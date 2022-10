(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: o dia lhe será benéfico desde que você controle o excessivo rigor na lida com as pessoas. Interesses materiais: haverá hoje forte necessidade de apoio no trabalho e busca por solução de novos compromissos. Vida Íntima: a insegurança poderá perturbar sua harmonia íntima.