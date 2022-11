(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: com benéfica influência de pessoa amiga você se compensará em um feriado mais favorável nas relações e com assunto de família. Interesses materiais: bom controle de suas economias e das finanças. Objetivos e metas alcançados. Vida íntima: preocupação e dúvidas no amor.