de pessoas próximas lhe exigirá maiores atenção e cuidado. Em família poderão surgir novidades. Interesses materiais: conte com dedicação e apoio para a lida do trabalho. Vantagens financeiras que, por seus atos, irão se acumular. Vida Íntima: evite as críticas.