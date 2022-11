(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: quadro que recomenda cuidado com as decisões que envolvam pessoas próximas carentes de ajuda. Interesses materiais: bom trato com dinheiro, novos compromissos e valores em dia de favores na sua forma de ganhar dinheiro. Vida íntima: sentimentos contidos e sensibilidade.