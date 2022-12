(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: um quadro de acerto com as decisões do cotidiano de sua rotina em família irá motivá-lo de forma intensa. Interesses materiais: os aspectos do dia apontam vantagem com a aplicação prática dos seus planos para novo trabalho. Ganho imprevisto. Vida íntima: evite críticas.