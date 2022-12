(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: indicações benéficas para as relações com o público. Por isso, seja cuidadoso com suas ações. Interesses materiais: boa influência sobre dinheiro em dia de benefício de maior peso para novas tarefas de trabalho. Vida íntima: preocupação com pessoa íntima. Confidências.