(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: um aspecto favorável mudará sua visão das pessoas e fatos fazendo-o levar em conta motivações, emoções e vontade alheios. Interesses materiais: quadro positivo deve tornar tudo mais fácil com as exigências em torno do seu dinheiro. Vida íntima: confidências reveladas.