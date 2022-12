(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: ao longo deste sábado você deve deixar de lado as preocupações com outras pessoas e atentar às próprias necessidades. Dia de forte valorização de crenças ou fé. Interesses materiais: não se descuide dos antigos compromissos e dívidas. Vida íntima: harmonia com íntimos.