(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Destaque: o Sol começa a reger período que destaca em seu signo os campos da 11ª casa zodiacal com enfoque nas suas amizades, os desejos ou objetivos de vida e o dinheiro obtido com a profissão. Hoje: com um apoio inesperado você terá uma boa regência sobre seus interesses. Sensibilidade.