(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: com boa posição em seu signo você vivencia uma fase propícia para atividades fora do ambiente doméstico. Intuição acertada. Interesses materiais: quadro de estabilidade nas finanças e com o trabalho. Vida íntima: dia que lhe trará o reencontro de aspirações do passado.